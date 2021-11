Авторская рубрика Сергея Степанова продолжает вспоминать любимые и воспевать новые фильмы-концерты и рок-доки. Герои очередного выпуска — The Velvet Underground, Dinosaur Jr., Coldplay, а также отмечающие 4 ноября 30-летие своего главного альбома «Loveless» My Bloody Valentine и другие титаны шугейза.

«Ты не помнишь, какой альбом был на первом месте в хит-параде, когда вышел «Loveless», — рассуждает подозрительно молодо выглядящий фронтмен The Cure Роберт Смит . — Но ты помнишь, когда вышел «Loveless». Второй альбом группы My Bloody Valentine вышел 4 ноября 1991 года, и, к сведению Роберта Смита, на первых местах хит-парадов тогда восседали «Ropin' the Wind» Гарта Брукса (в США) и «Stars» Simply Red (в Великобритании). Иначе говоря, Смит абсолютно прав: у MBV не было хитов, а ведомое ими движение приутихло быстрее, чем его толком заметили, но проверку временем шугейз прошел на ура.

Как следствие, «Красивый шум» нечаянно оказывается портретом сразу двух эпох: становления и расцвета шугейза (то есть, конца 1980-х и начала 1990-х) и времени, когда его вклад в современную музыку подвергся лестной и заслуженной переоценке (то есть, нулевых). Грин почему‑то умалчивает роль, которую в этом сыграл великий саундтрек к «Трудностям перевода» Софии Копполы, нанявшей композитором лидера MBV Кевина Шилдса и давшей вторую жизнь главным песням My Bloody Valentine и The Jesus and Mary Chain. Но все остальное на месте: от рассказа о царившем в шугейзе гендерном паритете до перечисления артистов, на которых эта музыка заметно повлияла.

Во время очередного интервью за спиной говорящего лежит груда видеокассет, и порой сложно избавиться от ощущения, что и «Красивому шуму» самое место на VHS. Это бюджетное, технически несовершенное кино, где за связь между частями отвечают в лучшем случае камео людей, причастных к успехам многих из обсуждаемых групп (радиоведущего Джона Пила, звукорежиссера Алана Молдера), а чаще — карточки для титров с ключевыми словами («Эксперименты», «Возрождение»). Но, несмотря ни на что, это вполне завораживающее зрелище — и из‑за обилия музыки (в том числе, щедрых кусков концертных записей), и благодаря красноречию отдельных спикеров.

Смит активно хвалит «Loveless» и группу Ride. Резнор от души рассказывает, как хорош был дебютный альбом The Jesus And Mary Chain «Psychocandy», и замечает, что главной деталью имиджа шугейз-групп было его отсутствие. Фронтмен Primal Scream Бобби Гиллеспи, в середине 1980-х игравший в The Jesus and Mary Chain на ударных, сравнивает своего экс-коллегу Уильяма Рида с Колтрейном. А Коргану есть что сказать на, кажется, любую тему: от стоявшей у истоков шугейза группы Cocteau Twins до легендарных live-исполнений «You Made Me Realize» MBV: «сначала это неплохо, потом невыносимо, потом довольно смешно, а минуте на десятой ты начинаешь по-настоящему врубаться, что к чему».

После всех его фотографий с кошками и интервью про инопланетян Коргана сложно воспринимать как мудрого аналитика, но в «Красивом шуме» он предстает именно в этом амплуа. В частности, лидер The Smashing Pumpkins замечает, что «в новую эру интернета, в которую мы вступаем» (на дворе, напомним, середина нулевых) слушателям будет легче найти и оценить все эти группы, и говорит о новом поколении музыкантов, для которого Slowdive и Lush будут как для него когда‑то — The Velvet Underground. Так все и случилось, и мелькающие в «Красивом шуме» M83 и Ульрих Шнаусс — первые в длинном ряду артистов, взявших на вооружение звучание и эстетику шугейза.

Самих лидеров обсуждаемого движения слушать не всегда интересно. Заметное исключение составляют обменивающиеся уколами основатель лейбла Creation Алан МакГи («Loveless» … [очень] переоценен») и Шилдс («Алан МакГи сторчался на коксе»). Но оно и понятно: если сменивший шугейзеров на страницах NME и Melody Maker бритпоп питался конфликтами, то шугейз, который на этих самых страницах презрительно называли «сценой, которая поздравляет сама себя», всегда был не про слова, а про музыку. «Процитируйте мне четыре строчки из песни My Bloody Valentine, — возвращается мудрый Билли. — У вас не получится».

Эта самая дружность шугейзу приходилась и тогда, когда пришла пора реюнионов его тотемных групп, и после выхода того самого первого за 22 года альбома MBV. Вслед за «m b v» новые — превосходные — пластинки вышли и у The Jesus and Mary Chain, и у Ride, и у Slowdive. И надо ли добавлять, что о 30-летии «Loveless» никто не забыл — даже после бурного празднования аналогичных юбилеев «Nevermind» Nirvana и «Черного альбома» Metallica.