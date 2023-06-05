Studio Ghibli не будет выпускать трейлеры к последнему фильму Хаяо Миядзаки

«Этим летом примерно в то же время выходит американский фильм. Они сделали к нему три трейлера и выпустили их по одному. Если вы посмотрите все три, то будете знать все, что произойдет в фильме. И как к этому относятся кинозрители? Наверное, есть люди, которые, посмотрев все трейлеры, не хотят идти на фильм. Поэтому я хотел сделать все наоборот», — подчеркнул продюсер.