Поход в кино на прокатный релиз — все еще одно из самых надежных развлечений в городе. Рассказываем про видные ближайшие новинки кинопроката.

«Дом Gucci» С 2 декабря

Ридли Скотт выступает на кэмповой территории Райана Мерфи — экранизирует итальянскую историю преступления, произошедшего внутри семьи Гуччи (увы, владельца модного дома, а не рэпера Гуччи Мейна — тот тоже, помнится, однажды убил кого‑то у себя дома). Балансировать между абсурдной комедией нравов и гротескным тру-краймом у Скотта получается не хуже, чем у Мерфи; актерскому составу, включающему Леди Гагу, Адама Драйвера, Аль Пачино и Джареда Лето в неузнаваемом гриме, не только Мерфи, но и вообще любой противник хорошего вкуса позавидовал бы. С другой стороны, все то, что уместно смотрится в виде одноразовых стриминговых поделок, в дорогостоящем голливудском кино легко может раздражать до смерти. Будьте осторожны.

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«Охотники за привидениями: Наследники» С 2 декабря

Когда‑то в 80-е было снято кино, где комики из передачи «Saturday Night Live» и его канадского аналога «Second City Television» валяли дурака в паранормальном антураже. «Охотники за привидениями» стали культовыми, и с тех пор продюсеры не унимались, пытаясь повторить его успех. Сначала это был посредственный сиквел, лишь наполовину воспроизводивший химию оригинала. Спустя 30 лет после премьеры было решено взять новое поколение комиков из «Saturday Night Live» и дать им поприкалываться с теми же костюмами и реквизитом — результат взбесил зрителей, потому что это-де были комикессы, а не комики. Наконец, сегодня в прокат выходит картина, которая почему‑то превращает «Охотников за привидениями» в сентиментальное приключение спилберговского пошива . Теперь главные герои — дети (учитывая присутствие стремительно взрослеющего Финна Вольфхарда, можно предположить, что Спилберг здесь воспроизводится через призму «Очень странных дел»). Комики из оригинального состава отошли на второй план, а большую роль получил прекрасный, но не слишком дурашливый Пол Радд. При этом чуть ли не самым важным сюжетным элементом оказывается дань уважения Гарольду Рэмису — актер умер в 2014 году, и теперь главные герои — внуки и дети его персонажа. В общем, если хотите поностальгировать и растрогаться, кино сработает, а вот любителей приколов на тему паранормальщины отсутствие, собственно, приколистов на первом плане (вкупе с довольно депрессивным режиссером Джейсоном Райтманом, сыном Айвана Райтмана) должно насторожить.

«Вестсайдская история» С 9 декабря

Удивительно, но король зрительского кино впервые за свою долгую карьеру взялся за самый зрительский жанр из имеющихся. Стивен Спилберг наконец-то снял мюзикл. Премьера оригинальной бродвейской постановки «Вестсайдской истории» состоялась в 1957-м, киноадаптация вышла на четыре года позже. Спилберг не стал менять ни время действия, ни эстетику, ни сюжет этой истории Ромео и Джульетты в нью-йоркских кварталах. Его «Вестсайдская история» — это кино глубоко ностальгическое, любовный взгляд на собственную юность . Особый пафос этому оммажу добавляет недавняя кончина автора оригинальных песен Стивена Сондхайма. Если кто‑то из режиссеров и в состоянии переснять классику так, чтобы был смысл смотреть ее вместо оригинала, то это Спилберг.

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«Спенсер» С 9 декабря

Манерный байопик о принцессе Диане от чилийского режиссера Пабло Ларраина, известного по манерному же байопику про первую леди Джеки Кеннеди. Как всегда восхитительно безэмоциональная Кристен Стюарт проживает на экране несколько мучительных дней в королевском поместье накануне решения подать на развод. У фильма есть фестивальные регалии и оскаровские надежды, однако все это выглядит лишь как предлог заставить широкого зрителя сходить на картину в бесстыдно мелодраматическом жанре. Что ж, истинным любителям слез и мишуры, которые получат от похода в кино максимальное удовольствие, на эти регалии плевать , так что и здесь их лишний раз упоминать нет смысла.

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«Море волнуется раз» С 9 декабря

Вчерашний каннский любимчик Николай Хомерики («977» и «Сказка про темноту» демонстрировались в программе «Особый взгляд» еще в нулевые) возвращается в авторский кинематограф после череды провальных блокбастеров («Ледокол», «Селфи», «Девятая»). Возвращается — и сразу выигрывает «Кинотавр» с фильмом-сказкой «Море волнуется раз». В отличие от старых работ режиссера, это кино никак не осмысляющее окружающую действительность, более того — нарочито абстрактное. Юные влюбленные ( она — дочь Сергей Бодрого-младшего Ольга ) прячутся в домике в лесу, а потом встречают как бы себя самих, только постаревших. Вроде как печальное, а по существу приторно-сладкое кино, идеальное для эскапизма из слякотной России настоящего.

