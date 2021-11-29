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Том Холланд сыграет Человека-паука в новой трилогии

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:12

Бывшая руководительница Sony Pictures и продюсер двух последних фильмов о Человеке-пауке Эми Паскаль, рассказала, что Том Холланд вернется к роли супергероя. Об этом сообщает Indiewire.

По ее словам, продолжение истории о Питере Паркере уже находится в разработке в рамках SPUMC (киновселенной Sony с героями и злодеями вселенной Marvel) и MCU (киновселенной Marvel).

«Это не последний фильм, который мы сделаем с Marvel, и это не последний фильм о Человеке-пауке. Мы уже готовимся к производству следующей картины с Томом Холландом при участии Marvel. Мы рассматриваем эти три фильма как единое целое, и теперь перейдем к следующим трём. Это не последний наш фильм в MCU», — сказала Паскаль.

Ранее Холланд заявлял, что не знает, вернется ли он к роли Человека-паука в следующем фильме.

«Возможно, для меня настало время двигаться дальше. Возможно, для вселенной Человека-паука будет лучше, если они снимут фильм о Майлзе Моралесе. Хотя, я должен принимать во внимание и то, что будет с Питером Паркеров, ведь он — важная часть моей жизни. Если я буду играть Человека-паука после 30 лет, значит, я что‑то сделал не так», — рассказал актер.

Indiewire отмечает, что в настоящее время слова Паскаль означают лишь одно — контракт уже подписан.

15 декабря в российский прокат выйдет фильм «Человек-паук: Нет пути домой». Сюжет картины продолжит предыдущую часть — «Вдали от дома». Посмотреть последний трейлер картины Джона Уоттса можно здесь.

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