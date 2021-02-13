«Афиша Daily» вспомнила самые заметные истории любви с грустным концом, которые можно было увидеть в недавних сериалах (осторожно: спойлеры!).

«Тьма»: Йонас и Марта

Йонас (Луис Хофман) и Марта (Лиза Викари) — 16-летние подростки, одноклассники, живущие в провинциальном немецком городе Виндоне. Здесь происходят странные исчезновения детей, герои перемещаются во времени, а за городом стоит атомная станция, из‑за которой вот-вот настанет апокалипсис. Йонас и Марта влюблены друг в друга и даже провели вместе ночь, но все оказывается совсем не просто. Вначале оказывается, что им нельзя быть вместе, потому что, как это ни странно звучит, Марта — тетя Йонаса (не спрашивайте, это случилось из‑за путешествий во времени). Затем Йонас перемещается в будущее, в котором Марта уже умерла, и ему нужно ее спасти. Потом и вовсе оказывается, что существует параллельная реальность, в которой другая Марта встречается с Киллианом (братом пропавшего мальчика). Но и эта, другая, Марта влюбляется в Йонаса. Все это время парой манипулируют их старшие версии с библейскими именами Адам и Ева, которые, похоже, тоже любят друг друга, хотя и враждуют. Но самое грустное в этой всей истории даже не последний факт, а то, что в истинной, третьей реальности Йонаса и Марты на самом деле не существует — просто произошел «сбой в матрице» из‑за экспериментов ученого Таннхауса. Фанаты «Тьмы» никогда не простят создателям душераздирающего финала, в котором Йонас и Марта превращаются в звездную пыль, но Йонас успевает все же сказать заветные слова: «Мы — идеальная пара. Никому не верь» .

Подробности по теме Третий сезон сериала «Тьма»: детали, находки, объяснения, фанатские теории Третий сезон сериала «Тьма»: детали, находки, объяснения, фанатские теории

«А теперь — апокалипсис»: Улисс и Габриель

В сериале Грэга Араки главного героя зовут Улисс (Эван Джогиа). Он постоянно курит вейп, ездит на велосипеде, подрабатывает сторожем и не против секса на одну ночь. Сериал буквально начинается с такой интимной сцены, в которой Улисс выпрыгивает в окно, на лету стягивая презерватив. Но однажды он встречает таинственного незнакомца Габриеля (Тайлер Поузи), с которым почти единственной и ключевой является сцена странного секса. Улисс и Габриель встречаются ночью где‑то на задворках Лос-Анджелеса и под звездным небом совершают акт взаимной мастурбации, в результате которого все вокруг озаряется волшебным светом (это связано с инопланетным захватом Земли гигантскими ящерицами). Затем Габриель странным образом исчезает из реальной жизни Улисса, появляясь иногда в виде ночных сообщений. Улисс продолжает жить своей жизнью, встречаясь с другими парнями и даже девушками (при том, что он — стопроцентный гей, как сказано в начале сериала), но Габриель занимает прочное место в его сердце и разуме как полное адреналина приключение. Печально, что сериал Араки не продлили на второй сезон, поэтому Улиссу и Габриелю уже больше не суждено встретиться.

Подробности по теме Секс, наркотики и рептилоиды: чем удивляет сериал Грегга Араки «А теперь — апокалипсис» Секс, наркотики и рептилоиды: чем удивляет сериал Грегга Араки «А теперь — апокалипсис»

«Дрянь»: Флибэг и священник

Безымянная героиня сериала «Дрянь» в исполнении Фиби Уоллер-Бридж, которая так и именует себя — Дрянь (или Флибэг), во втором сезоне идет на день рождение своей сестры, и знакомится там с эксцентричным священником (Эндрю Скотт), у которого весьма свободные взгляды на жизнь и неблагополучные родственники. Флибэг — само воплощение порока, девушка, которая в первом сезоне говорила, что «переспала бы с любым, кто ее хочет». Она влюбляется в священника и пытается его всеми способами соблазнить. Он же надеется ее наставить на путь истинный. Поскольку это ситком, события развиваются в комедийном ключе. Священник сопротивляется греху, и какой‑то божий знак вечно спасает его от этого падения. В конце концов, когда химия между героями достигает критического объема, секс случается. Но на следующий день все, что остается влюбленным, — это одна на двоих сигарета и совместное ожидание автобуса на остановке. Священник выбирает Бога, хотя и любит Флибэг.

