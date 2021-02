Парень сворачивает на восток, к Вашингтон-сквер, где мужчина в поношенном костюме зазывает на «Сладкую жизнь» , которую будут показывать на Бродвее. Билеты туда стоят безумных денег! В итоге наш путник подходит к кинотеатру Bleecker Street Cinema, где вот уже третий месяц подряд продлевают прокат «Ночи» и «Любви в двадцать лет» . Он встает в очередь на просмотр нового фильма Трюффо и начинает рассматривает кинораздел в The Village Voice. Прелестные названия, как из рога изобилия, начинают кружиться вокруг него: «Причастие» , «Карманник» … Энди Уорхол, Кеннет Энгер … И посреди всего этого великолепия красуется: Джозеф Левин (американский кинопродюсер. — Прим. ред.) представляет «8½» Федерико Феллини!

Камера в непрерывном движении следует за плечом молодого парня позднего подросткового возраста, который уверенно идет на запад по оживленной улице Гринич-Виллидж. Под мышкой он держит книги. В его другой руке — выпуск The Village Voice (еженедельник, освещающий культурную жизнь Нью-Йорка. — Прим. ред.). Он идет быстро, мимо мужчин в пальто и шляпах; женщин, толкающих тележки для покупок; пар, держащихся за руки, поэтов, уличных торговцев, музыкантов и алкашей, мимо аптек, винных магазинов, гастрономов, жилых домов. Но молодой человек сосредоточен на одном: на павильоне Художественного театра, где сегодня покажут «Тени» Джона Кассаветиса и «Кузенов» Клода Шаброля .

Выбор Дэна Талбота — основателя New Yorker Films — показать людям свой любимый фильм Бертолуччи «Перед революцией» , отодвинув на второй план работы других режиссеров, возможно, не очень правильная ставка. Но картины, которые попадали к зрителям благодаря усилиям этих и других дистрибьюторов и кураторов, были экстраординарным событием.

В шестидесятые годы Федерико Феллини стал больше, чем режиссером. Как Чаплин, Пикассо и The Beatles, он возвысился даже над собственным искусством. Посещение фильма Феллини было похоже на тот опыт, который дарил публике голос Марии Каллас, музыка Оливье Мессиана или танец Рудольфа Нуриева. Его фильмы даже начали включать его имя — «Fellini Satyricon», «Fellini’s Casanova». Единственным сопоставимым примером в кино на тот момент был Хичкок, но это другое: бренд, жанр сам по себе. Феллини же был виртуозом кино.

Важно помнить, что Феллини начинал с неореализма, что интересно, потому что во многих отношениях он стал представлять его полярную противоположность. Фактически он был одним из тех, кто изобрел неореализм в сотрудничестве со своим наставником Роберто Росселлини. Этот момент меня до сих пор удивляет. Неореализм был источником вдохновения для многих кинорежиссеров, и я сомневаюсь, что французская «новая волна» могла состояться без него. Только представьте: после двадцати лет фашизма, террора и разрушений, как можно жить дальше — как отдельным лицам, так и всей стране? Фильмы Росселлини, Де Сики, Висконти, Дзаваттини, Феллини и других; фильмы, в которых эстетика, мораль и духовность были настолько тесно переплетены, что их невозможно было разделить, сыграли жизненно важную роль в искуплении Италии в глазах мировой общественности.

Я достиг совершеннолетия, когда Феллини развивался и расцветал как художник, и многие его картины стали мне дороги. Когда мне было тринадцать, я увидел «Дорогу» — историю о бедной молодой женщине, проданной странствующему силачу. Это был фильм, действие которого происходило в послевоенной Италии, но казалось, что время перенесли зрителей в средневековую балладу или в еще более далекое порождение античного мира. Для меня «Дорога» стала дополнительным измерением. Я впервые посмотрел этот фильм вместе с семьей по телевизору, и эта история была правдивой для моих бабушек и дедушек, как отражение тех невзгод, которые они оставили в старой стране.

Затем случилась «Сладкая жизнь». Картина подарила людям незабываемое чувство сопричастности. Это было незабываемое впечатление — увидеть фильм вместе с переполненной аудиторией, когда он был совсем новым: полный зал, гаснет свет, а дальше три часа, будто на фреске, великий художник выражает общественные тревоги по поводу ядерного века. И выясняется, что на самом деле ничего больше не имеет значения, потому что всё и все могут быть уничтожены в любой момент. Мы испытали это потрясение, но мы также ощутили восторг от любви Феллини к искусству кино — и, следовательно, к самой жизни. Нечто подобное происходило в рок-н-ролле, в первых электрических альбомах Дилана, а затем в «The White Album» (The Beatles) и «Let It Bleed» (The Rolling Stones) — эти пластинки были связаны с тревогой и отчаянием, но также они казались захватывающими и пленили своими глубокими переживаниями.