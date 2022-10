«Умереть за доллар»: чем новый вестерн Уолтера Хилла похож на фильмы Балабанова?

За последние десять лет фильмы Хилла не часто появлялись на экране. У него вышли всего три картины. Чудесный олдскульный боевик «Неудержимый» (не путать с «Неудержимыми»!), в котором Сильвестр Сталлоне, подобно Шварценеггеру в «Красной жаре», дрался в сауне. Сатирический экшен «Tomboy», в котором Мишель Родригес сыграла трансгендерную киллершу. И вестерн «Умереть за доллар», который недавно показали на Венецианском фестивале. Однако несмотря на то что премьера фильма состоялась на столь престижном смотре, это не какое‑то респектабельное зрелище, а кино категории Б — такое же непритязательное, как и «Доллар за убийство»В оригинале картины называются практически идентично: «Dead for a Dollar» и «Dollar for the Dead». Джина Куинтано. Поначалу вообще кажется, что Хилл поставил бюджетную версию тарантиновского «Джанго освобожденного», в которой на первый план выдвинулся Кристоф Вальц, снова сыгравший охотника за головами.