2020 год стал одним из самых сложных для кинематографа. Тем не менее традиционные рождественские премьеры, многие из которых начали снимать еще в 2019 году, вышли на стримингах точно в срок. Рассказываем о праздничных премьерах Netflix из разных стран, которых хватит на все длинные новогодние выходные.

Фильмы ❄️ «Пара на праздники» («Holidate»)

Слоан (Эмма Робертс) не везет в личной жизни: она не очень хорошо ладит с семьей, а еще она не в восторге от Рождества и бесконечной череды глупых традиций. В магазине, куда она приходит, чтобы вернуть дурацкий рождественский подарок, Слоан знакомится с симпатичным австралийцем Джексоном (Люк Брейси). Он тоже с недавнего момента одинок и не любит Рождество. Родственные души находят друг друга и договариваются стать парой. Но только на время праздников и семейных торжеств. Так друзья и родные перестанут задавать им надоевшие вопросы о личной жизни, а они не будут чувствовать себя глупо в окружении счастливых влюбленных парочек. План понятен и прост, однако на деле все оказывается гораздо сложнее. Проходит год, и с каждым новым праздником ситуация становится все более запутанной. Разобраться в своих отношениях и чувствах героям придется как раз к наступлению следующего Рождества.

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❄️ «Подарки с неба» («Operation Christmas Drop»)

Перед самым Рождеством на военную базу ВВС США, расположенную на острове Гуам в Тихом океане, присылают эксперта из Вашингтона. Ее задача — провести проверку и подготовить все документы для закрытия базы, которая слишком дорого обходится американскому бюджету. К тому же, вместо учений местные военные заняты поездками на пляж, покупкой гирлянд и украшением острова. А еще все свое время (и, возможно, бюджетные деньги) они тратят на подготовку ежегодной операции «Подарки с неба», в ходе которой на отдаленные острова прямо с военных самолетов на парашютах сбрасываются ящики с вещами, продуктами и подарками к Рождеству . Несмотря на то что герои и сюжет фильма выдуманы, история со сбросом подарков реальна. «Подарки с неба» — самая продолжительная гуманитарная операция Министерства обороны США в Микронезии. Впервые она состоялась в канун Рождества 1952 года и с тех пор проводится каждый год.

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❄️ «На месте принцессы-2: Новая жизнь» («The Princess Switch 2: Switched Again»)

Продолжение рождественской истории о герцогине Белгравии и девушке-пекаре из Чикаго (обе роли исполняет Ванесса Хадженс), которые, благодаря своему поразительному сходству, поменялись местами, а позже и мужчинами . Первый фильм вышел в 2018 году, но пересматривать его необязательно: в начале второй части есть краткий пересказ предшествующих событий. В сиквеле главным героиням придется не только спасать личные отношения, но и будущее страны, а также королевскую казну. Все потому, что в истории неожиданно появится третий близнец — вероломная кузина Фиона в исполнении все той же Ванессы Хадженс. И все это накануне торжественной рождественской коронации.

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❄️ «Калифорнийское Рождество» («A California Christmas»)

Джозеф — наследник семейного бизнеса. Компания его родителей занимается недвижимостью по всей стране. Главный талант Джозефа — умение найти подход к любой женщине — не особенно связан с бизнесом, но его мать уверена, что он может оказаться очень кстати. Незадолго до Рождества она отправляет сына в калифорнийскую Долину Напа. Джозефу нужно уговорить несговорчивую хозяйку ранчо продать его, чтобы впоследствии на этой территории можно было построить склады. От успеха дела зависит и его карьера, и будущее компании. Как водится, в дело вмешается случай: под жарким калифорнийским солнцем вспыхнет внезапное чувство, способное навсегда изменить жизнь главных героев, а потом произойдет рождественское чудо. Можно сказать, что «Калифорнийское Рождество» — ромком, который вобрал в себя всевозможные клише и архетипы жанра и устарел лет на 20–30 , но, в конце концов, когда еще наслаждаться милыми банальностями, как не на Новый год!

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❄️ «Рождественские хроники-2» («Christmas Chronicals 2»)

Первые «Рождественские хроники» вышли на Netflix в 2018 году. Тогда Санта в исполнении Курта Расселла, который улыбался в роскошную бороду с завитками, гонялся за оленьей упряжкой по ночному Чикаго и исполнял тюремный блюз, понравился и зрителям, и критикам. Фильм, который по духу напоминал американское семейное кино 80-х, снял почти дебютант Клей Кейтис, до этого режиссировавший «Angry Birds в кино». Для второй части командный состав был усилен главным специалистом по рождественскому кино: в режиссерское кресло сел Крис Коламбус . Сиквел получился значительно более волшебным и оторванным от реальности, чем первая часть. А еще здесь стало больше дидактичности, магии и эльфов, сильно смахивающих на миньонов из мультфильма «Гадкий я». В прошлом фильме супруга Санты, которую сыграла Голди Хоун, появлялась в самом конце — теперь же она полноправная участница событий. И да, Санта здесь снова поет! В середине сиквела есть яркая музыкальная сцена в аэропорту. Ведь, как учил нас фильм «Реальная любовь», аэропорты — это эпицентр любви, особенно в Рождество.

