Новое творение канала Syfy «Засланец из космоса» в считаные недели стало одним из главных сериальных хитов начала года и всеобщим любимцем с рейтингом критиков на Rotten Tomatoes в 93%. Разбираемся, в чем секрет успеха сериала и почему он значительно отличается от комикса, по которому снят.

«Засланец из космоса» — экранизация одноименной серии комиксов Питера Хогана и Стива Паркхауса, выпущенной знаменитым издательство Dark Horse Comics, на чьем счету среди прочего успешнейшая «Академия „Амбрелла“». Главный герой сериала — недружелюбный инопланетянин с ростом баскетболиста и двумя парами рук — терпит крушение над заснеженными просторами Колорадо. Он приземляется в городишке с причудливым названием Пэйшенс (то есть «терпение») — милейшем уголке нетронутой природы, окруженном горами и кристально чистыми озерами. Убив живущего в уединении на берегу озера местного отшельника, доктора Гарри Вендершпигля, пришелец принимает его внешность (Алан Тудик из «Светлячка») и начинает методично изучать человеческую цивилизацию с помощью телевидения, в частности полицейских сериалов. Спустя три месяца эти знания ему очень пригодятся: ведь ему придется занять пост местного доктора, убитого при загадочных обстоятельствах.

«Засланец из космоса» — русский трейлер

Конечно, информации, почерпнутой из сериалов, недостаточно для того, чтобы адекватно взаимодействовать с местными жителями: новоявленный медработник, кажется, напрочь лишен эмпатии и тактичности, а также не понимает сарказм, что ваш Шелдон Купер. Более того, вскоре выясняется, что инопланетный Вендершпигль прибыл на Землю с одной-единственной целью, — уничтожить человечество, представителей которого надменный пришелец считает недалекими. Проблема в том, что при крушении незадачливый инопланетянин потерял прибор, с помощью которого должен был это сделать. Все это создает массу комичных ситуаций, в основном предсказуемых, но от этого не менее милых. Гарри буквально на ходу приходится изучать загадочные идиоматические выражения и медицину с помощью гугла на смартфоне. В спешке он, бывает, нажимает не на те кнопки — например делает снимок со вспышкой во время гинекологического осмотра. Тудик с плохо скрываемым удовольствием изображает инопланетного слоупока с повадками ящерицы — непонимающе пучит глаза и изображает смех лишенного эмоций инопланетянина. Добрая доля юмора «Засланца из космоса» держится на этих экстраспособностях исполнителя главной роли. Черный юмор, неподдельные искренность и задушевность, которые в эпоху постиронии надолго пропали из виду, — вот две главных составляющих «Засланца из космоса», между которыми сериал изящно балансирует. К тому же при его просмотре возникает то самое, давно забытое ощущение комфорта , когда все семья собиралась вечером перед телевизором для просмотра очередной серии «Секретных материалов». Ах да, есть еще и детективная интрига — Гарри обнаруживает у себя талант сыщика и с удовольствием берется за расследование причин смерти своего предшественника в местной поликлинике. У комикса и его экранизации есть ряд существенных расхождений. Тучный белый шериф с худосочным помощником из комикса в сериале превратились в, соответственно, подтянутого афроамериканца и пышнотелую добрячку.

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А седовласый и умудренный опытом мэр Пэйшенса с семидесятническими густыми бакенбардами стал в экранизации энергичным, но несколько наивным и неопытным молодым человеком. Все эти преобразования легко объяснимы: с момента выхода комикса в 2012 году мир стал другим, а в киноиндустрии произошли заметные изменения, касающиеся так называемых инклюзивных стандартов, и с ними нужно считаться. Ведь никто не будет спорить, что в наше время мэрами городков могут быть не только умудренные сединами старики, а в полицейские берут не только мужчин. Более того, эти изменения явно пошли экранизации на пользу и заметно оживили второстепенных персонажей, которые в первоисточнике порой выполняли функцию декораций.

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Например, колоритный темнокожий шериф в исполнении Кори Рейнолдса. Этого слегка неполиткорректного солдафона дико раздражают новые правила вежливости, согласно которым о неизвестном убийце нужно говорить «он или она» , иначе прослывешь сексистом. «Что за хрень придумали, — возмущается он. — Зачем говорить „он или она“, если можно сказать „он“ и всем все будет понятно». «Тогда вежливей было бы сказать „она“», — объясняет инопланетянин, лишенный многовекового патриархального багажа. Эта сцена не только отличный повод для создателей сериала подшутить над самими собой, но и способ продемонстрировать зрителю, что консервативный взгляд на мир может быть у человека с любым цветом кожи.

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Другие расхождения касаются непосредственно образа главного героя. И в графическом романе, и в экранизации Гарри способен скрывать свою инопланетную внешность от большинства людей, приняв человеческий облик. Вот только в комиксе главный герой постоянно предстает перед читателями в своем инопланетном виде — мы просто знаем, что жители Пэйшенса видят его как обычного человека, а в экранизации, наоборот, у пришельца почти всегда внешность человека (то есть Алана Тудика). По задумке создателей комикса, только единицы жителей Земли могут разглядеть в Гарри инопланетянина. В сериале этим избранным оказывается маленький сын мэра Пэйшенса, который в результате становится изгоем, потому что ему никто не верит. И самое главное: Гарри в комиксах — это невероятно интеллигентный и тактичный инопланетянин, всегда готовый выслушать и прийти на помощь . В послесловии первого выпуска комикса его создатели подчеркнули, что хотели создать дружелюбного пришельца, так как в большинстве историй об инопланетянах они описываются как захватчики или хищники. «Мы подумали, что для разнообразия пусть наш герой будет хорошим парнем, который не хочет никого захватывать или съедать, — пишут они. — Он просто хочет вернуться домой. Но так как он застрял на Земле, ему нужно чем‑то занять свой мозг. А что может быть интересней разгадывания загадки. Особенно связанной с убийством». Зачем нужно было переделывать изначальную задумку и превращать инопланетного добряка из комиксов в злобного циника, можно догадаться — скорее всего, в сериале мы станем свидетелями невероятной эволюции героя. К тому же эти кардинальные изменения в характере героя можно объяснить тем, что адаптацией комикса для малого экрана занимался сценарист «Гриффинов» Крис Шеридан, верный соратник Сета МакФарлейна. У того тоже был свой инопланетянин-социопат, затесавшийся в американской глубинке, в мультсериале «Американский папаша». Видимо, Шеридан решил воспользоваться наработками старшего, более успешного товарища и отправился по протоптанной дорожке, выстроив комедийную составляющую своего детища вокруг шуток о циничном и жестоком пришельце с весьма скептическим отношением к умственным способностям землян.