Эпидемиологическая ситуация не располагает к походам в кинозалы (в большинстве регионов они закрыты), поэтому под пристальным взором снова оказываются стриминги. К счастью, там сейчас все самое интересное. Фильмы со всего света предлагают диковинное зрелище, редко попадающее в кинотеатральную сетку. Вот что мы планируем отыскать до конца года.

«Подводный дом», реж. Александр Бустийо, Жюльен Мори «The Deep House»

Новый фильм французского дуэта Бустийо — Мори, в нулевых-десятых активно причисляемого к броской, но, к сожалению, почившей волне французского экстрима. Стиль авторов «Мести нерожденному» и «Мертвенно-бледного» со временем мутировал, но «Подводный дом» по крайней мере внешне выглядит возвращением к корням. Молодая пара урбекс-блогеров погружается на глубину, чтобы исследовать мистический дом, похороненный под озером. А дальше все как и должно быть: тайны зловещего прошлого, призраки, любовь на дне. Уже 5 ноября — на Amazon, iTunes и прочих актуальных платформах. «Король-рыцарь», реж. Ричард Бейтс-мл. «King Knight»

Заметный американский вундеркинд и эпатажник, в 2012-м громко заявивший о себе экстравагантным боди-хоррором «Экстирпация». Ужастик, к слову, вышел бок о бок с первым фильмом Брэндона Кроненберга «Антивирус» — десять лет назад их всячески сравнивали, мол, у кого больше шансов стать идейным наследником великого Дэвида Кроненберга: у сына своего отца или яркого выскочки. Если Брэндону удалось грамотно выдержать свое кино и в целом одержать победу в абсолютно надуманном споре, то Ричарда Бейтса всегда отличало творческое недержание. Ему хотелось и проломить четвертую стену, и написать уйму черных шуток, и сделать из романа взросления бунт маргинала: шок-сцены, рваный монтаж, громкая музыка, исключительно кричащие цвета — Бейтс очень хотел впечатлить. Дальше он все меньше прятал комедию за приписываемыми ему на старте карьеры рамками, при этом все же задействуя свои явные таланты в построении чисто жанрового кино. Так вот, «Король-рыцарь» — уже однозначная комедия о ведьмаке , который покидает свой ковен и пускается в путешествие, насыщенное самопознанием.

+ «Проклятие монахинь» («Agnes»), реж. Мики Рис Рядом с «Королем» есть смысл отметить еще и «Проклятие монахинь» Мики Риса. Будущий ревизионистский хит, расхваленный на смотрах в Сиджесе, Остине (Fantastic Fest) и Монреале (Fantasia) — важнейших фестивальных точках любого ужастика. Идеальная пара для двойного сеанса с картиной «Искушение» Пола Верхувена, которая, как мы знаем, не получила прокатное удостоверение в России, а вот ленту Риса можно искать на афишах и в интернете с 9 декабря.

«Консервная банка», реж. Сет А.Смит «Tin Can»

Грибковая инфекция распространяется по всей Канаде и постепенно стремится захватить весь мир, а меж тем ведущего вирусолога, занимающегося проблемой, похищают неизвестные. «Консервная банка» — непредсказуемая футуристика и одновременно синестетический сурвайвал плюс грозное напоминание о тотальной изоляции, все еще болезненно рифмующейся с сегодняшним днем. Очевидцы отмечают безусловное влияние Дэвида Кроненберга, Есихиро Нисимуры и короля direct-to-video Альберта Пюна. И без того падкий на эксперименты канадец Смит («Серп», «Низкий уровень жизни») в этой высоколобой фантастике обещает удивить передовыми веяниями с задворок жанрового кинематографа. «Грусть», реж. Роб Джаббаз «The Sadness»

В альтернативном Тайване распространяется болезнь, но правительство предпочитает скрывать факт утечки. Зараженные перестают себя контролировать и превращаются в подобие зомби на стероидах . Внутри всего этого — романтическая линия. Молодая пара пытается воссоединиться в разгар бесконтрольного хаоса на улицах. Лента намеревается пересмотреть привычные правила зомби-муви, делая ход в сторону ультранасилия, что читается даже по трейлеру: Джаббаз, кажется, нарочно делает поклон шоковой чувственности гонконгской классики 90-х.

