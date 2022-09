Рвать этой ярости гроздья: триллеры «Садовник» и «Афина» как манифесты против ненависти

Несмотря на вызов, который Шрейдер бросает во многих (не будем спойлерить в каких) аспектах фильма, послание его картины остается чистым и христианским: все люди равны перед любовью, как цветы перед садовыми ножницами. Практически all power to all the peopleвся власть всем людям Спайка Ли. Правда, Шрейдер не был бы Шрейдером, если бы не передал послание прошлогоднему оппоненту по венецианскому конкурсу, Педро Альмадовару, нарядив одного из боссов-скинхедов в футболку We should all be feministsМы все должны быть феминистками: точно такую же носила Пенелопа Крус в «Параллельных матерях». Хулиганы молятся громко и часто. А еще объективируют женские колени и пишут в соцсетях: «Галь Гадот, забери мое гойское сердце». И, очевидно, очень любят ухаживать за цветами.