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❄️ «Рождественская перестрелка» («Christmas Crossfire»)

Пожалуй, самый остросюжетный и нерождественский фильм из списка рождественских премьер Netflix, явно подмигивающий Гаю Ричи и Квентину Тарантино . Сюжет прост: молодой профессор из Берлина знакомится с девушкой в баре, проводит с ней ночь в собственном минивэне, а спустя всего несколько часов после знакомства оказывается в ее родном городке в немецком захолустье. Втянутый во что‑то запутанное и нехорошее, со стрельбой, погонями и активным участием местного криминального авторитета. Желание отметить Рождество с семьей девушки больше не в приоритете, главное — просто выжить. Одну из эпизодических ролей в фильме исполнил Петер Курт («Между рядами», «Вавилон-Берлин», «Гуд-бай, Ленин!»).

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❄️ «Мистер Джангл и рождественское путешествие» («Jingle Jangle: A Christmas Journey»)

Музыкальная сказка для всей семьи, которая понравится зрителям самых разных возрастов. Очень нарядная, праздничная и в меру поучительная. В центре сюжета — история величайшего изобретателя, игрушечника и немного волшебника Джероникуса Джангла. Его дар — мастерить чудесные поделки, которые обожают дети. Однажды он создает куклу (поющую голосом Рики Мартина), которая может перевернуть мир игрушек, но из‑за предательства собственного ученика остается ни с чем. Спустя много лет одинокий и забытый всеми Джероникус в исполнении Фореста Уитакера встречается со своей внучкой, которая помогает вернуть ему и собственное дело, и радость жизни. Кстати, все песни в фильме Уитакер исполнил сам, чем совершенно покорил западных критиков. История изначально писалась для постановки на сцене, так что в фильме присутствует некоторая театральность, которая, однако, его совершенно не портит. Съемки проходили в английском Норидже, хотя очень сложно поверить, что все эти домики выстроены не в студии. Помимо всего прочего, в фильме есть красивые анимационные вставки и несколько красочных музыкальным номеров, а одну из песен написал Джон Ледженд.

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❄️ «Полночь в «Магнолии» («Midnight at the Magnolia»)

Еще одно размышление о том, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной , и так ли она взаимна и бескорыстна, как кажется на первый взгляд. Мэгги и Джек дружат с детства, вместе работают на небольшой радиостанции и рассказывают друг другу все. Их отцы — владельцы джазового клуба «Магнолия», который переживает непростые времена. Как мы знаем благодаря «Ла-Ла Ленду», джазу в наши дни непросто. Карьеры Мэгги и Джека идут в гору — влиятельный продюсер заинтересовался их шоу и предлагает интерактив: в новогоднюю ночь радиоведущие должны в прямом эфире познакомить своих возлюбленных с семьями. Как назло, незадолго до шоу Мэгги бросает парень, Джек расстается с девушкой, и друзья детства решаются на отчаянный шаг. Им просто нужно притвориться парой. Так они не только поднимут рейтинги, но и помогут почти обанкротившийся «Магнолии», на сцене которой собираются в прямом эфире признаться друг другу в любви.

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❄️ «Еще одно Рождество» («Just Another Christmas»)

Временные петли продолжают будоражить умы сценаристов. На этот раз действие происходит в Бразилии. Жоржи родился в канун Рождества и все детство страдал от того, что до его дня рождения никому не было дела. Так Рождество стало для него ненавистным праздником. Спустя много лет он, муж и отец двоих детей, готовится к семейной встрече Рождества в собственном доме в 2010 году. Это был бы обычный семейный праздник, если бы в разгар веселья переодетый в Санту Жоржи не свалился с крыши. То ли из‑за нелепого падения, то ли в результате колдовства он забывает все дни, кроме Рождества. Теперь, просыпаясь утром 24 декабря, он помнит только то, что было раньше в этот день . Все события, происходившие в остальные дни года, оказываются для него загадкой, а иногда и очень неприятной неожиданностью. Так происходит на протяжении 13 лет, и, чтобы прекратить все это, Жоржи придется пересмотреть свой взгляд на жизнь, семью и, конечно, на Рождество.

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❄️ «Долли Партон: Рождество на площади» («Dolly Parton’s Christmas on the Square»)

Мюзикл, который заставит вас вспомнить все новогодние премьеры Первого канала и «России 1». И подумать, что некоторые из них были не так уж плохи. В канун Рождества Регина (Кристина Барански) ведет себя как настоящая злодейка и решает выселить всех людей из маленького городка, чтобы в будущем построить на его месте гигантский торговый центр. Как легко догадаться, жители не потерпят такого обращения и будут бороться за свой город и свое Рождество. Зло будет побеждено и окажется не таким уж вселенским, обиды забудутся, любовь родится, а в финале фильма к куполу церкви воспарит ангел. Все песни к фильму написала легендарная американская кантри-певица, обладательница «Грэмми» и актриса Долли Партон. Вышло настолько приторно и мелодраматично, что во время просмотра сироп готов политься из ушей. Здесь собраны все клише мюзиклов и мыльных опер : неожиданные сюжетные повороты, потерянные и найденные дети, танцующие между картонными домами люди, которые неестественно улыбаются и могут начать петь посреди разговора. С другой стороны, можно попытаться увидеть во всем этом постиронию и даже получить удовольствие от просмотра.

