Посмотрите эксклюзивный отрывок из «Великой иронии» Вуди Аллена

«Афиша Daily» публикует эксклюзивный отрывок из романтического триллера «Великая ирония» Вуди Аллена. Его премьера в России состоится 28 сентября.
Действие ленты развивается в осеннем Париже. Сюжет рассказывает об успешной, но несчастной в браке Фанни, которая случайно сталкивается со своим одноклассником.
Они не виделись много лет, и вот Санни, вспоминая свою беззаботную юность в Нью-Йорке, решается на роман с обаятельным писателем, который терял от нее голову еще в школьные годы. Но когда ревнивый муж начинает что‑то подозревать, невинная интрижка постепенно превращается в порочную игру.
Главные роли исполнили Лу де Лааж («Черный ящик», «Путешественница во времени»), Мельвиль Пупо («Жанна Дюбарри», «И все же Лоранс»), Нильс Шнайдер («Воображаемая любовь», «Я убил свою маму») и Валери Лемерсье («Маленький Николя», «Голос любви»).
«Великая ирония» стала 50-м фильмом в карьере Аллена. Продюсирует ленту Летти Аронсон, младшая сестра режиссера, работавшая с ним над множеством фильмов, от «Пуль над Бродвеем» до «Фестиваля Рифкина». В роли оператора — Витторио Стораро, снявший «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы и «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи.