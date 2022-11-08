Реклама
Супергерои
После смерти короля: «Ваканда навсегда» — ударный финал 4-й фазы киновселенной Marvel
Сергей Степанов
Сегодня в 20:00
Четвертая фаза киновселенной Marvel закрывается вторым фильмом о Ваканде, в котором не будет Чедвика Боузмана в роли Черной Пантеры — актер скончался перед съемками фильма. Рассказываем, почему персона режиссера Райана Куглера тут важнее, чем личность новой Черной Пантеры.

Король Ваканды Т’Чалла (Чедвик Боузман) умирает, и королева-мать Рамонда (Анджела Бассетт) остается без сына, обычно лучезарная Шури (Летиция Райт) — без брата, а марвеловская киновселенная (MCU) — без Черной Пантеры. Его отсутствием — и сделанным под занавес первой «Черной Пантеры» признанием об истинной природе Ваканды, родины редчайшего и ценнейшего металла вибраниума, — пытаются воспользоваться жадные до чужих богатств земные сверхдержавы. Но когда одна из них подбирается к вибраниуму слишком близко, из глубин океана выныривают таинственные аквамены — сначала с целью ликвидировать угрозу, а затем чтобы поставить ультиматум Ваканде.

Подробности по теме
Отличные сериалы на заметку: у них скоро выходит второй сезон

Один из последних эпизодов великого сериала «Атланта» был сделан в форме мокьюментариПоддельной документалистики. и рассказывал анекдот о том, как из‑за канцелярской ошибки и продиктованной историческим моментом оптики боссом Walt Disney ненадолго назначили темнокожего аниматора. Дело было в 1992 году, и своей внезапной властью он решил воспользоваться, чтобы снять «самый черный фильм всех времен» — «Каникулы Гуфи». Наличие фильма в диснеевском каноне вроде бы единственный правдивый элемент этого образцового, в духе «Атланты», абсурдного сюжета. Но одна из его мыслей считывается с легкостью: зачастую, чтобы у продукта поп-культуры была ярко выраженная или хоть какая‑нибудь индивидуальность, нужно, чтобы его автора оставили в покое.

Автору и звезде «Атланты» Дональду Гловеру в этом смысле явно проще, чем режиссеру «Черной Пантеры» Райану Куглеру («Станция „Фрутвейл“», «Крид: Наследие Рокки») — еще одному винтику колоссальной, давно привыкшей ехать на автопилоте марвеловской машины. Но как‑то так вышло, что «Черная Пантера» стала первым и самым удачным фильмом MCU, где режиссерское видение не принесли в жертву формуле. Куглеру позволили не только ставить серьезные вопросы о прошлом и будущем целой расы, но и по-своему корректировать курс, общий для всех: даже для таких идиосинкразических авторов, как Тайка Вайтити. «Черная Пантера» прикрывалась красивыми референсами типа «„Крестный отец“ в декорациях бондианы», но она была фильмом со своими идеями, своим языком, своей — визуальной и смысловой — идентичностью.

Подробности по теме
Нет времени объяснять: краткий гид по всем фильмам о Джеймсе Бонде — от худшего к лучшему

Возможно, Куглеру, как и выдуманному Гловером боссу Walt Disney, тупо повезло с местом и временем. Не исключено, что всамделишные боссы Marvel и Walt Disney благоразумно решили, что есть люди, лучше них разбирающиеся в черном опыте и эстетике афрофутуризма. Так или иначе, «Черная Пантера» стала поп-культурным феноменом. Сделанным преимущественно черными кинематографистами миллиардным хитом, заработавшим первую в истории супергеройского кино номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм года» и три (за костюмы, музыку и декорации) золотых истукана на сдачу. В общем, все было чудо как хорошо — а потом все стало ужасно плохо.

© Marvel Studios

Грустная ирония в том, что, будь Чедвик Боузман жив, сиквелу «Черной Пантеры» было бы, наверное, сложнее остаться на взятой оригиналом высоте. Как и положено аутентичному первопроходцу, фильм четырехлетней давности выступил в жанре «пан или пропал», выложив все козыри сразу: вот богатый культурный бэкграунд, вот не по-марвеловски неоднозначный нравственный выбор, а вот большие актеры (Лупита Нионго, Дэниел Калуя, Форест Уитакер) в необязательных ролях второго плана. В сиквеле с этим не так густо: мораль есть, но попроще, Люка Бессона в качестве визуального ориентира заменил «Аватар», а на оскаровскую номинацию пытается наиграть одна Анджела Бассетт. Но делает это она, скорбя по своему экранному сыну, и все те очки, которые фильм недобирает за технику, к нему возвращаются за артистизм.