Подробности по теме Искусство приносит оргазмы: за что мы любим Фиби Уоллер-Бридж ❤️ Искусство приносит оргазмы: за что мы любим Фиби Уоллер-Бридж ❤️

«Слишком стар, чтобы умереть молодым»: Мартин и Дженни

В сериале Николаса Виндинга Рефна тридцатилетний полицейский Мартин (Майлс Теллер) встречается с школьницей Дженни (Нелл Тайгер Фри). Но эта история и вовсе трагическая. Во-первых, Дженни — несовершеннолетняя, и Мартин нарушает закон (хотя вроде должен бы его защищать). Во-вторых, папа Дженни — доминантный миллионер, который пытается шантажировать Мартина (и тогда Мартин его убивает). В-третьих, за Мартином охотится мексиканский наркобарон Хесус, который желает уничтожить все, что дорого Мартину. Сериал наполнен тягучими неоновыми сценами близости этой пары, которая кажется трогательной, несмотря ни на что. Но мексиканцы в итоге убивают Дженни, а затем и Мартина. Бесконечно кровавый сериал, в котором чувства Мартина и Дженни — единственное светлое пятно.

Подробности по теме «Слишком стар, чтобы умереть молодым»: удивительный сериал Н.Виндинга Рефна «Слишком стар, чтобы умереть молодым»: удивительный сериал Н.Виндинга Рефна

«Загрузка»: Нейтан и Нора

«Загрузка» от создателей «Офиса» — совсем другая история. Весь смысл в том, что главный герой Нейтан (Робби Амелл) уже умер и живет в загробном цифровом мире. Здесь вполне комфортные условия, но его посмертное существование оплачивает довольно противная прилипчивая возлюбленная Ингрид (Аллегра Эдвардс). За аккаунтом Нейтана присматривает виртуальный «ангел» Нора (Энди Алло), в обязанности которой входит помогать покойникам адаптироваться в новой среде. Нора влюбляется в Нейтана, а он — в нее. Они совершают долгие романтические прогулки по загробному осеннему лесу (аватар «ангела» может туда перемещаться). Сериал наполнен смешными шутками, одна из которых — «костюм для секса», который берет напрокат Ингрид. Это такой комбинезон, который дает ощутить прикосновения даже с того света. Но для Нейтана и Норы секс не главное, а главное — быть вместе, что просто-напросто технически невозможно. Она — живая, а он — мертвый. Сериал продлили на второй сезон, но кажется, что это ситком с печальными нотками.

Подробности по теме Замри, умри, воскресни: цифровой рай в новой комедии «Загрузка» Замри, умри, воскресни: цифровой рай в новой комедии «Загрузка»

«Ход королевы»: Бет и Таунс

Взорвавший интернет сериал от Netflix подарил настоящую славу актрисе Ане Тейлор-Джой, исполнившей роль шахматного вундеркинда Бет Хармон. Мать девочки погибла в автомобильной аварии, и Бет отдали в приют, где она в компании сторожа мистера Шейбела научилась играть в шахматы. Когда Бет исполнилось шестнадцать лет, она впервые участвовала в шахматном турнире в родном городе, где познакомилась с эффектным брюнетом — репортером Таунсом. Бет быстро обыграла его, но оттолкнуло ее от него другое событие. Спустя несколько лет Бет приезжает в Лас-Вегас на Открытый чемпионат США, где встречает Таунса. Он говорит комплименты, приглашает ее к себе в номер и пытается поцеловать, но вдруг в комнату входит сосед Таунса. Бет, посчитав Таунса геем, гордо испаряется из его жизни. Затем в личной жизни Бет случаются как мужчины, так и женщины, но на вопрос, любит ли она кого‑то, Бет отвечает: «Таунса». Встречаются вновь они только в последней серии этого мини-сериала, уже в Москве. Они рады видеть друг друга и пытаются объясниться, но момент утерян. И, в конце концов, это сериал не столько про любовь человеческую, сколько про любовь к шахматам .

