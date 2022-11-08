Из новобранцев MCU особенно запоминается Теноч Уэрта («Нарко: Мексика»), чей антигерой, правитель подводной цивилизации Тлалокан, злодействует в хорошо удающейся «Черной Пантере» серой зоне морали между противоречивым добром и красноречивым злом (а еще у него есть и жабры, и крылья — нельзя же совсем без спойлеров). Не подводят и обычные подозреваемые: Рамонда произносит пламенные речи, Шури плодотворно колдует в (афро)футуристической мастерской, лидер горного племени Джабари М’Баку (Уинстон Дьюк) острит, а глава «Дора Миладже»Женское спецподразделение Ваканды. Окойе (Данай Гурира) напоминает, что ее вклад в MCU недавно вдохновил на целый фильм (крепкий исторический эпос «Женщина-король» с Виолой ДэвисОбласканный критиками (94% одобрения на Rotten Tomatoes), однако вместе с тем спорный исторический боевик про амазонок агоджи из африканского королевства Дагомея. Картину обвиняют в антиисторизме и идеализации воительниц — на самом деле они славились кровожадностью, а их племя занималось работорговлей.), и настойчиво называет героя Мартина Фримана колонизатором.