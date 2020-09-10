Американская киноакадемия готовится к нововведениям в отборе фильмов на премию «Оскар», которые вступят с 2024 года. Рассказываем, что они значат.
Американская киноакадемия объявила о введении новых правил отбора номинантов на премию «Оскар». Основу этих правил составляют так называемые инклюзивные стандарты, которые касаются отбора персонала, работающего над фильмом как перед камерой (то есть актерский состав, включая массовку), так и за ней (все остальные работники киноиндустрии, начиная от режиссера и оператора и заканчивая отделом дистрибуции). Каждый стандарт состоит из ряда пунктов, в которых в процентных соотношениях указано, представители каких рас и меньшинств должны участвовать в процессе создания фильма, если его создатели хотят претендовать на «Оскар».
Мы попытались объяснить простыми словами, что это за правила, и ответить на самые животрепещущие вопросы, взволновавшие сегодня синефилов по всему миру.
Каких номинаций касаются новые правила?
Только одной, самой важной — «Лучший фильм года». Новые требования не коснутся остальных категорий, включая «Лучший актер/актриса» и «Лучший режиссер».
Что это за стандарты и из каких пунктов они состоят?
Киноакадемики предложили четыре стандарта, озаглавленные первыми буквами латинского алфавита — A, B, C и D.
Стандарт A касается актерского состава и сюжета фильма и состоит из трех пунктов.
Один из исполнителей ведущих ролей или значительных второстепенных ролей должен быть:
— азиатского происхождения,
— латиноамериканского происхождения,
— афроамериканского происхождения,
— коренным американцем/коренным жителем Аляски,
— представителем Ближневосточного региона/Северной Африки,
— коренным гавайцем или уроженцем островов Тихого океана,
— представителем других национальных меньшинств.
Во втором пункте указывается, что по крайней мере 30% актеров во второстепенных или эпизодических ролях должны быть:
— женщинами,
— представителями ЛГБТК+,
— людьми с физическими и умственными особенностями или глухими/слабослышащими людьми.
Третий пункт требует, чтобы сюжет фильма был связан с представителями одной из перечисленных в предыдущем пункте групп.
Стандарт B, также состоящий из трех пунктов, регулирует правила набора остального персонала, работающего над фильмом.
Как минимум две ведущих должности в съемочной группе (например, режиссер, оператор, композитор) должны занимать женщины, представители ЛГБТК+, люди с физическими и умственными особенностями или глухие/слабослышащие люди. Как минимум одна из этих должностей должна быть представлена национальными меньшинствами, перечисленными в этом пункте стандарта A.
Как минимум шесть работников технических специальностей должны быть представителями тех же национальных меньшинств.
Как минимум 30% съемочной группы должны быть женщинами, представителями ЛГБТК+, людьми с физическими и умственными особенностями или глухими/слабослышащими людьми.
Стандарт C, состоящий из двух пунктов, обязывает создателей фильма предоставлять возможность оплачиваемой стажировки или возможности повышения квалификации представителям всех групп, перечисленных в предыдущих двух стандартах.
Стандарт D требует, чтобы в кинокомпаниях или студиях, занимающихся маркетингом, связями с общественностью и дистрибуцией фильма на руководящих должностях работали представители все тех же вышеперечисленных категорий граждан.
Неужели нужно соответствовать всем указанным стандартам?
Нет. Достаточно, чтобы фильм соответствовал двум из четырех стандартов (!). Причем в случае со стандартами A и B достаточно удовлетворять одному из их пунктов.
Например, фильму, желающему претендовать на главный «Оскар», достаточно, чтобы в его массовке снялось 30% женщин (пункт 2 стандарта A), а компания, занимающаяся его производством, предоставила возможность стажировки представителям национальных меньшинств (стандарт C). Или например, достаточно снять фильм про коренного жителя Аляски, шесть технических работников съемочной группы которого были бы коренными гавайцами.
Когда вступят в силу новые правила?
В 2024 году вышеперечисленные стандарты будут применяться при отборе фильмов для 96-й церемонии вручения наград премии «Оскар».
Какие из победителей прошлых «Оскаров» не смогли бы получить заветную статуэтку, выйди они на экраны после 2024-го?
Трудно в кратчайшие сроки изучить обширные списки съемочных групп всех фильмов, получивших «Оскара» в категории «Лучший фильм года», но, например, в Los Angeles Times предположили, что у прошлогодних фаворитов оскаровской гонки — военной драмы «1917» и гангстерской саги «Ирландец» — скорее всего, могли возникнуть проблемы с попаданием в список. И хотя вслед этому предположению bbc.com уточняет, что «1917» подходит под новые стандарты (потому что одним из сценаристов и двумя продюсерами картины были женщины), это не отменяет того факта, что и режиссером фильма, и исполнителями главных ролей были белые мужчины.
Пользователи, комментирующие эту новость, как будто не сговариваясь, чаще всего вспоминают два фильма Стивена Спилберга — «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана». Очевидно, в 2024 году этим картинам было бы сложно попасть в главную номинацию.