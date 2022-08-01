перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Renaissance» Бейонсе поставил рекорд по прослушиваниям в Spotify 13:50
Вице-премьер Хуснуллин назвал трудовой рынок КНДР «очень интересным» 13:37
«Все везде и сразу» стал первым фильмом А24 со сборами в 100 млн долларов 13:04
Центробанк продлил ограничение на снятие иностранной валюты еще на полгода 12:54
Объединенная киносеть начнет показывать «кинопродукт» — смесь российских и голливудских картин 12:15
Adam Wilson/Unsplash
Импорт крепких напитков в Россию сократился на треть 10:07
Косово отложит на 30 дней запрет на сербские документы, когда сербы разберут баррикады 9:04
Президент Сербии: армия Косова намерена начать операцию на севере частично признанной республики Вчера в 21:05
Жертвами наводнения в американском штате Кентукки стали 26 человек Вчера в 20:27
Анатолий Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена-Барре Вчера в 19:24
Атака на штаб ВМФ в Севастополе, тестирование игр в TikTok и другие новости дня
Вчера в 19:03 дайджест
В Новой Москве построят музей ретроавтомобилей Вчера в 18:52
The Sunday Times: принц Чарльз принял 1 млн фунтов пожертвований от семьи Усамы бен Ладена Вчера в 17:40
Тейлор Свифт раскритиковали за частые перелеты на своем самолете Вчера в 17:17
В Севастополе ввели желтый, предпоследний уровень террористической опасности Вчера в 16:12
Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
Боец Александр Емельяненко анонсировал заявление по поводу возможного завершения карьеры Вчера в 15:44
Власти Испании использовали фото женщин без их ведома. Одной из них «добавили» ногу вместо протеза Вчера в 15:35
Путин утвердил Корабельный устав и Морскую доктрину Вчера в 14:59
TikTok запустил в приложении мини-игры — пока в тестовом режиме Вчера в 14:34
В конце года на экраны выйдет фильм «Броненосец» о противостоянии Эйзенштейна и Мейерхольда Вчера в 13:50

Объединенная киносеть начнет показывать «кинопродукт» — смесь российских и голливудских картин

Семён Гудошников
Сегодня в 12:15

Кинотеатры крупнейшей российской киносети «Синема парк» и «Формула кино» начнут показывать «кинопродукт» — смесь российского кино и «зарубежных видеоматериалов». Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Алексей Васянин.

В первый «кинопродукт» войдут мультфильм «Кощей. Начало» российской студии «Паровоз» и «Миньоны Грювитация» американской студии Universal Pictures. Такой показ уже можно найти на сайте сети, «кинопродукт» покажут в большинстве городов, где присутствуют «Синема парк» и «Формула Кино».

По словам Васянина, в будущем киносеть планирует расширить число «кинопродуктов». В них могут включить «любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию», уточнил он.

Официально «Миньоны: Грювитация» не получили прокатного удостоверения в России. Гендиректор киносети не ответил на вопрос, где компания возьмет копию мульфильма.

При этом он заявил, что сеть планирует делиться доходами от продажи «кинопродукта», но лишь с российскими прокатчиками и продюсерами. Так, по его мнению, получится поддержать российских продюсеров в «это непростое время».

Васянин называет запуск новой услуги вынужденной мерой, поскольку после ухода голливудских студий из России кинотеатры лишились львиной доли своей выручки. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в марте — июне российский бокс-офис упал почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров предложила снять ответственность за показ фильмов без согласия студий, остановивших работу в России. Сейчас такой прокат карается рядом статей уголовного и административного кодексов.

Неделю назад член АВК Роман Исаев говорил, что в России уже закрылось более 35% кинозалов, часть из которых может открыться. По данным ассоциации, с 4 по 10 июля нелегальные копии фильмов показывали в 127 российских кинотеатрах.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
приключение
Нахимовцы
Братья-близнецы крадут орден из Нахимовского училища
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Не звезди!
Французская комедия про неисправимого лгуна
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Роман Исаев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить