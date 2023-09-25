Реклама
Новости

Посмотрите эксклюзивный отрывок из «Великой иронии» Вуди Аллена

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:59

«Афиша Daily» публикует эксклюзивный отрывок из романтического триллера «Великая ирония» Вуди Аллена. Его премьера в России состоится 28 сентября.

Действие ленты развивается в осеннем Париже. Сюжет рассказывает об успешной, но несчастной в браке Фанни, которая случайно сталкивается со своим одноклассником.

Они не виделись много лет, и вот Санни, вспоминая свою беззаботную юность в Нью-Йорке, решается на роман с обаятельным писателем, который терял от нее голову еще в школьные годы. Но когда ревнивый муж начинает что‑то подозревать, невинная интрижка постепенно превращается в порочную игру.

Главные роли исполнили Лу де Лааж («Черный ящик», «Путешественница во времени»), Мельвиль Пупо («Жанна Дюбарри», «И все же Лоранс»), Нильс Шнайдер («Воображаемая любовь», «Я убил свою маму») и Валери Лемерсье («Маленький Николя», «Голос любви»).

«Великая ирония» стала 50-м фильмом в карьере Аллена. Продюсирует ленту Летти Аронсон, младшая сестра режиссера, работавшая с ним над множеством фильмов, от «Пуль над Бродвеем» до «Фестиваля Рифкина». В роли оператора — Витторио Стораро, снявший «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы и «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи.

Подробности по теме
Закенселенное трио: мы посмотрели новые фильмы Люка Бессона, Вуди Аллена и Романа Полански
расскажите друзьям
люди
Вуди АлленЖанна ДюбарриНильс ШнайдерВалери ЛемерсьеЛетти АронсонВитторио СторароФрэнсис ФордБернардо Бертолуччи
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»