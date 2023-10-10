Вышел трейлер драмы «Продавцы боли» с Эмили Блант и Крисом Эвансом

На ютуб-канале Netflix вышел трейлер криминальной драмы «Продавцы боли». Главные роли в фильме сыграли Эмили Блант и Крис Эванс.
Блант выступит в роли Лизы, которая, мечтая о лучшей жизни для себя и своей дочери, получает от Пита (Эванс) работу в фармакологическом стартапе. Лиза, будучи смелой и целеустремленной, резко оказывается в центре светской жизни.
Но есть проблема — компания становится замешана в преступном сговоре. Судя по всему, продаваемые ей обезболивающие, вызывают зависимость.
Режиссером выступил Дэвид Йейтс («Гарри Поттер и Дары Смерти», «Фантастические твари и где они обитают»). Премьера на Netflix запланирована на 27 октября.