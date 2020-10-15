Рассказываем о новых фильмах, которые Netflix, Amazon и другие стриминговые сервисы приготовили специально к хеллоуинскому сезону.

Очередной зомби-хоррор из Южной Кореи, действие которого на этот раз разворачивается не в поезде, а в многоэтажке на краю Сеула. Главный герой (Ю А Ин из «Пылающего»), предпочитающий все свое свободное время проводить дома перед компьютером, играя в сетевые игры, оказывается заперт в собственной квартире из‑за внезапно разразившегося зомби-апокалипсиса. Все бы ничего — жизнь парня, кажется, не сильно-то и изменилась — но в доме напротив герой замечает симпатичную девушку. Будучи джентльменом, геймер никак не может позволить девушке проводить зомби-апокалипсис в одиночестве. Зрителям, совсем недавно вынужденным сидеть на самоизоляции, картина оказалась более чем близка — «#выжить» стал первым южнокорейским фильмом, забравшимся на первое место международного топа Netflix.

C 8 сентября на Netflix

«Хеллоуин Хьюби» («Hubie Halloween»)

Адам Сэндлер остался так доволен собственной актерской игрой в «Неограненных алмазах», что пообещал в случае, если Американская киноакадемия проигнорирует эту его работу, снять по-настоящему очень плохой фильм. Что ж, кажется, «Хеллоуин Хьюби» — тот самый обещанный фильм. В своем новом детище король плохого вкуса явно развернулся на полную. Актер опять играет провинциального эксцентрика со странным голосом, над которым потешаются и дети, и взрослые. Единственное его отличие от всех остальных чудиков, созданных Сэндлером за долгие годы карьеры, — этот просто одержим Хеллоуином, и у него есть чудо-термос. Добавьте к этому тот факт, что фильм снял человек, который ответственен за появление на свет такой сэндлеровской классики, как «Никки Дьявол-младший» и «Миллионер поневоле», и картина сложится вполне определенная. Все это, конечно же, не означает, что хеллоуинская комедия от Сэндлера не будет пользоваться зрительским успехом: как и предыдущая его совместная работа с Netflix — детективная комедия «Загадочное убийство», новая комедия в первые же дни установила рекорд по просмотрам.

С 9 октября на Netflix

«Призраки поместья Блай» («The Haunting of Bly Manor»)

Вторая часть хоррор-антологии, начатой в 2018 году сериалом «Призраки дома на холме». На этот раз в основе сюжета лежит повесть Генри Джеймса «Поворот винта» (по ней был недавно снят фильм «Няня»), которая считается хрестоматийным примером использования техники ненадежного рассказчика. Такой прием используется, когда герой, от лица которого ведется повествование, не вполне адекватно воспринимает действительность, но читатель или зритель этого не знает. Вспомните, например, «Сердце ангела», «Бойцовский клуб» или «Исчезнувшую». Итак, на дворе 1987 год, молодая гувернантка со своей коллекцией штанов на высокой талии приезжает из Америки в особняк британского лорда Уингрейва, чтобы следить за двумя его племянниками. Вскоре в поместье, понятное дело, начнут твориться разные жуткие вещи. Кто в этой истории окажется ненадежным рассказчиком и будет ли он здесь вообще, — узнаете, только посмотрев все девять эпизодов. В любом случае это скорее переосмысление знаменитого произведения, а не его прямолинейная экранизация. История — новая, а шоураннер тот же самый — Майк Флэнаган, режиссер недавнего «Доктора Сна», сиквела «Сияния». Эффект узнаваемости будет также обеспечен актерским составом: в сериале задействованы те же актеры, что и в «Призраках дома на холме». Подробнее о сериале мы писали здесь.

