Фильмы Венецианского кинофестиваля-2022: оценки российских кинокритиков
Сегодня в 08:38
С 31 августа по 10 сентября пройдет 79-й Венецианский кинофестиваль. Русскоязычные кинокритики добрались до фестиваля, где увидят новые фильмы Луки Гуаданьино, Даррена Аронофски, Мартина МакДоны и других и без лишних слов оценят конкурсные фильмы по десятибалльной шкале. Материал будет обновляться каждый день.
Денис Виленкин
«Афиша Daily», SRSLY
Станислав Зельвенский
«Кинопоиск»
Антон Долин
«Медуза»*
Вероника Хлебникова-Бруни
«Сеанс»
Анна Стрельчук
Doxa
*«Медуза» признана Минюстом РФ средством массовой информации, осуществляющим функцию иностранного агента.
«Белый шум» («White Noise»)
Реж. Ноа Баумбах
3
/10
Оценка
Дениса Виленкина
Дениса Виленкина
7
/10
Оценка
Антона Долина
Антона Долина
5
/10
Оценка
Станислава Зельвенского
Станислава Зельвенского
6
/10
Оценка
Анны Стрельчук
Анны Стрельчук
6
/10
Оценка
Вероники Хлебниковой-Бруни
Вероники Хлебниковой-Бруни
Общая оценка:
5,4
«Тар» («Tár»)
Реж. Тодд Филд
«Бардо» («Bardo»)
Реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту
«Пара» («Un couple»)
Реж. Фредерик Уайзман
«Афина» («Athena»)
Реж. Ромен Гаврас
«Целиком и полностью» («Bones and All»)
Реж. Лука Гуаданьино
«Моника» («Monica»)
Реж. Андреа Паллаоро
«Вся красота и кровопролитие» («All the Beauty and the Bloodshed»)
Реж. Лора Пойтрас
«Аргентина, 1985» («Argentina, 1985»)
Реж. Сантьяго Митре
«Кит» («The Whale»)
Реж. Даррен Аронофски
«Дети других людей» («Les enfants des autres»)
Реж. Ребекка Злотовски
«Без медведей» («Khers nist»)
Реж. Джафар Панахи
«За стеной» («Shab, Dakheli, Divar»)
Реж. Вахид Джалильванд
«Вечная дочь» («The Eternal Daughter»)
Реж. Джоанна Хогг
расскажите друзьям
Другие материалы по темам