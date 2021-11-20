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Документальный фильм о The Beatles Питера Джексона будет идти почти 8 часов

Денис Ламехов
Сегодня в 14:43

Трехсерийный документальный фильм Питера Джексона «The Beatles: Get Back», рассказывающий о создании последнего альбома ливерпульской четверки, получит хронометраж в 7,9 часа. Об этом сообщает Collider.

Длина первой части составит 157 минут, второй — 173 минуты, третьей — 138 минут. Ранее сообщалось, что совокупная длительность серий не превысит 6 часов.

13 октября стриминговый сервис Disney+ опубликовал трейлер картины. Джексон, известный про трилогии «Властелин Колец», драме «Милые кости» и триллеру «Небесные создания», собирал архивные материалы, чтобы рассказать, какая атмосфера была в группе в 1969 году.

Лента будет выходить на Disney+ 25, 26 и 27 ноября, серия за серией. В нее войдут архивные кадры и более 150 часов аудиоматериалов, которые ранее не были представлены поклонникам музыкантов.

«Это невероятно интимный портрет The Beatles, показывающий, как, оказавшись в не самом простом положении, они все еще могли полагаться на свою дружбу, хороший юмор и творческий гений. В то время как планы рушатся, а отношения подвергаются испытаниям, сочиняются и исполняются некоторые из самых знаковых песен в мире», — сказано в описании проекта.

Продюсерами документального кино стали Пол Маккартни, Ринго Старр, Йоко Оно, Оливия Харрисон, сам Джексон, Клэр Олссен, Джонатан Клайд, Джефф Джонс и Кен Каминс. Редактором выступил Джейбиз Олссен.

Над звучанием картины работал Жиль Мартин (он был музыкальным супервайзером проекта), а также Джайлс Мартин и Сэм Окелл. Также Disney+ показал официальную афишу документального проекта.

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