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Венеция-2022
Фильмы Венецианского кинофестиваля, которые стоит посмотреть
Афиша Daily
Сегодня в 10:45
Полезный список для всех тех, кто вместе с нами следил за 79-м Венецианским кинофестивалем: про какие фильмы читать и когда их смотреть на больших и малых экранах.

Скоро на Netflix и Amazon Prime Video


  • «Белый шум» («White Noise») Ноя Баумбаха
    Фильм открытия кинофестиваля. Выйдет на Netflix 30 декабря.
  • «Афина» («Athena») Ромена Гавраса
    Триллер про французские беспорядки — от авторов «Отверженных». Выйдет на Netflix 23 сентября.
  • «Блондинка» («Blonde») Эндрю Доминика
    Сюрреалистический байопик про Мэрилин Монро. Выйдет на Netflix 28 сентября.
  • «Argentina, 1985» («Argentina, 1985») Сантьяго Митре
    Историческая драма про суд над военной хунтой. Выйдет на Amazon Prime Video 21 октября.
  • «Бардо» («Bardo») Алехандро Гонсалеса Иньярриту
    Иньярриту снял свои «Восемь с половиной». Выйдет на Netflix 16 декабря.
  • «Ковбой из Копенгагена» («Copenhagen Cowboy») Н.В.Рефна
    Новый неоново-нуарный сериал Николаса Виндинга Рефна. Выйдет на Netflix в декабре.

В прокате


  • «Голиаф» Адильхана Ержанова
    Криминальная драма из киновселенной вымышленного казахского поселка Каратас. Выйдет в России 29 сентября («Белые ночи»).
  • «Умереть за доллар» («Dead for a Dollar») Уолтера Хилла
    Вестерн категории «Б» живого классика жанрового кино. В прокате — 6 октября («Парадиз»).
  • «Садовник» («Master Gardener») Пола Шрейдера
    Фильм куплен для российского проката («Вольга»).
  • «Сын» («The Son») Флориана Зеллера
    Вторая часть трилогии про отцов и детей, куда также входят «Отец» и «Мать». В российском прокате — с 19 января 2023 года («Экспонента»).

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