+ «Заморозка мозга» («Brain Freeze»), реж. Жюльен Кнафо Похожий концепт предлагает «Заморозка мозга» Жюльена Кнафо. Для гольф-полей Квебека разработали удобрение, которое позволило бы состоятельным людям играть на них круглый год. Но экспериментальный активный компонент подкормки действует и на людей — те становятся живыми мертвецами. В отличие от дистиллированного ужаса «Грусти», «Заморозка» — все-таки еще и веселое приключение с социальными комментариями. Например, Кнафо оставляет сообщение в том числе и антикризисному управлению верхушки Квебека во время распространения COVID-19.

«Когда я пожираю тебя», реж. Перри Блэкшир «When I Consume You»

Третий фильм классического жанрового трудяги, привыкшего делать свое ремесло исключительно самостоятельно: поставить, написать, спродюсировать, смонтировать, выступить и оператором, и художником — для Блэкшира не проблема побывать на всех ключевых позициях производства в течение нескольких смен. Причем кинематограф бруклинца держится на триумвирате актеров (Маргарет Ин Дрейк, МакЛеод Эндрюс, Ивэн Дюмошель), уже в третий раз занятых в его самодеятельности. Эмоционально заряженные ленты Блэкшира всегда выделялись повышенными рефлексиями, да и его условные ужасы часто соседствовали с житейской драмой. В «Когда я пожираю тебя» разбивать эмоциональный узел будут брат и сестра, стремящиеся ответить терроризирующему их сталкеру. «Хэллбендер», реж. Джон Адамс, Зельда Адамс, Тоби Поузер «Hellbender»

© Wonder Wheel Productions

Потенциальный хедлайнер итоговых списков года от авторов сенсации «Чем глубже копаешь» — скрытой жемчужины 2019 года. Тут важно заметить, что как один, так и второй проект создан семейным подрядом, троица режиссеров — это дочь, мать и отец. Между всесторонней семьей плавно распределены и остальные обязанности фильма, даже композиторские функции — дочь Зельда занимается музыкой с матерью с десяти лет. «Hellbender» — это название их группы, вернее «H6llb6nd6r», если быть точным. А само кино — история взросления подростка, внутри которого вот-вот отзовутся темные силы, передающиеся по наследству из поколения в поколение.

+ «Пир» («The Feast»), реж. Ли Хейвен Джонс Вдогонку еще одна жуть, выступающая на поле оккультного фолка, — тоже укутанный лесом полнометражный дебют Ли Хейвена Джонса «Пир». Телевизионщик Джонс деконструирует семейную динамику, но, играя с ней, отрабатывает кучу жанров на любой вкус. Тут и магический реализм, заступающий на территорию логики сновидений, и призраки готического фэнтези, граничащего с эстетикой гран-гиньоля («театра ужасов»).

«Бык», реж. Пол Эндрю Уилльямс «Bull»

Revenge-триллер с повадками слоубернера от режиссера «Коттеджа» с Энди Серкисом, автора сериала «Убийство на пляже» и продюсера «Грязи» по Ирвину Уэлшу. Герой, которого когда‑то боялись все банды, исчез на десять лет, но теперь он вернулся, чтобы найти своего пропавшего сына. Никаких сантиментов — только жажда крови и оголтелая месть. Первое, за что цепляется глаз в этом язвительно-циничном, но, кажется, довольно академическом зрелище, — его ключевой актер. Нил Маскелл, наверное, знаменит в первую очередь ролью в сериале «Утопия», но и узнаваем многими фанатами чистокровного жанра. И по работе у раннего Бена Уитли («Список смертников»), и по участию в британской адаптации «Торговца наркотиками» Николаса Виндинга Рефна, и за роль в образцовом полицейском криминале «Гиена». На два последних проекта «Бык» больше всего и похож. «Насилие молодого журналиста», реж. Мануэль Ламас «Act of Violence in a Young Journalist»

Мечта синефила — никем не виданный за пределами страны (да и внутри) уругвайский раритет: культовый фильм, выведенный из небытия латиноамериканскими киноманами. Молодая журналистка Бланка, готовящая материал для диссертации о насилии, не подозревает, что скоро предметом насилие окажется она сама — загадочный убийца-психопат уже пустился по ее следу. «Насилие молодого журналиста» — очередное доказательство того, как много неизученных сокровищ таят плодовитые 80-е и как бесконечно много дает все новым поколениям кинематографистов пленительная эра расцвета видеопроката.

