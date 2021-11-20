Бретт Норман готовит к выпуску фильм о Дэвиде Боуи на основе «тысяч часов» неизданных видео

Режиссер Бретт Морган, номинировавшийся на «Оскар» за картину «На канатах» и снявший ленту «Кобейн: Чертов монтаж» о лидере группы Nirvana, готовит к выходу фильм о музыканте Дэвиде Боуи. Об этом сообщает Variety.

Издание отмечает, что в основу ленты легли «тысячи часов» архивных видеозаписей (включая съемки живых выступлений), большая часть из которых ранее не была доступна широкой публике. Сообщается, что режиссер самостоятельно выкупил права на материал.

Источник, близкий к производству, сообщил, что картина не станет документальной или биографической — он описал ее как «иммерсивный опыт». Выход ленты поддержали наследники музыканта. Ее название сохраняется в тайне.

Морган отвечает не только за режиссуру, но еще и за сценарий, продюсирование и монтаж. В проекте работает команда звукорежиссеров, трудившаяся над «Богемской рапсодией» и получившая с ней «Оскар» за лучший звук.

Фильм будет закончен в ближайшее время. Variety сообщает, что премьера может состояться на предстоящем «Сандэнсе» — он пройдет в конце января, как раз после шестой годовщины смерти Боуи. Он скончался 10 января 2016 года.