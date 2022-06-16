В соцсетях развивается новый тренд: пользователи открыли для себя эстетику old money. «Афиша Daily» разобралась, что это за понятие и какое отношение оно имеет к моде.

Что такое old money?

Понятие «старые деньги» обозначает благосостояние людей, которые унаследовали свое богатство, а не сколотили его самостоятельно . В США «старые деньги» связаны с культурой WASP — белых англо-саксонских протестантов, а в Европе — с дворянскими титулами. «Старость» этих денег в той же Америке определяется по-разному. Кто‑то полагает, что богатство должно уходить корнями аж до первых европейских переселенцев на американский континент. А кто‑то утверждает, что считается и более позднее богатство первых основателей престижных городов — к примеру, Нью-Йорка (вспоминаем Серену ван дер Вудсен из «Сплетницы», которая по сюжету была потомком голландских поселенцев в Нью-Йорке).

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Но это детали, интересно то, что пользователи соцсетей открыли для себя эстетику жизни на «старые деньги» и уже хотят ее скопировать. Они обсуждают какие имена подойдут для этого стиля жизни ( Бенджамин, Себастиан или Теодор для мальчиков и Меридит, Элизабет или Шарлотта для девочек ); каким спортом стоит заниматься (теннис, гольф или катание на лошадях); как обставлять квартиру (антикварной мебелью, фарфоровыми фигурками и мраморным бюстами). И, самое главное, как одеваться: включайте VPN и ищите на просторах тиктока туториалы по сбору образов в стиле старых денег по одноименному хештегу или смотрите нашу подборку ниже.

А что такое new money?

«Новые деньги», соответственно, — те, которые заработаны самостоятельно с помощью бизнеса или инвестиций. Конкретная стилистика у этой эстетики отсутствует, потому что обладатели новых денег следуют трендам, а значит, их внешний вид постоянно меняется. Но в соцсетях считают, что их определяют избыточность и демонстрация своего богатства . С точки зрения моды это выливается в логоманию, крупные украшения, яркие принты вроде зебры и леопарда, меховые изделия и другие доказательства материальной состоятельности.

Есть и другой взгляд на стилистику «новых денег». Представьте условную клиентку бренда The Row: она одевается во все минималистичное, почти не носит макияж и делает естественную укладку. Правда, противники эстетики new money редко вспоминают про такой типаж, потому что удобнее критиковать адептов вычурного стиля.

За что критикуют эстетику old money?

Достается не только «новым», но и «старым деньгам». Тикток-пользовательница @deadhollywood считает, что вся эстетика old money основана на эксплуатации чернокожих , а также на противопоставлении элегантной и стройной белой женщины и полной несексуальной черной женщины. К тому же этот стиль склоняет девушек к худобе и постоянным попыткам соответствовать общепринятым нормам красоты.

Как одеться в стиле old money, если все-таки очень хочется?

Образы обладателей «старых денег» состоят из лаконичных, но при этом добротных вещей. Это могут быть сатиновые блузы, жакеты в форме кардиганов, костюмные брюки, закрытые платья и обувь на плоском ходу. Но главное — аксессуары: платки, шляпы, очки, перчатки, минималистичные украшения и аккуратные сумки. Палитра обычно приглушенная. Чтобы было проще ориентироваться, изучите архивные снимки икон стиля old money — Каролин Биссет-Кеннеди и принцессы Дианы . Кстати, спортивные луки последней тоже считаются, так что велосипедки и толстовки имеют право на существование в контексте гардероба old money.

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