Подробности по теме «Ход королевы»: нетфликсовский хит про гениальную шахматистку в 60-е «Ход королевы»: нетфликсовский хит про гениальную шахматистку в 60-е

«Личная жизнь»: Дарби и Оги

На протяжении всех десяти эпизодов главная героиня Дарби (Анна Кендрик) ищет свою любовь. Она — начинающий менеджер художественной галереи, и первый, кто попадается на ее пути, — пиарщик азиатской внешности Оги (Джин Ха). Он — добрый, открытый, честный, с ним просто и хорошо. Дарби и Оги быстро начинают жить вместе и, кажется, пропускают момент романтической близости, втягиваясь в бытовую рутину. Но однажды Оги приходит с внезапной новостью: ему надо уехать в Вашингтон, чтобы участвовать в предвыборной кампании Барака Обамы. Что ж, Дарби невесело (да и тут ее еще пригласили на вечеринку в галерее), но соревноваться с Обамой за сердце возлюбленного она не намерена. Оги уезжает, Дарби утирает слезы. Спустя годы и несколько неудачных романов они опять встречаются на рождественской вечеринке у общего друга. Чувства вспыхивают с прежней силой, и Дарби и Оги вновь съезжаются. Но всплывают прежние проблемы: все как будто хорошо, но они больше друзья, чем любовники . В день, когда Оги хочет сообщить об этом Дарби, она говорит ему другую новость — она беременна. Пара решает родить ребенка, но в то же время расстаться. В последней серии Оги — приходящий папа, и кажется, что все равно самый подходящий для нее спутник.

Подробности по теме Любовь и боль Анны Кендрик в сериалах «Кукла» и «Личная жизнь» Любовь и боль Анны Кендрик в сериалах «Кукла» и «Личная жизнь»

«Лучше звоните Солу»: Джимми МакГилл и Ким Уэкслер

Мы еще не видели финала этой истории, но смело можем предположить, что Сол Гудман, он же Джимми МакГилл, и его возлюбленная адвокатесса Ким Уэкслер, как ни прискорбно это признавать, вряд пойдут рука об руку в светлое совместное будущее. Точнее будет сказать, финал этой истории мы как раз видели, причем не только благодаря современной классике в лице сериала «Во все тяжкие», но и черно-белым флэшбекам в его спин-оффе «Лучше звоните Солу». Мы понимаем, что Ким и Джимми, который все больше превращается в Сола Гудмана, не будут вместе, но мы не знаем, как закончится история их отношений. Джимми МакГилл (Боб Оденкерк) очень старался быть хорошим парнем, но амбициозный авантюрист Сол, сидящий внутри героя, все время норовит сбить его с правильного пути. И пока Джимми и Солу удавалось волшебным образом балансировать внутри своего хозяина, дела шли вроде бы не так уж и плохо. Особенно если знать, как вся эта история закончилась. Может, так кажется из‑за неспешного темпа сериала, но Джимми весьма продолжительное время всяческими способами пытался добиться расположения Ким Уэкслер (Риа Сихорн). Но повидавшая жизнь Ким, вынужденная быть жесткой и не отвлекаться на разные глупости, была непреклонна: слишком многое надо успеть человеку с улицы, чтобы преуспеть в юридическом бизнесе наравне с его обычными привилегированными обитателями. Но природная харизма Джимми и тяга обоих к авантюрам, а также неутолимое желание героев проучить богачей в результате возымели свой эффект. Два аутсайдера наконец-то объединили свои усилия в жестоком и циничном мире юриспруденции и свили свое гнездышко с хлопьями и апельсиновым соком по утрам и просмотрами киноклассики с бутылочкой пива по вечерам. На пути к счастью стал врожденный талант Джимми вляпываться в неприятности, одна неприятней другой. Финальная сцена последнего на данный момент, четвертого, сезона, в которой глава мафиозной семьи Саламанка, Лало (Тони Далтон), вваливается в квартирку Джимми и Ким, убила немало нервных клеток особо эмоциональных зрителей. «Так вот как это, оказывается, закончится», — предполагали зрители, нервно теребя носовые платки в руках. Но благодаря храбрости, железным нервам и красноречию Ким, на этот раз Джимми удалось выпутаться из, казалось бы, безвыходной ситуации. Даже у опытных зрителей буквально наворачиваются слезы на глаза при мысли, что эти два человека, так идеально подходящие другу другу, в результате так и не смогут быть вместе. Другой вопрос — не приведет ли кривая дорожка, по которой, как мы знаем, Джимми все-таки отправится дальше в образе Сола Гудмана, до трагического финала. Ведь герои были так близки к нему в конце четвертого сезона и буквально ходят по краю. Останется ли Ким в живых?

