6 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в декабре: от «Мальчика и птицы» до «Феррари»

«Животное»
С 1 декабря
Жестокий бандит-психопат (Ранбир Капур) творит кровавый беспредел в Дели — но не потому что это прибыльно или просто красиво, а потому что сильно, почти извращенно любит папу, которого пытаются убить конкуренты. В кадре — гигантский золотой пулемет на колесах, резня с боевыми топорами и жестокие семейные инсценировки по мотивам травматических воспоминаний детства. Как же далеко готовы зайти (индийские) мужчины, лишь бы не ходить на терапию!
«Животное» — самый кассовый индийский фильм в истории со взрослым (кровавым) рейтингом. Критики его невзлюбили за мизогинию и излишнюю жестокость, но, вероятно, именно ради чудовищного главного героя эту трехчасовую криминальную сагу и стоит смотреть («Убийц цветочной луны» Скорсезе, к слову, тоже можно было бы назвать одним словом — «Животное»). А еще ради фирменных болливудских мелодраматических перегибов: песен и танцев тут нет, но накал страстей и абсурдная зрелищность точно на порядок выше, чем в брутальном тру-крайме Скорсезе.
«Мальчик и птица»
С 7 декабря
Япония, военные годы. После смерти матери мальчик сбегает в волшебную подземную страну по приглашению хриплой цапли. Так начинается новая сказка от величайшего сказочника из ныне живущих — Хаяо Миядзаки.
Секрет популярности сказок Миядзаки не в уникальных сюжетах (сюжет «Мальчика и птицы» мы уже по большому счету видели в советской «Черной курице», да и одноименный мультфильм в СССР тоже существовал), а скорее в общем подходе к повествованию. Миядзаки буквально придумывает свои предельно личные (хотя самому мастеру в 1943 году было не двенадцать, а два) истории на ходу: не тратя времени на написание сценария и продумывание морализаторской концовки, сразу берется рисовать. При этом не просто что‑то там калякает, а подключает к производству самые большие анимационные бюджеты и самую талантливую студию в истории аниме.
А еще Миядзаки — гениальный маркетолог, способный нагнать хайпа простым отказом от релиза трейлера до премьеры или одиннадцатым за карьеру публичным объявлением об уходе на пенсию (снова опровергнутым вскоре после триумфа в прокате). Отечественные прокатчики от авторов фильма решили не отставать и придумали следующий маркетинговый эксперимент: мультфильм выйдет в кино сразу в двух версия дубляжа. Классический глуховатый — от студии CPI и современный со звонкими голосами — от «Студийной банды». К сожалению, заранее понять, в каком кинотеатре какой дубляж, будет сложно, зато сортировку по залам с языком оригинала и субтитрами никто не отменял.
«Запретная страсть»
С 7 декабря
Состоятельная юристка-парижанка (Леа Дрюкер) вступает в сексуальную связь с приемным 17-летним сыном. Это не похоже на морализаторскую драму или эротическую мелодраму — скорее речь идет о странной сказке.
Французская режиссерка Катрин Брейя обладает удивительным умением изображать самые табуированные и пугающие жизненные явления так, будто речь идет о самых обыденных, легких и нежных вещах, будь то болезненное сексуальное становление школьниц («Моей сестре») или попадание в лапы мошенника женщины, пережившей инсульт («Злоупотребление слабостью»). Вот и новый фильм, ремейк чуть более душной датской инцест-мелодрамы «Королева сердец», судя по всему, удался, по крайней мере, если верить французским критикам из легендарного журнала «Кайе дю синема», включившим картину в топ-10 лучших фильмов года.
«Контрабандистки»
С 14 декабря
Ныряльщицы из корейской деревни решают заняться контрабандой. Слово за слово, и тихая провинциальная жизнь превращается то ли в «Форсаж» на катерах, то ли в «Пираток Японского моря».
«Контрабандистки» (в кои-то веки российские прокатчики перевели название дословно, а не так, как мы предложили в первом абзаце) — самый кассовый корейский блокбастер года, если оставить за скобками феномен «Криминального города-3». В принципе, этого факта уже достаточно, чтобы быть уверенным, что два часа бездумного голливудского развлечения зрителям этого фильма гарантированы. Но, по всей видимости, не более того.
«Феррари»
С 21 декабря
Энцо Феррари, основатель автокомпании «Феррари», летом 1957 года оказывается на грани банкротства. И не придумывает ничего лучше, чем возложить все финансовые надежды на, разумеется, автогоночный турнир.
«Феррари» — пример кино с очень скучной историей (положа руку на сердце, сколько еще байопиков про безумно богатых итальянцев или автогонщиков мы готовы смотреть?) и совсем не скучным режиссером. Майкл Манн за последние лет 10 поднял свою репутацию с позиции «голливудский автор второго эшелона с провалами не реже, чем у Ридли Скотта» до статуса «эксцентричный пионер цифрового кино будущего». В «Феррари» хватает странных решений: чего стоит тот факт, что 60-летнего экс-гонщика и бизнесмена по какой‑то туманной логике играет 40-летний Адам Драйвер с накладными сединами. Но хотелось бы, чтобы репутацию безумца, орудующего цифровой кинокамерой, Манн отрабатывал сильнее, — пока что это все-таки выглядит как более-менее стандартный (хоть и весьма зрелищный) байопик на тему баланса работы и семейной жизни.
«Великая магия»
С 21 декабря
Знаменитый итальянский режиссер с неназванной фамилией пытается закончить новый фильм про Венгерское восстание 1956 года. Все идет наперекосяк, когда жена-продюсерка уходит к другому режиссеру, «Нетфликс» пытается заставить сменить жанр фильма на ромком, а последняя надежда в лице Мартина Скорсезе не берет трубку телефона.
Если кому‑то под силу сделать жанр «самовлюбленный художник терзает публику старческим брюзжанием и плохо завуалированным бахвальством» хоть чуточку выносимым, так это лауреату «Золотой пальмовой ветви» Нанни Моретти. Во-первых, он и впрямь владеет визуальным киноязыком лучше многих конкурентов (намек на Вуди Аллена, снимающего последние несколько лет нарциссические фильмы с самым желтым цветокором в истории кино). А во-вторых, он в меру милый и харизматичный артист — в «Великой магии» режиссера с неназванной фамилией играет, конечно, он сам.