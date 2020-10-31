В рубрике «Мимо проката» кинокритик Станислав Зельвенский отслеживает новые интересные фильмы, которые рекомендует посмотреть. В этом хеллоуиновском выпуске: недо-Хичкок, Энн Хэтэуэй в роли верховной ведьмы, люди-волки, взрывающиеся школьники и гигантские насекомые.

«Любовь и монстры» («Love and Monsters»)

Очаровательное среднебюджетное приключенческое кино для почти любой аудитории : если бы таких фильмов в кинотеатрах было побольше, глядишь, и не пришлось бы их сейчас хоронить. После апокалипсиса (астероид плюс ракеты, неважно) выжившие прячутся в бункерах, а на поверхности процветает мутировавшая фауна: гигантские муравьи, улитки и жабы. Герой, молодой человек (Дилан О’Брайен, звезда «Бегущего в лабиринте»), решает впервые проявить характер и отправиться в колонию, где живет девушка, с которой их семь лет назад разлучил апокалипсис. По дороге он встречает собачку, робота, Майкла Рукера и много насекомых. Это практически игра «Fallout» (только без радиации), и при этом, в общем, комедия. Самое удивительное, что американский дебют молодого режиссера из ЮАР до конца сохраняет ощущение оригинальности и свежести, хотя казалось бы, все это было миллион раз. Смешной текст, удачно подобранный главный герой, вполне сносные спецэффекты, ненавязчивые приветы 80-м и такой нужный сейчас вывод, что конец света — еще не конец света.

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«Спонтанность» («Spontaneous»)

Режиссерский дебют Брайана Даффилда, сценариста «Любви и монстров» (и нашего любимого фильма «Няня»). Тоже жанровый коктейль: отчасти романтическая черная комедия, отчасти «young adult» драма, немножко даже хоррор . В выпускном классе провинциальной школы начинается эпидемия невероятных смертей: школьники один за другим взрываются, словно кровавые воздушные шарики. Пока взрослые ломают голову, что с этим делать, у двоих из потенциально обреченных одноклассников начинается роман. И снова фантастическая ситуация, которая перекликается с ковидной реальностью: герои сидят на карантине в ожидании то ли волшебной таблетки, то ли скорой гибели, все глубже погружаясь в абсурд. Солирует — в популярном образе «не в меру остроумная школьница» — Кэтрин Лэнгфорд из «13 причин почему», а ее возлюбленного, злоупотребляющего киноцитатами, с привычным вялым шармом играет Чарли Пламмер. Местами фильм слегка раздражает, но вообще это и мило, и где‑то неожиданно, и для сочинения на избитую тему «подростки и смерть» весьма лихо.

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«Оборотень» («The Wolf of Snow Hollow»)

Второй полный метр Джима Каммингса, автора нашумевшей в инди-кругах «Дороги грома», трагикомедии про слетающего с катушек полицейского. Ему, очевидно, понравилось носить форму (в обоих фильмах он заодно играет главную роль). Здесь Каммингс — фактический шеф полиции в городке в штате Юта: шериф, его отец, слишком стар и немощен (это последняя роль Роберта Форстера). В округе начинает орудовать серийный убийца — то ли человек, то ли волк, разрывающий женщин на части. Несмотря на хоррор-антураж и приветы «Молчанию ягнят» и Коэнам, это снова в первую очередь идиосинкратическая комедия в жанре «чувствительный милиционер» : герою положено распутывать преступление, но пашет в основном его коллега (чудная, как всегда, Рики Линдхоум), а сам он бьется в истериках, бросается на людей, возвращается к алкоголизму и почти никогда не понижает голос. Фильм обречен на полярные реакции, но он забавный и уж точно необычный.

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«Ведьмы» («The Witches»)

Новая экранизация книжки Роальда Даля, из которой тридцать лет назад Николас Рог и кукольники Джима Хенсона сделали странный и страшный маленький фильм. На этот раз в деле Роберт Земекис, много денег и CGI. История перенесена из Англии на американский юг 60-х, а главные герои стали афроамериканцами (что, впрочем, на удивление почти никак не отрефлексировано). В остальном все так же: мальчик-сирота заселяется с бабушкой (Октавия Спенсер) в шикарный отель, где проходит конвенция ведьм, собирающихся превратить всех детей мира в мышей с помощью специального эликсира. Главный — и единственный, как выяснится — аттракцион: Энн Хэтэуэй в роли верховной ведьмы, злодейки с гуттаперчевыми частями тела, покрытой волдырями лысой головой, золотым бюстгальтером и нацистским акцентом. Это хэтэуэевский Джокер , предельно экстравагантная, почти мультипликационная работа (где‑то она и правда нарисована, конечно, в отличие от Анжелики Хьюстон у Рога). Увы, Хэтэуэй сияет на невыразительном фоне. У фильма затянутое начало, тривиальная середина, спущенный на тормозах финал, необаятельные герои, он слишком детский для взрослых, слишком взрослый для детей, и депрессивный для всех.

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«Ребекка» («Rebecca»)

И еще один ремейк, в котором никто не нуждался: очередная версия романа Дафны дю Морье, по которому один из самых знаменитых своих фильмов поставил Хичкок. Автор — амбициозный и талантливый, но несколько потерянный британец Бен Уитли; трудно сказать, что он хотел сказать этим произведением. «Ребекка» — неоготическая мелодрама-триллер : девушка из бедной семьи (Лили Джеймс), компаньонка американской стервы, знакомится в Монте-Карло с красиво тоскующим вдовцом-аристократом (Арми Хаммер), который женится на ней и увозит в свое родовое поместье Мандерлей, где все только и говорят, что о предыдущей хозяйке, покойной Ребекке. Даже непонятно, как из таких острых ингредиентов получилась такая пресная похлебка. Если попытаться сказать о фильме что‑то хорошее, придется вспомнить красивые костюмы. Еще недурен Сэм Райли в роли второго плана. В остальном беда: артисты, кажется, засыпают на ходу, сексуального напряжения никакого, интересных идей у Уитли — ноль, и даже Кристин Скотт Томас, играющая роковую домоправительницу миссис Денверс (ей слегка изменили финал), проваливает свой козырной выход.

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