С 9 октября на Netflix

«Французская революция» («La Révolution»)

Что, если Великая французская революция произошла вовсе не по тем причинам, о которых нам рассказывают в школе? Примерно таким вопросом задались создатели этого франкоязычного сериала, которому уже сейчас прочат судьбу таких успешных европейских проектов, как немецкая «Тьма» и испанский «Бумажный дом». 1787 год, Франция. Молодой Жозеф Гильотен, именем которого названа гильотина — машина для обезглавливания (хотя он не был ее изобретателем), — расследует серию загадочных убийств и выясняет, что французские аристократы повально заражены неким вирусом, влияющим на психику и заставляющим их убивать простолюдинов в каких‑то невероятных масштабах. Нетрудно догадаться, что именно такое неподобающее поведение высшего сословия и подтолкнуло простых людей взять в руки вилы, мотыги и прочие подручные средства в борьбе за свою жизнь. Примечательно, что премьера сериала на Netflix назначена на день казни Марии-Антуанетты, последней королевы Франции, обезглавленной с помощью той самой гильотины 16 октября 1793 года.

С 16 октября на Netflix

«Ребекка» («Rebecca»)

Знаменитый готический роман Дафны дю Морье «Ребекка» о соперничестве двух жен симпатичного миллионера — мертвой и живой — экранизировался множество раз, но самой известной его адаптацией до сих пор остается версия Альфреда Хичкока 1940 года. Именно за этот фильм мэтр получил свой единственный «Оскар». Достижение было несколько подпорчено тем, что картина подверглась цензуре из‑за требований так называемого кодекса Хейса. Посоперничать с самим королем саспенса в этом году решился Бен Уитли, режиссер «Высотки». И хотя трейлер его версии на YouTube завален комментариями о ненужности новой экранизации, в защиту Уитли хочется отметить, что хичкоковская «Ребекка» вышла целых 80 лет назад, что по меркам нашей эпохи бесконечных перезапусков и ремейков — целая вечность. К тому же цензура новой экранизации точно не угрожала, да и актерский состав у нее подобрался на славу — Арми Хаммер, Лили Джеймс и Кристин Скотт-Томас, которая, судя по трейлеру, легко уделывает всех.

C 21 октября на Netflix

«Театр трупов» («Kadaver»)

Норвежский хоррор для любителей иммерсивного театра. Леонора и Якоб вместе с дочкой Алис живут в постапокалиптическом мире, в котором смерть от голода стала обыденностью. Однажды их приглашают в некий отель на благотворительный вечер, в рамках которого будет показана экспериментальная театральная постановка, а главное — будет устроен банкет. Буквально умирающие от голода супруги понимают, что это их единственный способ выжить, и отправляются вместе с дочкой в отель. Там учтивый конферансье объясняет им, что все здание отеля — одна большая сцена, а чтобы зрителей можно было отличить от актеров, приглашенным придется носить маски. Отправившись после обильного ужина бродить по коридорам зловещего отеля, герои замечают, что постановка выходит слишком уж реалистичной.

С 22 октября на Netflix

«Никто сегодня не спит в лесу» («W lesie dzis nie zasnie nikt»)

Польский слешер о группе подростков, отправленных в трудовой лагерь, чтобы избавиться от интернет-зависимости. По закону жанра все, естественно, пойдет не так, как запланировали организаторы, и лишенные смартфонов молодые люди будут вынуждены бороться за свою жизнь посреди дикого леса.

С 28 октября на Netflix

«Его дом» («His House»)

Молодая семейная пара беженцев из раздираемого войной Южного Судана находит убежище в британской глубинке. Их новое жилище оказывается ветхим домишкой, полным крыс и тараканов, но это далеко не самое страшное, с чем героям предстоит столкнуться. Успешной адаптации на чужбине препятствуют не только озлобленные соседи, но и нечто жуткое, бродящее между стен дома по ночам. Злободневная повестка, вплетенная в классический фильм о зловещем доме, похоже, значительно освежила жанр, самые яркие представители которого появились на свет несколько десятилетий назад. По крайней мере, специалисты Netflix были настолько впечатлены картиной, что приобрели права на ее показ еще до премьеры на «Сандэнсе».

