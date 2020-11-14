Состоялось долгожданное возвращение комедийного дуэта Саймона Пегга и Ника Фроста. Создатели трилогии «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец» выпустили первый сезон «Искателей правды». Без лишних спойлеров рассказываем о новом творении Пегга и Фроста, которые не только сами снялись в сериале, но и написали к нему сценарий.

Более подходящего времени для выхода «Искателей правды» трудно придумать: сериал вышел накануне Хеллоуина, когда погодные/эпидемиологические условия и продолжительность светового дня велят нам остаться дома и погрузиться в запойный просмотр чего‑то уютно-ностальгического и умеренно страшного, предварительно обложившись снеками и теплыми вещами. Обоими этими качествами сериал обладает в избытке. В восьми получасовых сериях, под завязку набитых отсылками к поп-культуре, рассказывается о похождениях группы энтузиастов, исследующих паранормальные явления по всей Британии . Уже первые кадры «Искателей правды» говорят нам о главном источнике вдохновения сериала, а также намекают, что впереди нас ждет нечто ностальгическое. Сначала в прологе мы видим постер «Секретных материалов» и игрушку слинки, а потом — крупный план старого радиоприемника Sony с затертыми кнопками, уютно расположившегося на столе главного героя.

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Герои и сюжет

Гас (Ник Фрост) © Amazon Studios

Увалень Гас Робертс (Ник Фрост) работает инженером по установке интернет-оборудования, поэтому у него уйма свободного времени, которое он тратит на свою главную страсть — изучение всего паранормального. У Гаса есть исключительно непопулярный ютьюб-канал, на котором он и выкладывает результаты своих исследований. Жилище Гаса завалено соответствующими книгами с названиями вроде «За пределами пределов» и всякими причудливыми приборами, один из которых, как мы узнаем позже, называется «электроплазменный спектрометр» (привет «Охотникам за привидениями»).

Дейв (Саймон Пегг) © Amazon Studios

Компания-работодатель Гаса Smyle, кажется, поставила целью протянуть свой 6G-интернет по всей Британии , включая ее самые труднодоступные и, прямо скажем, странноватые уголки. Начальник Гаса Дейв (Саймон Пегг), подозрительно вежливый и вечно позитивно настроенный мужчина в нелепом парике, постоянно отправляет «своего любимого инженера» в места, которые таинственным образом связаны с хобби Гаса. Например, среди заведений, которым срочно потребовался мощный вайфай-сигнал, оказывается бывший институт для душевнобольных преступников. — То есть психушка для убийц?

— Нет, мы не можем выражаться в таком ключе, это неуважительно по отношению к маньякам-убийцам. Когда‑то у героя Фроста был напарник по имени Пол, но тот, по словам Гаса, для него умер (хотя жив для всего остального мира). Что стряслось и куда подевался этот Пол, так и остается загадкой для зрителей (уж не тот ли это Пол из «Секретного материальчика»?). Гас по натуре одиночка, не любит компании и предпочитает проводить время наедине с собой, поэтому ему не нужны напарники, особенно всякие там «профаны-миллениалы, которые будут путаться под ногами». Но именно такого помощника ему и подкидывает начальник Дейв.

Элтон Джон (Самсон Каё) © Amazon Studios

Новым напарником Гаса оказывается весьма подозрительный тип: мало того, что его зовут Элтон Джон (!), вдобавок он еще и соцсетями не пользуется. При этом он использует термин «ламер», когда Гас пытается ему объяснить, что значит «профан». За свою недолгую карьеру Элтон подозрительно часто менял работу, благодаря чему значительно повысил эрудицию, которой блещет направо и налево, к месту и не к месту. Кажется, Элтон обладает талантом притягивать к себе всякие странности. Ведь именно с его появлением дела у видеоблога Гаса пошли в гору. Так что напарники, несмотря на все сопротивление Элтона, решили объединить усилия и заняться раcпутыванием необъяснимых явлений вместе. — Зачем мы идем в это страшное место?

— Потому что мы «Искатели правды»…

— Нет, это вы «Искатели правды», а я Элтон Джон!