+ «Прямо на VHS» («Straight to VHS»), реж. Эмилио Сильва Торрес Лента «Насилие молодого журналиста» подается вместе с документальным расследованием о ней «Straight to VHS»: энтузиаст Эмилио Сильва Торрес пытается отыскать автора этого экзотического слепка эпохи, окончательно стирая грани между реальностью и вымыслом, только лишь укрепляя силу мифа.

«Безумный бог», реж. Фил Типпетт «Mad God»

Культовая еще до выхода неистовая анимация, созданная одними руками в течение тридцати лет: мучительный ужас по дантовским следам, карнавал в традициях Босха и фантасмагория в стиле видеоигровой вселенной Oddworld. Покадровой аниматроникой занимался заслуженный ветеран индустрии, мастер визуальных эффектов Фил Типпетт, участвовавший в создании «Звездного десанта», «Робокопа», «Парка Юрского периода» и «Звездных войн».

+ «Фрэнк и Зед» («Frank & Zed»), реж. Джесси Бланшар В дополнение к «Богу» уместно упомянуть и другой впечатляющий мультик о кукольных марионетках. «Фрэнк и Зед» обязуется испытать границы хорошего вкуса, а дебютант Бланшар ставил своей задачей вызвать шок у зрителя. В то же время это чувственная история о дружбе с большим сердцем, пусть и пропущенная через извращенный ум своего создателя. + «Голова-утиль» («Junk Head»), реж. Такахидэ Хори А завершить всю эту мозаику поможет театральная версия киберанимации «Голова-утиль», также выполненная увлеченным одиночкой. Гильермо дель Торо охарактеризовал труды Такахидэ Хори как «монументальную волю и воображение в действии».

«#хочувигру», реж. Анна Зайцева «#Blue_Whale»

Неизвестно какой по счету скринлайф от продюсерской машины Тимура Бекмамбетова. В начале года на «Сандэнсе» уже была представлена «оконная» адаптация «Ромео и Джульетты», рассказанная для зумеров их же языком. В новом фильме группа друзей расследует загадочные убийства, ставшие темой номер один в их размеренной провинции. Естественно, все оказывается не тем, чем кажется на первый взгляд, а подростки становятся фигурами в изворотливой игре, где ставка — их собственные жизни. «#хочувигру» — это, кажется, такой фильм «Нерв» плюс «найденная пленка» «Пропавшая Меган», подогнанные под бекмамбетовский стандарт бизнес-модели. Впрочем, иногда эта модель срабатывает («Поиск»), но по большей части нет («Убрать из друзей: Даркнет»). В целом нужно признать, шутка со скринлайфами явно затянулась, да и «#хочувигру» уже на бумаге выглядит диким пастишем: понятно, куда метят все разработки энергичного продюсера, но серьезно — русские школьники ведут виртуальную жизнь в фейсбуке ? В любом случае дико любопытно, чем это все закончится и куда приведет.

«Двенадцатидневная сказка о монстре, который умер в восемь», реж. Сюндзи Ивай «The 12 Day Tale of the Monster that Died in 8»

Ниже — два японских действительно новаторских проекта, снятых в домашних условиях. «Двенадцатидневная сказка о монстре» выросла из вирусного ролика «Кайдзю побеждает COVID» режиссера Синдзи Хигути («Годзилла: Возрождение», дилогия «Атака титанов»), а идею вовремя подхватил создатель «Вампира», «Все о Лили Чоу-Чоу» и «Любовного письма» Сюндзи Ивай. И через фирменный меланхоличный взгляд японец выразил ощущение любого художника в изоляции, используя для этого онлайн-коммуникацию и тренды рекомендаций. Упомянутый выше эксперт по кайдзюКайдзю — гигантские монстры родом из кинофантастики Японии («Годзилла» и так далее). Хигути подбивает безработного из‑за локдауна актера Такуми Саито купить капсульных монстров онлайн, воспитывать их, ну и тем самым победить вирус. Несмотря на трагичный повод, это на самом деле воодушевляющий метафрагмент изолированной жизни с игрушечными кайдзю известных японцев из творческих дисциплин, играющих самих себя.