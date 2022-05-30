В кинотеатрах идет российская новинка «Ника», где Лиза Янковская сыграла поэтессу Нику Турбину, трагически погибшую в начале нулевых. За эту роль актриса уже получила специальный приз на американском кинофестивале SXSW, а в интервью «Афише Daily» рассказала о том, как долго ее утверждали в этот проект.

— Хочу поздравить тебя с призом, ужасно радостное событие. Какие у тебя были ощущения, когда ты узнала о победе? — Я действительно вообще не ожидала, узнала утром, как проснулась. На фоне того, что сейчас происходит, мне казалось, что это вообще невозможно, потому что в мире уже отменялась русская культура, и в том числе кинематограф. Я не могла полноценно порадоваться, но мне было очень приятно. Приза у меня, кстати, пока нет, не знаю, где он. — Думаю, что должны его прислать. — Наверное, его забрала режиссер Василиса [Кузьмина], она там была со сценаристкой Юлей [Гулян]. Естественно, я не выпрашивала со словами «где мой приз» (улыбается).

— Как в твоей жизни появилась «Ника»? — Мне, как и другим актрисам, пришли на почту пробы. Я знаю, что Василиса в течение двух месяцев пробовала разных актрис. Надо было записать самопробы, которые я до того делала всего раз в жизни. Несколько дней ленилась, поскольку думала, что меня все равно не утвердят, но потом подружка меня заставила их записать. Смешно, что еще за год до пандемии мы должны были делать с моим другом, режиссером Ильей Носоченко, спектакль про Нику Турбину. Я готовилась и была в материале, читала про Нику все, что было можно. А потом наш проект закрылся из‑за ковида, и через год в моей жизни появляется сценарий «Ники». Я не могла поверить, что такое может быть, как будто какая‑то ошибка. — А ты использовала свой багаж в общении с Юлей и Василисой, когда понимала, что роль уже у тебя? — Нет, а я до последнего не понимала. В этом тоже для меня была большая ценность.

Поскольку я не суперзвезда, никто не облизывал мне ноги. «Ой, Лиза, ты такая классная». К счастью, со мной этого не происходит, и я надеюсь, что никогда не будет.

Определенного статусного отношения не было и на протяжении съемок. Еще на уровне проб Василиса за меня сражалась, а надо сказать, что это были продолжительные пробы . Она увидела во мне те вещи, которые я даже сама про себя не знала, помогала их открывать. Я как актриса не берусь за все подряд, потому что мне как раз очень важна эмоциональная близость с персонажем. И внутренне я была абсолютно уверена, что я — эта героиня и я знаю, как ее сыграть. Даже на протяжении съемок я отстаивала право быть Никой, потому что сомнения, конечно, были.

— Сомнения на уровне утверждения? — Да, меня долго не утверждали. И не только меня. Пробы были долгие и серьезные, на роль Ники, ее парня, матери. Несколько месяцев проб. — А ты общалась с людьми, которые знали Нику? — Нет, это тоже было мое сознательное решение. Я понимала, что мне бы это очень сильно помешало. Важно сказать, что мы не могли использовать стихи Ники . Мы собирались, выбрали стихотворения, но за очень короткий срок до съемок один человек, имеющий отношение к Нике, нам не разрешил. Василиса приняла решение искать стихотворения неизвестных современных поэтов. Мы долго мучались, но потом подумали, что, может, это будет и круто. Человек, который ищет свой голос, говорит чужими стихами. Мне кажется, это придает интересный дополнительный смысл.

— На мой взгляд, это история о том, как поэта поглощает быт и в итоге поэт быту проигрывает. А о чем фильм для тебя? — Я думаю, что это кино — жизнь художника. Есть известная фраза о том, что поэт в России больше, чем поэт. Я сейчас увлекаюсь французским писателем и философом Жаном Кокто, и он много пишет о поэзии, например то, что поэт — это проводник, проводник смыслов, которые облекаются в поэтический текст. И мне кажется, дело не совсем в быте, а во взаимодействии художника и гения внутри. То, что дано художнику, от него не зависит, оно живет внутри и зависит от обстоятельств, это связь с Богом, какой‑то голос, который ты фиксируешь в себе и транслируешь в мир.

Я, наверное, очень метафорично говорю, непонятно. Я просто очень метафоричная, мне дают силу какие‑то неконкретные смыслы.

Вообще, конечно, в фильме очень много тем. И тема сепарации с матерью, связанная с взрослением. И тема Советского Союза, потому что в СССР, как нигде в мире, была мода на детей-вундеркиндов — их возили по всему миру, чтобы все видели, как круто русская школа и культура воспитали и породили гения. А на самом деле это страшная тенденция.