Подробности по теме «Лучше звоните Солу» все ближе подкрадывается к величию сериала «Во все тяжкие» «Лучше звоните Солу» все ближе подкрадывается к величию сериала «Во все тяжкие»

«Пацаны»: Билли «Мясник» Бутчер и Бекка Бутчер

В финале второго сезона «Пацанов» сердце Билли «Мясника» Бутчера (Карл Урбан) было окончательно разбито вдребезги самым жестоким образом. Несмотря на всеобщий скептицизм, отчаянный мачо никогда не переставал разыскивать свою жену Бекку, исчезнувшую восемь лет назад. Даже родные пропавшей считали ее мертвой, но Билли не терял надежды. И, о чудо, — его упорство, наконец-то, было вознаграждено! Бекки (Шантель ВанСантен), оказывается, жива. Правда, живет она в закрытой и хорошо охраняемой зоне зловещей корпорации Vought International. Но настоящая любовь, как известно, не знает преград. Пройдя через невероятные испытания супруги Бутчер наконец оказываются вместе на свободе, но лишь для того, чтобы Бекки погибла прямо на глазах у Билли. Причем, непоправимое случается из‑за неосторожных действие ее собственного сына, не научившегося управлять своими сверхспособностями. Жесткость создателей «Пацанов» просто не знает предела . Остается только надеяться, что они пожалеют еще одну харизматичную пару из вселенной кинокомикса — Французик Серж и Кимико Миясиро (судя по комиксу — нет).

Подробности по теме Что там с сериалами: сайфай Ридли Скотта, слезливый космос и 2-й сезон «Пацанов» Что там с сериалами: сайфай Ридли Скотта, слезливый космос и 2-й сезон «Пацанов»

«Мне это не нравится»: Сидни Новак и Стэнли Барбер

Стэн, образцовый хипстер, искренне увлеченный модой 1970-х и VHS-кассетами, добродушный любитель штанов клеш и цветастых рубах с огромными воротниками, и Сидни, новенькая-аутсайдерша, у которой проблемы с гневом, панические атаки и скрытые паранормальные способности. Кажется, они должны были составить идеальную пару. Но, видимо, не судьба! Харизматичный и вечно улыбающийся Стэн (Уайатт Олефф), подкатывает к Сидни (София Лиллис) на еле передвигающейся машине отца, и не поддаться его фриковатому очарованию просто невозможно. Между молодыми людьми завязывается искренняя дружба, которая, кажется, вот-вот должна перерасти во что‑то большее. Ребята, не особенно стесняясь, демонстрируют другу другу прыщи в неожиданных местах , а Стэн всегда готов прийти на выручку растерянной из‑за своих способностей Сидни, не задавая лишних вопросов. Но все не так просто, как кажется. Сначала Сидни постепенно осознает, что ей больше всех нравится ее одноклассница Дина (София Брайант), а потом и вовсе взрывает голову (!) популярного школьного спортсмена Брэдли, который булил ее при всех прямо на школьном балу. После такого, сами понимаете, шансы у симпатяги Стэна выйти из френдзоны приближаются к нулю.

Подробности по теме «Мне это не нравится»: черная комедия о половом созревании девушки со сверхспособностями «Мне это не нравится»: черная комедия о половом созревании девушки со сверхспособностями

