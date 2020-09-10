Американская киноакадемия готовится к нововведениям в отборе фильмов на премию «Оскар», которые вступят с 2024 года. Рассказываем, что они значат.

Американская киноакадемия объявила о введении новых правил отбора номинантов на премию «Оскар». Основу этих правил составляют так называемые инклюзивные стандарты , которые касаются отбора персонала, работающего над фильмом как перед камерой (то есть актерский состав, включая массовку), так и за ней (все остальные работники киноиндустрии, начиная от режиссера и оператора и заканчивая отделом дистрибуции). Каждый стандарт состоит из ряда пунктов , в которых в процентных соотношениях указано, представители каких рас и меньшинств должны участвовать в процессе создания фильма, если его создатели хотят претендовать на «Оскар».

Мы попытались объяснить простыми словами, что это за правила, и ответить на самые животрепещущие вопросы, взволновавшие сегодня синефилов по всему миру.

Каких номинаций касаются новые правила?

Только одной, самой важной — «Лучший фильм года». Новые требования не коснутся остальных категорий, включая «Лучший актер/актриса» и «Лучший режиссер».

Что это за стандарты и из каких пунктов они состоят?

Киноакадемики предложили четыре стандарта, озаглавленные первыми буквами латинского алфавита — A, B, C и D.