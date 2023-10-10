Реклама
Новости

Вышел трейлер драмы «Продавцы боли» с Эмили Блант и Крисом Эвансом

Виктория Шанина
Сегодня в 17:22

На ютуб-канале Netflix вышел трейлер криминальной драмы «Продавцы боли». Главные роли в фильме сыграли Эмили Блант и Крис Эванс.

Блант выступит в роли Лизы, которая, мечтая о лучшей жизни для себя и своей дочери, получает от Пита (Эванс) работу в фармакологическом стартапе. Лиза, будучи смелой и целеустремленной, резко оказывается в центре светской жизни.

Но есть проблема — компания становится замешана в преступном сговоре. Судя по всему, продаваемые ей обезболивающие, вызывают зависимость.

Режиссером выступил Дэвид Йейтс («Гарри Поттер и Дары Смерти», «Фантастические твари и где они обитают»). Премьера на Netflix запланирована на 27 октября.

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Эмили БлантКрис ЭвансДэвид ЙейтсГарри Поттер
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»