«Человек-паук: Нет пути домой» С 15 декабря

Главная интрига очередного блокбастера «Марвел» про Человека-паука — какую роль сыграют здесь персонажи из предыдущих экранизаций комикса. Появление старых злодеев Доктора Осьминога, Песочного человека, Ящера и Зеленого Гоблина (Уиллем Дефо) обещает официальный трейлер; возможность возвращения Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда раздута за счет слухов и фанатских теорий. В зависимости от того, будет ли реализована эта возможность, есть два варианта развития событий. Без участия Тоби (к слову, великого в этой роли) и Эндрю получится очередное обаятельно-пустяковое приключение самого юного Питера Паркера: на сей раз он просит Бенедикта Камбербетча, чтобы тот заколдовал его обратно в анонима ( вернувшийся Уиллем Дефо — это непреднамеренный эффект колдовства ). А с участием двух старых Пауков получится обаятельно-пустяковый рождественский капустник, где парад старых лиц затмевает эффект от нового приключения. В любом случае для фанатов кинокомиксов всех возрастов (то есть практически для всех зрителей, чего греха таить) билет будет стоить своих денег.

«Матрица: Воскрешение» С 16 декабря

Лана Вачовски без сестры Лилли сняла продолжение «Матрицы», которое никто не просил, но все мы определенно заслужили. На первый взгляд, смущает здесь вообще все: и антураж, как будто из косплей-сценки (где фирменный зеленый цветокор?), и сюжетная муть из категории «метамета», напоминающая фанфик, и ухмыляющиеся актеры, будто воссоединившиеся ради капустника. Однако стоит припомнить, что и оригинальная «Матрица», вообще-то, была фанфиком, коcплеем и пародией по итогам просмотра аниме и ган-фуОт слияния английских слов gun и kung-fu — гонконгский жанр боевика, где перестрелки моментально мутируют в рукопашные бои, и наоборот.-боевиков на протяжении 90-х. Так что и к новому бесстыдному сиквелу не стоит относиться слишком серьезно — невозможно надругаться над наследием произведения, которое само так нагло надругалось над предшествующими плодами поп-культуры. Главное здесь — это все еще мастерство режиссерки ставить крышесносящие экшен-сцены, а его, как говорится, не пропьешь.

«Остров Бергмана» С 16 декабря

Новый фильм Миа Хансен-Лев, французской режиссерки, имеющей репутацию любимицы синефилов и интеллектуалов всех мастей. «Остров Бергмана» рассказывает про женатую пару кинематографистов (Вики Крипс и Тим Рот), которые проводят творческий отпуск на острове, где когда‑то творил сам Бергман. Этот синопсис и близко не опровергает репутацию режиссерки, однако некоторое опровержение здесь все-таки необходимо. Хансен-Лев — не бездушная интеллектуалка, а большая мастерица в жанре (мета)мелодрамы, причем нарочитая сухость и отстраненность ее стиля лишь усиливают неминуемый эмоциональный катарсис . Как и все остальные фильмы авторки, «Остров Бергмана» — автобиографическая работа, в этот раз снятая по мотивам разрыва с режиссером Оливье Ассайясом после 15 лет отношений. Вполне возможно, что даже далеких от творческих профессий зрителей ждет чрезвычайно душераздирающее зрелище.

«Оленьи рога» С 16 декабря

Даже в предпраздничные дни нельзя просто взять и не сходить в кино на хоррор. Да, в прокатной сетке в это время есть некоторый дефицит жанра, однако приличные варианты все равно находятся. Фолк-хоррор «Оленьи рога» снял Скотт Купер, который до этого был замечен вовсе не за «бэхами», а за серьезными драмами с большими артистами (от «Сумасшедшего сердца» с Бриджесом до «Недругов» с Бейлом). Спрашивается, что его угораздило снять ужастик по заказу Гильермо дель Торо, ведь традиционная карьерная траектория выглядит с точностью до наоборот. Пожалуй, в 2021 году такой вопрос не совсем уместен, ведь за последние несколько лет новые умные хорроры всем скептикам доказали, что и они могут быть серьезным» жанром . Да и большой артист в «Оленьих рогах» тоже имеется — Джесси Племонс из «Думаю, как все закончить». В общем, в дни, когда все начинают грезить об «Оскарах», даже самые вдумчивые кинолюбители могут сходить на это кино без лишнего стыда.

«Чемпион мира» С 30 декабря

Российское спортивное кино «от создателей „Движения вверх“» (по факту — от режиссера «Боя с тенью») про шахматы — то есть про спорт, который, как выяснилось в сериале «Ход королевы», тоже вполне себе кинематографичный. Если вы любите ходить на премьеры прямо под бой курантов, то особых вариантов, кроме как поддержать отечественного производителя, прокатчики не предлагают. В данном случае навязанное развлечение смотрится вполне прилично — Хабенский в роли гроссмейстера-диссидента Корчного зловеще хрипит, Иван Янковский в роли юного гроссмейстера Карпова обаятельно хорохорится. Не исключено, что это будет новый чемпион российского кинопроката.