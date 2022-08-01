Кинотеатры крупнейшей российской киносети «Синема парк» и «Формула кино» начнут показывать «кинопродукт» — смесь российского кино и «зарубежных видеоматериалов». Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Алексей Васянин.

В первый «кинопродукт» войдут мультфильм «Кощей. Начало» российской студии «Паровоз» и «Миньоны Грювитация» американской студии Universal Pictures. Такой показ уже можно найти на сайте сети, «кинопродукт» покажут в большинстве городов, где присутствуют «Синема парк» и «Формула Кино».

По словам Васянина, в будущем киносеть планирует расширить число «кинопродуктов». В них могут включить «любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию», уточнил он.

Официально «Миньоны: Грювитация» не получили прокатного удостоверения в России. Гендиректор киносети не ответил на вопрос, где компания возьмет копию мульфильма.

При этом он заявил, что сеть планирует делиться доходами от продажи «кинопродукта», но лишь с российскими прокатчиками и продюсерами. Так, по его мнению, получится поддержать российских продюсеров в «это непростое время».

Васянин называет запуск новой услуги вынужденной мерой, поскольку после ухода голливудских студий из России кинотеатры лишились львиной доли своей выручки. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в марте — июне российский бокс-офис упал почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров предложила снять ответственность за показ фильмов без согласия студий, остановивших работу в России. Сейчас такой прокат карается рядом статей уголовного и административного кодексов.

Неделю назад член АВК Роман Исаев говорил, что в России уже закрылось более 35% кинозалов, часть из которых может открыться. По данным ассоциации, с 4 по 10 июля нелегальные копии фильмов показывали в 127 российских кинотеатрах.