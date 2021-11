Режиссер фильмов «Вдали от рая» и «Кэрол» Тодд Хейнс смонтировал во время карантина документальное кино о легендарной группе The Velvet Undeground. Наталья Серебрякова поговорила с режиссером о ленте еще на Каннском кинофестивале, где состоялась премьера «Истории The Velvet Undeground». Сейчас фильм доступен на платформе Apple TV+.

— Существует множество документальных фильмов про The Rolling Stones, The Beatles, но вот о других влиятельных группах — почти ничего. Трудно ли было рассказать «Историю The Velvet Undeground»?

— Нет, было не так уж трудно. Просто обстоятельства в подходящий момент сложились нужным образом.

Все началось с того, что Лори Андерсон (певица и вдова Лу РидаЛу Рид — музыкант и солист группы The Velvet Undeground. Скончался от болезни печени 27 октября 2013 года. Ему был 71 год.. — Прим. ред.) предложила идею фильма архиву Нью-Йоркской публичной библиотеки. После того как они одобрили, она начала заниматься архивами вместе с Мерил, сестрой Лу Рида. В результате Лори пошла в Universal Music Group, которая владеет всеми записями и альбомами группы, и спросила: «Как вы думаете, не подходящее ли сейчас время, чтобы снять документальный фильм? Если да, то кого вы хотели бы видеть режиссером, кого вы можете порекомендовать?»

Затем появился Дэвид Блэкман из UMG, который связался с моим продюсером Кристин (Кристин Вашон сотрудничает с Хейнсом, начиная его с первых картин «Суперзвезда» и «Яд». — Прим. ред.). Он спросил, интересно ли мне было бы сделать документальное кино о The Velvet Underground. На что я ответил: «Конечно же, да!»