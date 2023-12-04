Вполне вероятно, что 2023 год войдет в историю российского кино как год имени Романа Михайлова . Ведь именно в этому году математик, драматург и танцор, подавшийся в инди-режиссеры, выпустил сразу четыре фильма. Сама цифра впечатляет не так сильно, как тот факт, что фильмы эти совсем не выглядят самопально (ну, по меркам инди-кино) и при этом выступают в совершенно разных жанрах. Напомним: речь о ©нежной мелодраме «Снег, сестра и росомаха», повести о взрослении «Наследие», комедийной фантасмагории «Отпуск в октябре» — и вот, наконец, драме об азартных играх «Поедем с тобой в Макао».