«Очень странные дела»: Стив Харрингтон и Робин Бакли

Примерно такое же непреодолимое препятствие, как у предыдущей пары (только без взорванной головы), встает на пути бывшей звезды средней школы городка Хокинс Стива Харрингтона (Джо Кири) к сердцу очаровательной Робин (Майя Хоук), с которой они вместе работают на летних каникулах 1985 года в магазине мороженого Scoops Ahoy. В школьные годы Стив и Робин учились в одном классе, но совсем не общались, так как вращались в совершенно непересекающихся школьных вселенных. В то время, как Стив наслаждался жизнью самого популярного парня школы, Робин проявляла недюжинный талант полиглота, играла в школьном ансамбле и состояла в футбольной команде. Поэтому неудивительно, что при первом знакомстве в Scoops Ahoy, новоявленные коллеги, одетые в униформу морячков, не нашли общий язык. Неуклюжие попытки флирта со стороны Стива, провалившего вступительные экзамены в колледж, наталкиваются на бесконечные колкости Робин, одна остроумней другой. Пройдя через множество приключений и испытаний, в финале третьего сезона, молодые люди оказываются наедине, и Стив признается Робин в своих чувствах, но она заявляет, что воспринимает его исключительно, как друга, и, вообще, ей больше нравятся девушки. В отличие от зрителей, Стив, никогда не теряющий присутствия духа, ничуть не расстраивается — парню не привыкать. Ведь, несмотря на густую шевелюру и отличное чувство юмора, ему явно не везет с девушками. В предыдущих сезонах его бросила Нэнси (Наталия Дайер), которая ушла к слишком правильному и слегка депрессивному Джонатану (Чарли Хитон), интроверту, фанатеющему от первого альбома R.E.M. В школьные годы разгильдяй Стив, подсевший на звезду, жестко троллил Джонатана, о чем впоследствии, как мы видим, ему пришлось жутко пожалеть.

Подробности по теме Третий сезон «‎Очень странных дел‎»: приключения Петрова и Васечкина в «Чернобыле» Третий сезон «‎Очень странных дел‎»: приключения Петрова и Васечкина в «Чернобыле»

Бонус на все времена: «Твин Пикс» — Дейл Купер и Энни Блэкберн

Под конец классического «Твин Пикса» всегда умеющий держать себя в руках и не проявлять эмоций специальный агент ФБР Дейл Купер (Кайл МакЛоклен) неожиданно даже для самого себя влюбляется в новую официантку любимого всеми жителями городка Твин Пикс кафе «Дабл Р». При появлении Энни (Хизер Грэм) обычно спокойный и здравомыслящий Купер в мгновение ока превращается в улыбающегося идиота, который рассказывает несмешные анекдоты про пингвинов и, по меткому замечанию своего начальника Гордона Коула, начинает отчетливо ощущать усиливающееся жужжание шмелей в желудке . У Энни, так же как и у Купера, весьма непростое прошлое, и, возможно, две одиноких, израненных души поняли друг друга без слов при первой же встрече в том самом «Дабл Р». Интровертка Энни, которая прекрасно чувствует природу, но не находит контакт с людьми, выступает своеобразным зеркалом для агента ФБР, который пока не нашел в себе сил примириться со своим мрачным прошлым. Купер винит себя в смерти своей предыдущей возлюбленной, которая, к несчастью, была женой его слетевшего с катушек напарника Уиндома Эрла (Кеннет Уэлш), а Энни после болезненного опыта первой любви и попытки самоубийства надолго закрылась от всего мира в монастыре. С появлением новой официантки Купера буквально невозможно вытащить из уютного кафе Нормы Дженнингс (Пегги Липтон), где он и без Энни обожал зависать за кружечкой «чертовски вкусного кофе и божественного вишневого пирога». Удачно выбрав один из солнечных деньков, которые так редки в окутанном тумане Твин Пиксе, Купер и Энни катаются на лодке, не переставая болтать. Но паре, находящийся в самом начале отношений, не суждено быть вместе. Выиграв конкурс «Мисс Твин Пикс-1989», Энни попадает в лапы маньяка Эрла, который утаскивает ее в Красную комнату, надеясь в дальнейшем пробраться в Черный вигвам. Отправившемуся на спасение возлюбленной Куперу не суждено было выйти из Красной комнаты целых 25 лет. Вместо него в наш мир вышел плохой Купер, Мистер Си, произнесший ту самую легендарную и шокирующую фразу «Как там Энни?» , которой заканчивается классический «Твин Пикс». Согласно книге Марка Фроста «Последнее досье», дальнейшая судьба Энни весьма незавидна. После того как ей удалось выбраться из Красной комнаты, девушка впала в кататоническое состояние на 25 лет. Все это время Энни хранила молчание и лишь раз в год, ровно в каждую годовщину своего похищения, произносила одну и ту же фразу: «Я в порядке» .