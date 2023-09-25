Посмотрите эксклюзивный отрывок из «Великой иронии» Вуди Аллена

Они не виделись много лет, и вот Санни, вспоминая свою беззаботную юность в Нью-Йорке, решается на роман с обаятельным писателем, который терял от нее голову еще в школьные годы. Но когда ревнивый муж начинает что‑то подозревать, невинная интрижка постепенно превращается в порочную игру.