«Сверхъестественное» или «Нет»? Интервью с авторами самого дикого фильма 2022 года

Мурхед: Без сомнения, во время просмотра «Нет» я минут на пять похолодел от ужаса, решив, что мне показывают высокобюджетную версию нашего фильма, которую явно увидит побольше народу. Ну да, на первый взгляд похоже: кинематографисты-любители скупают дешевое оборудование, чтобы запечатлеть нечто паранормальное. А это паранормальное, вероятно, запечатлеть невозможно, потому что чем больше вглядываешься в загадку, тем более необъяснимой она становится. Но все же у нас с Джорданом Пилом невероятно разные фильмы! Как только я это понял, смог расслабиться и наслаждаться просмотром дальше.