«Ваканда навсегда» ходит вокруг да около нескольких тем, но важнейшей из них неизбежно оказывается горечь потери — и на коллективное больное место фильм давит так, что мало не покажется. Это не скорбь образца «Человека-паука: Вдали от дома»: вот граффити с Железным человеком, а теперь давайте разнесем на камушки Венецию. Это громадное общее горе, стоящее над душой всех 160 минут фильма, от переделанной по такому случаю заставки Marvel до сюжетной бомбы, сбрасываемой в середине финальных титров.

Подробности по теме
«Вдали от дома»: новый «Человек-паук» в Старом Свете

Отточивший мастерство ролями важных для черной Америки исторических фигур (певца Джеймса Брауна, бейсболиста Джеки Робинсона, юриста Тергуда Маршалла) и вышедший на пик формы перед самой смертью, Боузман — потеря редкого масштаба. Настолько редкого (в голову приходят разве что Хит Леджер и Джеймс Дин), что местами невыносимая пронзительность «Ваканды навсегда» ни разу не кажется манипулятивной. Лишним может показаться лишь еще один ребенок в беде (изобретающая эффективный для обнаружения вибраниума металлоискатель молодая, одаренная и черная студентка, на которую из‑за этого начинаются охотиться аквамены), но это одна из немногих корпоративных уступок, на которую пошел режиссер: Доминик Торн («Иуда и черный мессия») продолжит играть эту роль и в новом марвеловском сериале.

© Marvel Studios

Из новобранцев MCU особенно запоминается Теноч Уэрта («Нарко: Мексика»), чей антигерой, правитель подводной цивилизации Тлалокан, злодействует в хорошо удающейся «Черной Пантере» серой зоне морали между противоречивым добром и красноречивым злом (а еще у него есть и жабры, и крылья — нельзя же совсем без спойлеров). Не подводят и обычные подозреваемые: Рамонда произносит пламенные речи, Шури плодотворно колдует в (афро)футуристической мастерской, лидер горного племени Джабари М’Баку (Уинстон Дьюк) острит, а глава «Дора Миладже»Женское спецподразделение Ваканды. Окойе (Данай Гурира) напоминает, что ее вклад в MCU недавно вдохновил на целый фильм (крепкий исторический эпос «Женщина-король» с Виолой ДэвисОбласканный критиками (94% одобрения на Rotten Tomatoes), однако вместе с тем спорный исторический боевик про амазонок агоджи из африканского королевства Дагомея. Картину обвиняют в антиисторизме и идеализации воительниц — на самом деле они славились кровожадностью, а их племя занималось работорговлей.), и настойчиво называет героя Мартина Фримана колонизатором.

У героя Фримана, единственного белого актера в роли крупнее эпизодической, тут своя, слегка механическая (Marvel же), но в меру неожиданная сюжетная линия и персональный, откровенно анекдотический на общем фоне нидл-дропПесня.. Выбор песен в «Черной Пантере» был и остается на виду: песенный саундтрек к первому фильму выдвигался на «Грэмми» во всех ключевых категориях, а трейлер к «Ваканде навсегда» врезался в память безотлагательно каноническим мэшапом кавера на «No Woman, No Cry» и протестной «Alright» Кендрика Ламара. Как и в случае с титульным героем, который в новом фильме выступает в основном в роли идеи, отсутствие Ламара в саундтреке компенсируют целая россыпь артистов меньшего калибра (исключение — Рианна с песней для титров) и другая — не такая цельная, но более разноликая — энергия.

Какое бы впечатление ни оставляла энергия самого фильма — длинного, но не затянутого, многословного, но сфокусированного, — Куглеру в любом случае положена скидка: прежде чем его заодно с остальным миром потрясла новость о смерти Боузмана, режиссер потратил год, чтобы придумать и написать совсем другой фильм. То, что у него получилось в итоге, не тянет на откровение, но убедительно повторяет по-прежнему редкий для «Марвела» трюк оригинала. Куглер проговаривает простые вещи (например, что война — это всегда плохо), но своими словами, а его фильм — не величайший из блокбастеров, но с другими его не перепутать.

8
/10
Оценка
Сергея Степанова
Подробнее на Афише
Подробности по теме
Ваканда будет свободной: Зельвенский о «Черной Пантере»
расскажите друзьям
теги
Walt Disney
люди
Люк БессонЧедвик БоузманРайан КуглерАнджела БассеттДональд Гловер
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»