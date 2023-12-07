6 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в декабре: от «Мальчика и птицы» до «Феррари»

Секрет популярности сказок Миядзаки не в уникальных сюжетах (сюжет «Мальчика и птицы» мы уже по большому счету видели в советской «Черной курице», да и одноименный мультфильм в СССР тоже существовал), а скорее в общем подходе к повествованию. Миядзаки буквально придумывает свои предельно личные (хотя самому мастеру в 1943 году было не двенадцать, а два) истории на ходу: не тратя времени на написание сценария и продумывание морализаторской концовки, сразу берется рисовать. При этом не просто что‑то там калякает, а подключает к производству самые большие анимационные бюджеты и самую талантливую студию в истории аниме.