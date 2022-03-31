Публикуем сериальные карточки с рецензиями «Афиши Daily», чтобы проверить — все ли сериалы, которые хотелось посмотреть, вы успели закончить. Или же выберите новое шоу для запойного досмотра.
Сериалы
«Шершни» — сериал о спортсменках, каннибальском культе и авиакатастрофе. Что это было?
Сериалы
Гид по «Воспитанным волками»: что происходит в обоих сезонах нового детища Ридли Скотта
Сериалы
«Станция одиннадцать» — спасительный сериал для пандемии. Чем он отличается от романа?
Сериалы
«Разделение»: гуманитарная фантастика Бена Стиллера про ужасы режима труда и отдыха
Сериалы
«Психиатр по соседству»: потрясающие Пол Радд и Уилл Феррелл в драме о газлайтинге
Сериалы
«Моя гениальная подруга» — чудесная экранизация, которую пора посмотреть (вышел 3-й сезон)
Сериалы
3-й сезон «Дома с прислугой» — изысканное удовольствие для ценителей саспенса и иронии
Сериалы
Открывает 2022 год с ноги: второй сезон «Эйфории» оказался еще лучше первого
рецензия
Сериалы
Новый сезон «Полезных советов от Джона Уилсона»: такую документалистику вы еще не видели