Астрид (Эмма Д’Арси) © Amazon Studios

На определенном этапе к Гасу и Элтону присоединяется девушка по имени Астрид. Очень странная девица, которая, похоже, крепко застряла в 1990-х, а вдобавок еще и никогда не переодевается: на ней постоянно синие мартинсы и джинсовый комбинезон. А еще Астрид оказывается завзятой синефилкой. Например, на косплей-фестивале с ходу угадывает, что человек нарядился в костюм камео Кевина МакКарти из ремейка «Похитителей тел» 1978 года. — Неужели хорроры — это весело?

— Да, это типа страшно, но безопасно. Чувствуешь себя живым благодаря им. Троица Гас — Элтон — Астрид и станет теми самыми «Искателями правды», вынесенными в заголовок, но помимо них в сериале найдется место невероятному количеству ярких второстепенных персонажей и камео.

Ричард (Малкольм МакДауэлл) © Amazon Studios

Гас живет с ворчливым и вечно хворающим отцом Ричардом (Малкольм МакДауэлл), который резко преображается с появлением сестры Элтона — Хелен, популярной видеоблогерки, страдающей агорафобией и боязнью микробов. Старик и агорафобка находят общий язык на почве тотального одиночества, о котором они бестактно заявляют в присутствии своих близких: — Все мои друзья виртуальны…

— А все мои друзья мертвы. Вообще, в «Искателях», согласно текущим трендам, очень многое завязано на психологических травмах героев. Мы видим некоторые особенности команды «Искателей правды», включая двадцатилетнюю зацикленность Гаса на паранормальных явлениях и желание Элтона жить «самой обычной жизнью», но до поры до времени не знаем их причин. Все связано, и все не то, чем кажется

Хелен (Сьюзан Вокома) и Ричард (Малкольм МакДауэлл) © Amazon Studios

Хелен, кстати, тоже еще тот нерд: она вовсю готовится к косплей-фестивалю CovCo CosCon (не спрашивайте), усердно создавая костюм дáлека из «Доктора Кто», а ее успешный видеоблог посвящен секретам грима из знаменитых хорроров. Под конец сезона Хелен будет учить своих подписчиков наносить грим в стиле классического фильма Джона Карпентера «Чужие среди нас», в котором, по ее меткому замечанию, «люди притворяются не теми, кто они есть на самом деле». Вот и в «Искателях правды» все не то, чем кажется. Смотреть сериал следует внимательно, обращая внимание на детали и запоминая не только имена персонажей, но и марки бытовой техники . В «Искателях» для всего есть причина, и если вам что‑то непонятно в одной серии, то в следующей, скорее всего, этому найдется объяснение. Создатели «Искателей» слой за слоем выстраивают свою вселенную, чтобы подготовить почву для многочисленных твистов и разоблачений в финале. По изначальной задумке Пегга и Фроста, «Искатели правды» должны наследовать структуру «Секретных материалов»: сквозная сюжетная линия разбавляется так называемыми «монстрами недели». Но в результате у них все получилось настолько связано, что все их монстры недели имеют значение для сквозного сюжета, а не существуют отдельно в своей истории. Другое дело, что под конец сериал становятся все более запутанным. Чем дальше развивается сюжет, тем больше «Искатели правды» обрастают излишними подробностями, темп сбивается, и к финалу «Искатели» превращаются в образцовый дурдом . Вряд ли изначально так и задумывалось.

Отсылки и пародийная составляющая Как и во всех совместных работах Пегга и Фроста, в сериале куча отсылок к поп-культуре, в частности к сайфай- и хоррор-классике, компьютерным играм и разнообразным атрибутам нерд-культуры. В лучших традициях дуэта «Искатели правды» заметно ориентированы на гиков всех мастей. За восемь серий персонажи сериала сами упомянут множество названий в диапазоне от «Чужих» до «Погони», еще больше придет в голову зрителям во время просмотра. Герои сериала вводят друг друга в гипноз с помощью сериала «Друзья», читают заклинания на латыни из зловещей старинной книги (все мы знаем, к чему это приводит, спасибо «Зловещим мертвецам»), бегают по лесу с ручной камерой и снимают, простите, какашки крупным планом (имитация любительской съемки в духе «Ведьмы из Блэр» так же, как и 20 лет назад, делает свое дело и способна напугать), получают в подарок синюю розу («Твин Пикс») и изгоняют злого духа в стиле «Экзорциста». Зрителям, ностальгирующим по 1990-м, будет на что обратить внимание помимо очевидных отсылок к «Секретным материалам» и стиля Астрид. Например, фанаты «На игле» точно порадуются футболке с надписью «Choose Life» на юном Элтоне во флешбэках и появлению Келли МакДональд в неоднозначной роли некой JoJo74, набивающейся к Гасу в информаторы (ведь у каждого уважающего себя «Искателя правды», идущего по пути Фокса Малдера, должен быть кто‑то похожий на мистера Икс). Киноманы с большим стажем, вероятно, будут довольны небольшой отсылкой к «Заводному апельсину», когда глаз героя Малкольма МакДауэлла подвергнется неприятной процедуре. И такого добра в «Искателях правды» действительно навалом — за один просмотр все не заметишь. Порой, как и в предыдущих фильмах Пегга и Фроста, в «Искателях» не вполне понятно, что здесь пародия, а что сделано на полном серьезе . Пародийная составляющая неотделима от неизбежных клише выбранного жанра, грань размыта. Наверное, самое верное решение в этой ситуации — просто расслабиться и получать удовольствие.

