Уважаемый французский кинорежиссер Доминик Молль («Лемминг» с Шарлоттой Генсбур, «Монах» с Венсаном Касселем) снял детектив, в котором сюжет в зимней Франции перекликается с событиями в Кот-д’Ивуаре. Мы поговорили с Моллем, завсегдатаем европейских кинофестивалей, который в прошлом году этим фильмом открывал Venice Days на Венецианском фестивале.

«Магия зверя» Доминика Молля — эдакий «Расемон» в квадрате, история случайной смерти женщины на севере Франции, показанная глазами пяти героев. Экранизация романа Колена Ниля, за которую боролись сразу несколько крупных кинокомпаний. Однако почти все они планировали превратить «Магию зверя» в сериал , чего Колен Ниль категорически не хотел. Единственным исключением стала студия Haut et Court, заявившая о своем намерении снимать полный метр. Поэтому права были переданы именно ей, причем без каких‑либо дополнительных условий и требований. Действие в фильме происходит не только во Франции, но и в Кот-д’Ивуаре, где молодой африканец занимается виртуальным мошенничеством, выманивая из недалеких французов, ищущих любви, немалые суммы денег. Сам Колен Ниль даже сыграл в фильме крошечную эпизодическую роль продавца.

Русский трейлер «Магии зверя»

— Почему вы решили снять фильм по роману Колена Ниля? Как вообще выбираете материал для фильма? Например, ваш дебют в коротком метре тоже был экранизацией Чарльза Буковски. — Роман Колена Ниля понравился мне по нескольким причинам: искусно построенное повествование, контраст между двумя мирами — сельской Францией и переполненным африканским городом, а также сочувствие, которое автор испытывает к своим персонажам. Множество точек зрения уже было в романе, но нам, конечно же, пришлось внести некоторые изменения, чтобы заставить их работать в кино. Главные герои фильма живут в бедной сельской местности во Франции, они очень далеки от буржуазии. Фильм показывает изоляцию, одиночество этих персонажей и то, как они пытаются компенсировать свое незавидное положение, придумывая истории, иногда довольно абсурдные. Что касается Буковски — я экранизировал его «Одеяло». Рассказ о том, как мужчина воображает, что его пытается задушить одеяло; в его прозе я ценю смесь юмора, отчаяния и нежности. Его работы полны жизни. Хорошая литература — та, что помогает нам открыть новые горизонты. — Но ваше кино часто оказывается довольно мрачным. Признайтесь, вы все же пессимист? — Скажем так, я обнадеживающий зрителя пессимист . — Ха, как герой «Гарри — друга, который желает вам добра», который всех убивает, чтобы помочь другу? — Да, этот парень явно вышел из моего подсознания. Всегда хочется иметь под рукой того, кто решит все твои проблемы! — Вернемся к «Магии зверя». В одном из интервью вы сказали, что вдохновлялись Хичкоком. Но он-то снимал более простые по структуре истории. — Но все равно Хичкок — это отправная точка. Мне кажется, «Головокружение», «Психо» или «Птицы» были совершенно революционными фильмами, так что почти все, что сегодня происходит в кино, так или иначе вдохновлено Хичкоком.

«Магия зверя»