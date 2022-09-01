Венеция-2022 Фильмы Венецианского кинофестиваля-2022: оценки российских кинокритиков Максим Сухагузов, Евгений Ткачев Сегодня в 08:38

С 31 августа по 10 сентября пройдет 79-й Венецианский кинофестиваль. Русскоязычные кинокритики добрались до фестиваля, где увидят новые фильмы Луки Гуаданьино, Даррена Аронофски, Мартина МакДоны и других и без лишних слов оценят конкурсные фильмы по десятибалльной шкале. Материал будет обновляться каждый день.