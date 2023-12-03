Александр Сокуров считает, что его карьера режиссера окончена

Режиссер Александр Сокуров считает, что его карьера окончена после отказа Минкульта в прокате фильма «Сказка». Об этом он поведал в разговоре с News.ru и РБК. Сегодня его работа появилась на канале Ксении Собчак на YouTube.
«Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из‑за данного запрета, отказа в прокате завершилась», — подчеркнул кинорежиссер в комментарии News.ru.
Журналисту РБК кинематографист сказал, что не видит для себя вариантов продолжать снимать картины.
«Ну а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?» — возмущается Сокуров.
По сюжету «Сказки», в загробном мире встречаются Сталин, Черчилль, Гитлер, Муссолини и Наполеон, и каждый из них говорит на своем языке: грузинском, английском, немецком, итальянском и французском. Создатели фильма воспроизвели их образы на основе кинохроники с использованием технических средств анимации.
«Сказать, что я была потрясена, — ничего не сказать. Большое произведение, гораздо глубже и больше, чем „повесточка“. Но фильм все равно запретили», — говорила о фильме Ксения Собчак.
«Видимо, показывать Сталина и Гитлера кровожадными убийцами уже тоже запрещено. Запретили они, а стыдно почему‑то перед Сокуровым мне», — добавила она.