Studio Ghibli не будет выпускать трейлеры к последнему фильму Хаяо Миядзаки

Studio Ghibli объявила, что не будет выпускать трейлеры или рекламные материалы к последнему фильму японского мультипликатора Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» («How Do You Live?»/«Kimi wa dou ikiru ka?»). Об этом сообщает Hypebeast.
Ведущий продюсер Тосио Судзуки заявил, что создатели фильма воздерживаются от выпуска рекламных материалов, так как не чувствуют необходимости в этом. Команда хочет сохранить «магию фильма для дня премьеры».
«Этим летом примерно в то же время выходит американский фильм. Они сделали к нему три трейлера и выпустили их по одному. Если вы посмотрите все три, то будете знать все, что произойдет в фильме. И как к этому относятся кинозрители? Наверное, есть люди, которые, посмотрев все трейлеры, не хотят идти на фильм. Поэтому я хотел сделать все наоборот», — подчеркнул продюсер.
Грядущая лента является первым традиционно анимированным фильмом Studio Ghibli почти за десять лет, а также первым аниме, снятым Миядзаки после картины «Ветер крепчает» 2013 года. Ожидается, что этот проект будет последним в фильмографии японского режиссера.
«Как поживаете?» основан на одноименной книге писателя Есино Гэндзабуро, вышедшей в 1937-м и считающейся в Японии классикой детской литературы. В центре повествования — фигура пятнадцатилетнего подростка по имени Дзюнъити Хонда.
Его прозвище Копер-кун, производное от имени астронома Николая Коперника. Хонда недавно потерял отца. Он задумывается над сложными темами: судьба общества и его будущее, отношения между людьми, взгляды на вещи. Релиз — 14 июля.