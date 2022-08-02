Поход в кино на прокатный релиз — все еще одно из самых надежных развлечений в городе. Даже если на большом экране показывают не блокбастеры, а европейские комедии и (пост)хорроры. Рассказываем про ближайшие новинки кинопроката из числа ожидаемых и нестыдных.

«Убойный монтаж» С 4 августа

Главный французский комедиограф современности Мишель Хазанавичус («Артист», «Агент 117») снимает ремейк главной японской кинокомедии последних лет («Зомби одним планом!»). В новой версии ставки повышаются: по сюжету снимать фильм о зомби будут не кинематографисты-любители, а «один из лучших режиссеров современности» (Ромен Дюрис); продюсеры настаивают не просто на съемках одним планом, а на трансляции фильма в прямом эфире (в реальной жизни так делал разве что Вуди Харрельсон). Конечно же, все, что может, идет не по плану. В мае «Убойный монтаж» открывал Каннский фестиваль, но тогда все в основном обсуждали его старое неудачное название. Теперь же зрительская премьера должна расставить все точки над «и»: проще говоря, определить, смешно или нет. Глядя на выдающиеся исходные данные, мы делаем ставку на «смешно».

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«Уховертка» С 4 августа

Мало кто в курсе, но жена Гаспара Ноэ Люсиль Хаджихалилович уже много лет снимает более причудливое и попросту дикое кино, чем муж. Как и в предыдущий работах («Невинность», «Эволюция»), центральную роль в «Уховертке» занимают дети, а именно беззубая девочка, каждый день меняющая вставные челюсти изо льда (реквизитор, придумавший эту безумную систему, — режиссер «Деликатесов» Марк Каро). Как и раньше, телесные ужасы и невразумительный сюжет отходят на второй план по сравнению с обволакивающей зрителя атмосферой меланхолии: туманная Англия, где впервые снимает на английском Хаджихалилович, — идеальный выбор. В общем-то, не будет преувеличением сказать, что эта постановщица — оригинальный постхоррор-режиссер, опередивший конкурентов (читайте: всех любимцев студии A24) на десятилетие и до сих пор сохраняющая визуально-изобразительное лидерство.

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«Проклятие матери: Прятки на выживание» С 4 августа

Странно рекомендовать фильм с будто бы сгенерированным нейросетью названием «Проклятие матери: Прятки на выживание», но ведь в оригинале этот хоррор называется просто «По-матерински» (и нет — прокатчик не «Экспонента»). И если российским прокатчикам и кинотеатрам такая смекалка поможет продержаться на плаву лишний месяц — мы обеими руками за. Главное — что за фильм: это не постхоррор, а довольно стандартная история про домашнее вторжение (родители жертвы захватывают в заложники неполную семью наемного убийцы). Для любителей жанра — явно не самое плохое предложение: рейтинг на Rotten Tomatoes в 86% не даст соврать. Остается лишь понадеяться, что искушенных ценителей безликое русское название не отпугнет.

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«Русалка и дочь короля» С 11 августа

Что делает дорогое американское фэнтези с компьютерными русалками, подводным городом и Пирсом Броснаном в роли короля Людовика XIV в российском прокате летом 2022 года? История нетривиальная: потратив голливудский бюджет на съемки в настоящем Версале и кастинг на роль русалки самой высокооплачиваемой китайской звезды Фань Бинбин, студия Paramount неожиданная отменила широкий прокат фильма за три недели до релиза и положила его на полку почти на десять лет. Теперь же фильм выпускает независимая компания, выкупившая права. Зрители от такого стечения обстоятельств только в выигрыше: да, глядя на аляповатые декорации, мишурные костюмы и неестественные спецэффекты , становится понятно, почему студия не питала больших надежд в связи с фильмом. Однако в качестве средства эскапизма из тревожного времени такое кино работает не хуже более мажорных конкурентов. По крайней мере, никто другой не может предложить буквального окна в безвозвратно ушедшее прошлое: Кая Скоделарио из «Молокососов» еще пытается сделать голливудскую карьеру, Уилльям Херт еще жив, а Фань Бинбин еще не репрессировали китайские власти. Сказка, да и только.

