«Сверхъестественное» или «Нет»? Интервью с авторами самого дикого фильма 2022 года

Мурхед: Я, Джастин и продюсер Дэвид Лосон открыли крошечную кинокомпанию Rustic Films, и фраза «Make movies with friends» стала нашим моттоАфоризм, изречение, выставляемое в начале литературного произведения в качестве эпиграфа.. Мы верим, что лучшие независимые фильмы рождаются в теплой и дружеской атмосфере . Мы собираем друзей, снимаем кино и призываем остальных следовать нашему примеру. «Грань времени» стала для нас самым крупным проектом (главные роли в фильме сыграли Энтони Маки из киновселенной Marvel и Джейми Дорнан из «Пятидесяти оттенков серого». — Прим. авт.). «Something in the Dirt» с точки зрения производства — самое маленькое наше кино, однако оно не производит такого впечатления, потому что это беспорядочный и дикий фильм, напичканный безумными теориями и архивными съемками. Короче, мы не стремимся к большим бюджетам.