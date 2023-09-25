Жанры классического детектива и готического хоррора — в равной степени плоды кинематографической условности: все приемы Браны давно известны, он не изобретает велосипед и даже ничего не переосмысляет. Его серию детективов о Пуаро выгодно отличает от более смелых постмодернистских франшиз-конкурентов (в первую очередь, фильмов о Бенуа Бланке) то, как под слоем пластика и пудры то и дело мелькает что‑то реальное. Секрет проклятого дома оказывается без всякой иронии трагичным и пугающе извращенным. Так же как и под абсурдно вычурными усами Пуаро скрываются реальные фронтовые раны, под отполированным голливудским фасадом этих фильмов видна попытка рассказать настоящую историю , а не поупражняться в пустословном остроумии. Надеемся, Брана сделает это еще не раз — с его Пуаро, которого никто не ждал, теперь совсем не хочется прощаться.