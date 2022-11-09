«Сверхъестественное» или «Нет»? Интервью с авторами самого дикого фильма 2022 года

Джастин Бенсон и Аарон Мурхед — американские инди-режиссеры, чьи оригинальные фильмы «Паранормальное», «Грань времени», «Весна» и «Ломка» покорили не один жанровый фестиваль и заработали своим создателям славу культовых авторов среди любителей инди-хорроров. Дуэт также снимал сериалы «Лунный рыцарь» и «Локи», но секретную работу с Marvel попросил не обсуждать.
На «Сверхъестественном» Бенсон и Мурхед выступили не только режиссерами-постановщиками, но и исполнителями главных ролей, как ранее в «Паранормальном». Тандем играет соседей из лос-анджелесского пригорода, которые обнаруживают в своем доме странный (явно внеземного происхождения) предмет, похожий на пепельницу. Приятели решают снять про эту штуковину док и продать его на «Нетфликс». Однако по мере работы над картиной они погружаются в пучину невообразимого конспирологического кошмара в духе их любимых «Секретных материалов».
— «Паранормальное» выросло из цитаты ЛавкрафтаАвтор книг ужасов, икона хоррора.. А что стало точкой отсчета для вашего нового фильма?
Бенсон: После «Ломки», то есть году в 2012-м, нас позвали на питчинг для одной популярной франшизы о проклятом доме. Тогда ничего не срослось, продюсеры явно ждали чего‑то другого. Но многие из тех идей в итоге выросли в «Something in the Dirt».
— Как эта картина тематически встраивается в вашу фильмографию?
Мурхед: Это, вероятно, наш самый смешной фильм. Внимательные зрители смогут найти 30–40 контекстуальных связей между загадками «Ломки», «Паранормального» и «Something in the Dirt». Это маленькие намеки, которые начинаешь считывать после третьего-четвертого фильма. Это не просто пасхалки — они помогают разобраться в том, что происходит с нашими героями. Очевидно, что это фильм из нашей киновселенной: сайфай-хоррор с большим количеством разговоров и безумных теорий, где раскрытие героев в процессе поиска ответов явно важнее, чем непосредственно сами загадки.
— У вас всегда получаются научно-фантастические бадди-муви про потерянных лузеров, чьи отношения проходят проверку на прочность из‑за загадочного феномена.
Бенсон: Да, «Ломка» была о дружбе. «Весна» — о романтике, «Паранормальное» — об отношениях между братьями, «Грань времени» — снова о дружбе. Герои «Something in the Dirt» по сути никто друг другу. Им приходится работать вместе из‑за сложившихся обстоятельств, стараясь обходить стороной то, что им друг в друге не нравится или непонятно. В начале сценария у нас даже шла цитата о том, что люди друг другу чужие.
— Вслед за «Большим Лебовски» и «Под Сильвер-Лэйк» «Something in the Dirt» продолжает строить вокруг Лос-Анджелеса образ столицы теорий заговоров.
Бенсон: Лос-Анджелес не очень старый город. Все мифы о его создании, которые появляются в фильме, мы придумали. Но в LA действительно кожей ощущаешь, что это очень странное место. Это и вдохновляет.
— «Something in the Dirt» неожиданно перекликается с «Нет» Джордана Пила. Оба фильма рассказывают о людях, которые одержимы идеей запечатлеть загадочный феномен и прославиться. Правда, у ваших героев камера MiniDV и смартфоны, а у пиловских — IMAX.
Мурхед: Без сомнения, во время просмотра «Нет» я минут на пять похолодел от ужаса, решив, что мне показывают высокобюджетную версию нашего фильма, которую явно увидит побольше народу. Ну да, на первый взгляд похоже: кинематографисты-любители скупают дешевое оборудование, чтобы запечатлеть нечто паранормальное. А это паранормальное, вероятно, запечатлеть невозможно, потому что чем больше вглядываешься в загадку, тем более необъяснимой она становится. Но все же у нас с Джорданом Пилом невероятно разные фильмы! Как только я это понял, смог расслабиться и наслаждаться просмотром дальше.
Вообще мы с Джастином постоянно обсуждаем, как некомфортно себя ощущают люди рядом с чем‑то неизвестным. Способность почувствовать себя комфортно с неизвестностью приводит к дзен-буддистскому пробуждению, однако люди предпочитают слепо верить в свои теории. Я имею в виду не героев фильмов или всяких любителей теорий заговора, это свойственно вообще всем людям. Мы все склонны быть уверенными в своей правоте. Любую загадку мы можем легко объяснить и продолжать верить в нашу версию, несмотря ни на что.
— А вы сами как относитесь к мистицизму или теориям заговоров?
Бенсон: У нас есть опыт наблюдения за разным мистицизмом, хоть непосредственно сами мы его не практиковали. Мы много читали о мистиках и оккультизме, несколько лет изучали жизнь и тексты Алистера Кроули, но к его последователям не присоединялись (смеется). А вот в теории заговоров мы не верим. Мне кажется, даже три человека не способны сохранить секрет.
Мурхед: В «Википедии» немало кроличьих нор, в которые нам интересно погружаться. Там мы и находим материал для наших сценариев (смеется). Хотя документалки Netflix мы тоже смотрим.
— «Something in the Dirt» во многом высмеивает нетфликсовскую документалистику.
Мурхед: Я бы не сказал, что конкретно нетфликсовскую. Формат док-расследований существует уже черт знает сколько лет, но стал невероятно популярным в эпоху стримингов. Особенно всякий тру-крайм. Мы тоже их любим и хотели поиграть с документальным форматом в рамках игрового кино. Но у нас все чуть сложнее, потому что мы также используем архивные съемки и смешанные техники. Плюс у нас как бы фильм внутри фильма.
— У вас там мелькают кадры из «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова — еще одного метакомментария о кинематографе и одержимости запечатлевать.
Мурхед: Да, когда мы смотрели этот фильм, мы поражались, что приемам, которые мы используем, уже сто лет.
— Вы уже десять лет выступаете на своих фильмах в качестве режиссеров, сценаристов (только Бенсон. — Прим. авт.), продюсеров, операторов (только Мурхед. — Прим. авт.), монтажеров и актеров. С приходом успеха инди-кинематографисты обычно делегируют разные функции другим, но вам, кажется, искреннее нравится все делать самим.
Мурхед: Я, Джастин и продюсер Дэвид Лосон открыли крошечную кинокомпанию Rustic Films, и фраза «Make movies with friends» стала нашим моттоАфоризм, изречение, выставляемое в начале литературного произведения в качестве эпиграфа.. Мы верим, что лучшие независимые фильмы рождаются в теплой и дружеской атмосфере. Мы собираем друзей, снимаем кино и призываем остальных следовать нашему примеру. «Грань времени» стала для нас самым крупным проектом (главные роли в фильме сыграли Энтони Маки из киновселенной Marvel и Джейми Дорнан из «Пятидесяти оттенков серого». — Прим. авт.). «Something in the Dirt» с точки зрения производства — самое маленькое наше кино, однако оно не производит такого впечатления, потому что это беспорядочный и дикий фильм, напичканный безумными теориями и архивными съемками. Короче, мы не стремимся к большим бюджетам.