«Дитя тьмы: Первая жертва» С 11 августа

Самое неожиданное возвращение сезона. Изабель Фурман, которой уже 25, снова играет 12-летнюю девочку из фильма «Дитя тьмы», при этом новая картина — не сиквел, а приквел, и компьютерное омоложение здесь не используется. Как это возможно, без спойлеров, увы, объяснить не получится (на всякий случай не читайте дальше, если не смотрели оригинала). Когда 12-летняя девочка играла 30-летнюю женщину, притворявшуюся 12-летней, было скорее жутко красиво, а не жутко. Теперь же без пяти минут 30-летняя женщина играет 30-летнюю, притворяющуюся ребенком, — и, судя по трейлеру, это настоящая крипота . Серьезно, от одного взгляда на неестественные ужимки героини и осознания того, что продюсеры действительно приняли такое решение, идут мурашки. Что будет, когда она еще и начнет убивать в кадре, можно будет проверить уже в кино.

«История кино: Новое поколение» С 11 августа

Британский кинокритик смонтировал видеоэссе на три часа, и получилось так залипательно, что показывают его не на ютьюбе, а в Каннах и в широком кинопрокате. Секрет прост: рассказывая о тенденциях кинематографа последнего десятилетия, он не мудрит со сложными киноведческими тезисами и никому неизвестными фестивальными диковинками, а просто монтирует самые яркие, знаковые и самоочевидные моменты . Джокер на лестнице, погоня из «Безумного Макса», Роберт Паттинсон у братьев Сафди — отличная возможность вспомнить одним скопом, на что вообще способен Голливуд, который у нас отняли.

«Вышка» С 11 августа

Две скалолазки решают покорить высоту, чтобы справиться с собственным страхом, но вместо этого застревают на вершине гигантской телевышки посреди пустыни и развивают акрофобию зрителей. «Вышка» — высококонцептуальный триллер категории «Б» в традиции слегка абсурдных фильмов вроде «Дрейфа» (купальщики забывают спустить лестницу с яхты и не могут забраться назад) и «Замерзших» (сноубордисты застревают на лыжном подъемнике). Вряд ли то обстоятельство, что лестница, по которой скалолазки карабкались вверх, моментально и целиком рассыплется под ногами, очень вероятно. Но если бы не такие кошмарные допущения, то мы бы не получали настолько тревожные развлечения на большом экране.

«Икар» С 18 августа

«Миньонов» и «Базза Лайтера» посмотреть на большом экране все еще нельзя, и грядущий месяц как‑то обошелся без аниме (на самом деле редкое по сегодняшним меркам событие). Все надежда любителей анимации (к слову, не только детей) — на Европу. «Икар» — захваленный французскими критиками мультфильм, вольно пересказывающий сразу несколько греческих мифов и нарисованный в 3D, отдаленно стилизованном под древние рисунки со стен Кносского дворца (действие разворачивается, разумеется, на Крите). Режиссер Карло Фогель, даром что люксембуржец, начинал как аниматор студии Pixar, так что совсем без духа «Диснея» это лето не пройдет.

«Все ненавидят Йохана» С 25 августа

Бородатый чудак, одержимый взрывчаткой, возвращается в родное норвежское село после пятнадцати лет работы по сносу американских зданий. Дома Йохан хочет сделать две вещи: завоевать любовь подруги детства, когда‑то пострадавшей от взрыва, и, конечно же, что‑нибудь еще взорвать. Норвежцы снова умудряются расхожие комедийные сюжеты превращать в душераздирающее зрелище: в начале года уже был «Худший человек на свете» про неприкаянную миллениалку; теперь же в прокат выходит кино «Все ненавидят Йохана» про самого безнадежного романтика XX века (действие фильма начинается во время Второй мировой и занимает восемьдесят лет). Ну сейчас такое время — если и смеяться, то сквозь слезы.

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«Лето» С 25 августа

Главная вещь, которую стоит увидеть под конец лета-2022 на большом экране, это лето середины нулевых, которое нежно и чутко запечатлел на магнитную пленку 23-летний нижнетагилец Вадим Костров. Это очень медленное, бессюжетное кино, похожее на полуденную дрему, но в этом его и сила: оно дает возможность зрителям полностью перенестись в беззаботное время детства. Традиционный дачный костер, первый в родном городе торговый центр, перебирание струн первой электрогитары — если вы росли в нулевые, то вы уже знаете, что увидите на экране . Это не шифрованное «Зеркало» Тарковского, никого не пускающее в воспоминания режиссера. Костров снимает предельно ясное, прозрачное кино, проявляющее общее детство его сверстников, — в нем он находит все ответы о простом жизненном счастье. Кажется, сейчас самое для них время. Настоящее искусство — выпустить в прокат картину в нужном месте в нужный час.