— Как ты думаешь, любовь, которую мать вкладывает в Нику, всегда разрушительна? — Я думаю, что она всегда разрушительна, если не останавливается. В какой‑то момент связь должна перестраиваться, необходима сепарация. Кто‑то уезжает, у кого‑то нет родителей. Но мне кажется, Ника потеряла свой дар не из‑за давления матери: он просто стал никому не нужен. Вся суть была в том, что она восьмилетний ребенок, который пишет фантастические стихи и ездит по миру. Она была интересна людям в этом контексте. Людям не было интересно, что она говорит, ее стихи отдельно о нее, но была интересна сама форма этого перформанса, устроенного мамой и страной. Но при этом у меня есть томик всех ее стихотворений, и я могу сказать, что мне оттуда нравятся два стихотворения. У Ники есть и удивительные дневники, которые она писала за несколько лет до смерти. Это тонкие, глубочайшие исследования жизни и себя о том, что такое любовь, что такое дружба. Я читала много дневников людей искусства, и эти — одни из лучших. — Давай попробуем обратиться к твоим воспоминаниям примерно из тех лет, в которые происходят события фильма. Что ты помнишь? Тебе тогда было семь лет? — Мне тогда было пять-шесть. Вообще я не помню: песня «Toxic» Бритни Спирс появилась в 2004 году? — Мне кажется, в 2003-м. — Да? Я помню, что, когда я впервые увидела клип по телевизору, для меня в нем было действительно все. Жизнь взрослых людей, понятие сексуальности. Помню, что этот клип будто вытащил меня из детства , и я постоянно потом слушала эту песню. Я из тех людей, кто вообще мало помнит свое детство. Я пошла в школу, но какие‑то приметы времени, кроме жвачки «Самурай», я даже не припомню.

— Художественный мир фильма, который, кстати, классно выстроен, возрождал в тебе эти воспоминания? — Да, да, я вспоминала квартиру, где мы тогда жили с семьей. И действительно наша крутейшая художник Маша Славина создала тот мир, который интуитивно пересекался с детством. Ковры на стенах. У меня тоже, кстати, висит в спальне ковер с оленями точно как в комнате у моей экранной мамы (Анна Михалкова. — Прим. ред.). Меня очень тянет ко всей этой эстетике. У меня в квартире все как на советской даче, шторы эти, вазочки, старые стулья.

— Я тебя прекрасно понимаю. Когда слышу слово «дача», я представляю либо «Несколько дней из жизни Обломова», либо «Утомленных солнцем». Большой дом с террасой, и ничего больше. — Или «Неоконченная пьеса для механического пианино», хотя это другой век! А самая интересная примета времени, которую я уламывала вставить Василису в фильм, это то, что в тот период как раз пришел к власти Путин . И так здорово было бы просто вставить эту отметку.

Мы смотрим и думаем, как это было давно, это наше детство, а на экране уже был В.В Путин. Ника оказалась на сломе времени, когда на сломе оказалась страна.

— Это будет банально упомянуть, но во время просмотра я думал о «Брате», потому что герой был таким же олицетворением, слепком времени девяностых, как, в общем-то, и Ника для начала нулевых. А если говорить о твоих страхах, ты помнишь, чего ты боялась в детстве? — Конечно. Мои страхи были направлены на то, что я не очень понимала, чем я от всех отличалась. Я дралась, моих родителей вызывали в школу.

Я девочка с известной фамилией и все почему‑то в связи с этим ко мне плохо относились. Первый друг у меня появился в двенадцать лет.

Эти ощущения преследовали меня до института, где тоже многие думали, что я блатная. И мой страх был в том, что у меня нет друзей. И как раз это у меня очень связалось с Никой. Ее спрашивали на поступлении: «Ой, а вы Ника Турбина?» И у меня было так же: «А ты Лиза Янковская?» Когда ты своим именем несешь то, что уже даже не совсем твое. — Что про тебя заранее подумали. — Да, да. И когда в фильме все узнают Нику, она испытывает стыд, потому что говорят не про настоящую Нику сейчас, а про ту, которой она была. Она сама не соответствует тому, кем она была когда‑то. У меня была другая вещь — обида на мир, на людей, учителей, что они думают про меня что‑то плохое, хотя они меня даже не знают. И эта связка помогала мне во время съемок. — А когда это ощущение того, что люди думают про тебя исходя из багажа знаний о тебе, но тебя не зная, прошло? — Думаю, что в институте.

— Сейчас у тебя есть какой‑то основной страх? Например, если какая‑то роль пройдет мимо тебя? — Нет, я этого вообще не боюсь. Каждому свое. Есть много историй , когда люди хорошо пробуются, но их не утверждают. Значит, просто не ты должен делать это. И это зависит не от режиссера или продюсеров, а от чего‑то более высокого.

