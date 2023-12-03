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Александр Сокуров считает, что его карьера режиссера окончена

Максим Саблин
Сегодня в 18:47

Режиссер Александр Сокуров считает, что его карьера окончена после отказа Минкульта в прокате фильма «Сказка». Об этом он поведал в разговоре с News.ru и РБК. Сегодня его работа появилась на канале Ксении Собчак на YouTube.

«Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из‑за данного запрета, отказа в прокате завершилась», — подчеркнул кинорежиссер в комментарии News.ru.

Журналисту РБК кинематографист сказал, что не видит для себя вариантов продолжать снимать картины.

«Ну а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?» — возмущается Сокуров.

По сюжету «Сказки», в загробном мире встречаются Сталин, Черчилль, Гитлер, Муссолини и Наполеон, и каждый из них говорит на своем языке: грузинском, английском, немецком, итальянском и французском. Создатели фильма воспроизвели их образы на основе кинохроники с использованием технических средств анимации.

В октябре Минкульт запретил показ «Сказки» на международном фестивале «Каро.Арт». Постановщик предполагал, что другие его ленты ждет «негласный запрет» на показ. Сокуров заявил, что показы в кинотеатрах не планируются. Он отметил, что запрет на показ «Сказки» есть только в РФ и Германии.

Позже ленте не выдали прокатное удостоверение.

«Сказать, что я была потрясена, — ничего не сказать. Большое произведение, гораздо глубже и больше, чем „повесточка“. Но фильм все равно запретили», — говорила о фильме Ксения Собчак.

«Видимо, показывать Сталина и Гитлера кровожадными убийцами уже тоже запрещено. Запретили они, а стыдно почему‑то перед Сокуровым мне», — добавила она.

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Александр СокуровКсения Собчак
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