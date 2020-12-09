Студия им. Горького снимет новый фильм по повести «Вам и не снилось». С другим финалом

Студия им. Горького снимет новый фильм по повести «Вам и не снилось» Галины Щербаковой. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Известно, что новая экранизация будет ближе к первоисточнику, чем советский фильм, снятый режиссером Ильей Фрэзом. Кроме того, создатели картины обещают показать другой финал.

«Мы не будем делать ремейк в современных декорациях. Наш фильм станет совершенно новой экранизацией, в каком‑то смысле без цензуры. Действие будет происходить в ту же самую эпоху, не в наше время. Но история будет показана с помощью современного киноязыка, в фильме будет актуальный саундтрек. Сюжет будет приближен к повести Галины Щербаковой, больше внимания мы уделим линиям второстепенных персонажей, родителей», — сказала гендиректор киностудии Юлиана Слащева.

Сейчас над фильмом работает сценаристка и театральный драматург Ярослава Пулинович («Я не вернусь»). Другие подробности пока не известны.

Советская картина вышла в 1981 году и стала одной из самых успешных в прокате. Она рассказывает о двух старшеклассниках, которые влюбляются друг в друга. При этом родители против их отношений.