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Сериалы ❄️ «Дэш и Лили» («Dash & Lily»)

Может ли быть что‑то более рождественское, чем Нью-Йорк в декабре? На фоне того самого города, который мы столько раз видели в праздничных фильмах и сериалах, разворачивается сказочная история Дэша и Лили. Лили (Мидори Фрэнсис) романтичная, странная и довольно одинокая девушка из строгой традиционной семьи, которая обожает Рождество и накануне праздника решает испытать судьбу. Она оставляет на полке любимого книжного магазина красный блокнот с письмом и приглашением к игре. Его находит Дэш (Остин Абрамс) — одинокий циник, молодой вуди-алленовский герой, эдакая смесь Тимоте Шаламе и Александра Горчилина. В отличие от Лили, он ненавидит рождественскую суету, но, кажется, не прочь сыграть в странную игру и увидеть незнакомку, затеявшую все это. Они будут общаться с помощью блокнота, выполнять задания друг друга в разных точках Нью-Йорка, который станет одним из героев этой истории. Сериал основан на книге Дэвида Левитана и Рэйчел Кон «Записная книжка Дэша и Лили», которая вышла в 2010 году.

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❄️ «Дом на Рождество», 2-й сезон («Home for Christmas»)

Второй сезон норвежского сериала про и для миллениалов, который попал в нашу подборку в прошлом году. Йоханна, получившая в конце первого сезона огромный букет красных роз от таинственного поклонника, продолжает искать любовь и пытается построить отношения. Кроме того, в этом году ей придется взять на себя организацию традиционного рождественского семейного ужина. Мама, которая на протяжении всех лет занималась этим, решила, наконец, пожить для себя и съехала от отца. С этого момента в семье все переворачивается с ног на голову. В кадре мелькают знакомые герои и интерьеры, елочные базары, пряничный рождественский центр Осло, а среди всего этого Йоханне нужно разобраться со своей личной жизнью и организовать идеальное Рождество для семьи и друзей.

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«Как испортить Рождество. Свадьба» («How to Ruin Christmas: The Wedding»)

Этот сериал вполне мог бы сойти за южноафриканский ремейк «Горько!» . С той поправкой, что вместо родни из Туапсе и Геленджика здесь встречаются народы тсвана и зулусы. В остальном все похоже: семья нуворишей, обожающая гламур, эффектные виллы и дорогую дизайнерскую одежду собирается породниться с очень традиционной и небогатой семьей, где в почете ритуалы, обычаи и собственноручно приготовленная еда. Рождество здесь проглядывает парой елок в кадре и является скорее фоном для двухдневной свадьбы. Тем не менее все события фильма разворачиваются 23 и 24 декабря. Все начинается за пару дней до Рождества, когда из Кейптауна в Йоханнесбург (герои называют его Йобургом) на свадьбу к младшей сестре прилетает Туми. Она не в восторге ни от наступающего Рождества, ни от свадьбы, где ей придется надеть платье подружки невесты и сказать речь. У нее сложные отношения с сестрой, еще более сложные — с матерью, но чтобы свадьба прошла хорошо, им всем нужно держать себя в руках. Конечно, это окажется невыполнимой задачей. Герои сериала говорят на смеси английского, зулу и тсвана, в кадре можно увидеть множество ярких традиционных нарядов, а еще здесь есть живой барашек на кухне мишленовского ресторана и одна очень фактурная бабушка, которая курит трубку.

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❄️ «Сверхрождество» («Over Christmas»)

Бастиан приезжает из Берлина в город своего детства на Рождество. Здесь его ждут друзья, старый добрый бар и родители, которые уверены, что их сын — успешный музыкант. Правда, это не мешает им регулярно помогать ему деньгами. Праздник начинает разваливаться на глазах , когда Бастиан видит родного младшего брата вместе со своей бывшей девушкой, расставание с которой он до сих пор болезненно переживает. И это лишь одно из испытаний: за три серии герою придется пройти через море личных проблем и разрушить привычный мир вокруг себя, чтобы построить на руинах праздника новое будущее и найти общий язык с каждым из членов семьи.

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«Рождественские фильмы, на которых мы выросли» («The Holiday Movies That Made Us»)

Продолжение прошлогоднего документального сериала о культовых голливудских фильмах, которые любят и смотрят по всему миру. В прошлый раз в подборку уже попал самый известный рождественский фильм — «Один дома». В этом году специальный праздничный выпуск посвящен двум праздничным фильмам, которые вышли в прокат с разницей в 10 лет. Это анимационный «Кошмар перед рождеством» (1993) и «Эльф» (2003) . Формат остался прежним: члены съемочной группы и актеры делятся воспоминаниями о съемках, рассказывают байки и малоизвестные факты о создании фильмов. Например, съемки «Эльфа» проходили в Ванкувере, но не в кинопавильоне, а на настоящем хоккейном катке, где был выстроен Северный полюс.