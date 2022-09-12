Фильмы Венецианского кинофестиваля, которые стоит посмотреть

Скоро на Netflix и Amazon Prime Video
- «Белый шум» («White Noise») Ноя Баумбаха
Фильм открытия кинофестиваля. Выйдет на Netflix 30 декабря.
- «Афина» («Athena») Ромена Гавраса
Триллер про французские беспорядки — от авторов «Отверженных». Выйдет на Netflix 23 сентября.
- «Блондинка» («Blonde») Эндрю Доминика
Сюрреалистический байопик про Мэрилин Монро. Выйдет на Netflix 28 сентября.
- «Argentina, 1985» («Argentina, 1985») Сантьяго Митре
Историческая драма про суд над военной хунтой. Выйдет на Amazon Prime Video 21 октября.
- «Бардо» («Bardo») Алехандро Гонсалеса Иньярриту
Иньярриту снял свои «Восемь с половиной». Выйдет на Netflix 16 декабря.
- «Ковбой из Копенгагена» («Copenhagen Cowboy») Н.В.Рефна
Новый неоново-нуарный сериал Николаса Виндинга Рефна. Выйдет на Netflix в декабре.
В прокате
- «Голиаф» Адильхана Ержанова
Криминальная драма из киновселенной вымышленного казахского поселка Каратас. Выйдет в России 29 сентября («Белые ночи»).
- «Умереть за доллар» («Dead for a Dollar») Уолтера Хилла
Вестерн категории «Б» живого классика жанрового кино. В прокате — 6 октября («Парадиз»).
- «Садовник» («Master Gardener») Пола Шрейдера
Фильм куплен для российского проката («Вольга»).
- «Сын» («The Son») Флориана Зеллера
Вторая часть трилогии про отцов и детей, куда также входят «Отец» и «Мать». В российском прокате — с 19 января 2023 года («Экспонента»).