— Почему ты так редко появлялась на экранах после «Истории одного назначения»? У тебя были «Оптимисты», короткометражка «Рио»… — Да, а ты считаешь, это редко? — Ну раз в год. — Мне кажется, раз в год это прямо топчик. Даже когда у меня месяц назад вышли «Подельники» а теперь «Ника», мне уже даже неловко. Я бы хотела, чтобы у меня максимум выходили две работы в год. Я же еще в театре работаю и играю по несколько спектаклей в месяц. Я сознательно подхожу к работе, ну и еще мне говорят о том, что я специфическая.

Я все же не лицо России — не актриса, которая может олицетворять все. Я много на что не подхожу. Лицо слишком сложное, низкий голос. «Тебе четырнадцать или тридцать?» — мне постоянно это говорят.

После «Ники» я неделю полежала в больнице. Аня Михалкова меня учила тонкостям и актерским мудростям, как выходить из персонажа. Мне иногда нужно уметь отходить. Возможно, мне помогли бы в этом жанровые роли. Потому что за месяц до съемок «Ники» я сидела дома, ни с кем не общалась, читала стихи. Меня еще рано подстригли [для роли] ко всему прочему. Не как, конечно, Дэниел Дей-Льюис, который два месяца готовился к «Нефти» и просил жену называть его именем его персонажа. Я просто беру опыт персонажа и делаю его своим.

— Ты скорее киношный или сериальный зритель? — Я люблю ходить в кинотеатры. Больше люблю смотреть кино и сниматься в кино тоже люблю больше, чем в сериалах. Сериалы, конечно, есть хорошие, но я тот человек, которому нельзя смотреть сериалы. Я могу все отложить и до утра смотреть, пока сериал не кончится, потому что принцип сериального крючка на мне работает безотказно. Мой любимый сериал — «Твин Пикс» , он был первым сериалом, который я вообще посмотрела. Стала абсолютным фанатом Дэвида Линча, прочла все, что у него есть, и посмотрела его фильмы.

— Фильм с каким актером или актрисой ты бы ни за что не пропустила? — Я давно люблю Адама Драйвера, еще до того, как он стал таким популярным, люблю Пола Дано, Фрэнсис Макдорманд. Дастин Хоффман вообще мой любимчик, мой внутренний учитель. У Драйвера, кстати, нужно поучиться, как совмещать жанры в фильмографии. У него правда удивительный набор картин, в русском кино такой у Юры Борисова. Другого такого артиста в России я не знаю. Адама, конечно, за год было многовато. Вообще, замечаю за собой, если мне нравится актер или актриса и я подписываюсь в инстаграме, то все, ****** [конец], смешивается экранное и настоящее. Вот мои любимцы идеологические, Дей-Льюис и МакДорманд, разделяют себя и то, что они делают. Они не ведут инстаграм. МакДорманд десятилетиями не давала интервью, не снималась в рекламе. Потому что, когда ты снимаешься в рекламе, ты лишаешь себя возможности рассказывать историю.

— Ты помнишь, какая роль тебя покорила в мировом кинематографе в годы твоей учебы? — Первый, кто приходит на ум, это как раз Дастин Хоффман в «Полуночном ковбое» и «Выпускнике». Тогда я решила, что он мой мастер. Я следила за тем, как он работает с камерой, как он существует. И я училась взаимодействовать с камерой, как работать в кино. Еще такое было с Леонидом Филатовым и Аллой Демидовой, но это уже про театральный опыт.

— Когда ты смотрела фильмы со своим дедом [Олегом Янковским] в детстве, ты потом пересматривала их и смотрела на его работу под другим углом? — Естественно, в детстве дедушка был для меня бароном Мюнхгаузеном . Я маленькая не очень понимала, что он актер. Забавно, что ты задаешь этот вопрос, потому что вчера я решила пересмотреть «Крейцерову сонату» и просто офигела от того, что он делает. Мои любимые фильмы с дедом как раз «Крейцерова соната» и «Полеты во сне и наяву». «Полеты» я смотрела впервые в детстве и, конечно, ничего не поняла. Какой смешной дедушка бегает в штанах-клеш с дыней в руках, забрался в сено, что он делает, дурак что ли. А с прошествием времени, конечно, понимаешь что это про кризис. Сейчас я смотрю на него как на человека, у которого я учусь.

В съемке использовались вещи Choux, Vereja, Belle You, Wales Bonner, Mikita Kunitsky х The Blueprint, Christian Dior и Uniqlo.