© Amazon Studios

Комедия vs хоррор По всем прогнозам «Искатели правды» должны были стать своего рода комедийными «Секретными материалами», но, к сожалению, шутки в «Искателях» — скорее дополнение, чем основа сериала. Все, кто ждет того же уровня остроумия, который дуэт продемонстрировал в знаменитой корнетто-трилогии, будут, возможно, несколько разочарованы. Не хватает «Искателям» и британского очарования, которым так славились все предыдущие проекты дуэта. Где, спрашивается, все эти пабы, пинты и саундтрек, набитый брит-роком? Даже ни одного констебля в смешном шлеме в кадре нет! Зато хотя бы старинных замков, дождя с туманом и зловещих старух с чаем хватает, и на том спасибо. Ведь, как оказалось, главное в «Искателях» — все-таки эстетика хоррора, здесь она развернута на полную. Местами «Искатели правды» по-настоящему могут напугать , так что пусть вас не вводит в заблуждение амазоновский возрастной рейтинг 13+ для доброй половины серий. Наивность и олдскульность При этом сериал в целом вышел на редкость сентиментальными и где‑то даже наивным. Персонажи «Искателей» все как на подбор оказываются человеколюбивыми, даже если в начале кто‑то и был нелюдимым ворчуном. В центре внимания Пегга и Фроста всегда были человеческие отношения, но тут дуэт внезапно вышел на уровень почти что детского шоу . Иногда создатели «Искателей правды» пытаются уравновесить излишнюю приторность и наивность черным юмором. Благодаря этому рождаются сомнительные перлы, например, о друге, которого Ричард перестал называть коротышкой после того, как тот лишился ног. «Искатели» наотрез отказываются воспринимать себя всерьез: Пегг и Фрост от всей души добавляют порцию дурного вкуса в свой давно опробованный рецепт. Вдобавок сериал весьма старомоден и знает об этом. Может быть, в этом-то и заключается его своеобразное очарование, но многих современных зрителей, привыкших к совсем другой подаче, это может и отпугнуть. Если вы посмотрите какую‑нибудь серию «Секретных материалов», то обратите внимание, что темп сериала не такой прыткий, как вам казалось раньше. Вот и «Искатели», наследующие традицию, как будто нарочно никуда не торопятся, отчего порой выглядят несколько неуклюже. Сериал получился не менее эксцентричным, чем все предыдущие работы дуэта, включая «Долбанутых», но химия в этот раз не сработала на все сто. Возможно, проблема в отсутствии третьего участника команды — режиссера Эдгара Райта, снявшего все три фильма корнетто-трилогии.

© Amazon Studios

Финал Несмотря на все недостатки, расставаться с «Искателями правды» почему‑то не хочется. Вероятно, благодаря многообещающему финалу первого сезона, в котором сериал, похоже, забирается на территорию «Благих знамений» Нила Геймана, по касательной задев немецкую «Тьму». Как будто всю свою креативную энергию создатели вложили именно в концовку: кажется, что с этого-то момента сериал точно наберет нужную высоту, потенциал явно есть. Хочется надеяться, что во втором сезоне, которого, судя по восторженным отзывам первых зрителей, не избежать, Пегг и Фрост возьмут себя в руки, учтут все ошибки, соберут в единое целое все разрозненные элементы «Искателей» и сериал перестанет рассыпаться на ходу. Главное — не забыть написать побольше хороших шуток.