С 30 октября на Netflix

Amazon Prime Video «Добро пожаловать в Блумхаус» («Welcome to the Blumhouse»)

В октябре на Amazon в рамках хоррор-антологии «Добро пожаловать в Блумхаус» состоялась премьера четырех новых фильмов знаменитой студии Blumhouse, специализирующейся на малобюджетных, но очень успешных хоррорах и триллерах. Это они выпустили «Паранормальное явление», «Судную ночь», «Сплит» и «Прочь», а также недавнего «Человека-невидимку» и нашумевшую «Охоту». 6 октября на стриминг-платформе вышли сайфай-хоррор «Черный ящик» и камерный триллер «Ложь», новая работа сценаристки сериала «Убийство». А через неделю, 13 октября, на сервисе появились еще два фильма — основанный на индийской мифологии хоррор «Сглаз» и мистический триллер «Ноктюрн», действие которого разворачивается в престижной академии искусств.

01 «Черный ящик» («Black Box») Премьера — 6 октября (Amazon Prime Video) «Черный ящик» — эдакая смесь сериала «Черное зеркало» и недавнего хита Blumhouse, киберпанк-триллера «Апгрейд». Нолан Райт попал в жуткую автомобильную аварию, в результате которой погибла его жена, а сам он потерял память. У Нолана есть маленькая дочь, которая всячески ему помогает адаптироваться к новым условиям, но он постоянно забывает ее забрать из школы. Служба опеки угрожает лишить героя родительских прав, если он продолжит вести себя в таком же духе, поэтому Нолан соглашается на некий эксперимент, который благодаря погружению его сознания в виртуальную реальность должен вернуть ему память. То, что Нолан начинает вспоминать, вызывает у него неподдельный ужас. 02 «Ложь» («The Lie») Премьера — 6 октября (Amazon Prime Video) Новая работа Вины Суд, сценаристки американской версии скандинавского сериала «Убийство», откуда она позаимствовала актрису Мирей Инос. Школьница Кайла (Джоуи Кинг из «Будки поцелуев»), кажется, убила свою лучшую подругу. Ее родители (Питер Сарсгаард и Мирей Инос) знают об этом и всеми силами пытаются скрыть правду. Все остальные подробности сюжета создатели картины держат в строгом секрете. Кажется, «Ложь» из того разряда фильмов, о которых чем меньше знаешь до просмотра — тем лучше. 03 «Сглаз» («The Lie») Премьера — 13 октября (Amazon Prime Video) «Сглаз» — пожалуй, первый голливудский хоррор, главные роли в котором исполняют индийские актеры, да еще и снятый режиссерами индийского происхождения — братьями Эланом и Радживом Дассани. Исполнительным продюсером картины, помимо самого главы Blumhouse, Джейсона Блума, выступила болливудская звезда Приянка Чопра. Познакомившись в Новом Орлеане с успешным и богатым Сандипом, Паллави спешит сообщить об этом своим родителям, живущим в Нью-Дели. Но мать девушки почему‑то совсем на рада этой, казалось бы, невинной новости. Женщина уверена, что новый бойфренд ее дочери — это реинкарнация мужчины, который тридцать лет назад пытался ее убить. Ей никто не верит. Дочь упрекает мать в излишней суеверности. Заботливый муж предлагает обратиться к врачу. Меж тем слоган фильма, который гласит «Доверяй инстинктам матери», недвусмысленно намекает на то, что Сандип на самом деле совсем не тот, за кого себя выдает. 04 «Ноктюрн» («Nocturne») Премьера — 13 октября (Amazon Prime Video) История противостояния двух сестер-близняшек, пианисток, учащихся в элитной академии искусств. Одна, Вивиан, — успешная, общительная и самодовольная, другая, Джульет, — скромная, молчаливая и вечно находящаяся в тени сестры. Однажды в руки Джульет попадает записная книжка известной студентки академии, недавно покончившей с собой. С этого момента неуспешная сестра необъяснимым образом начинает стремительно набирать очки и постепенно уделывает зазнавшуюся Вивиан. Главные роли исполнили две перспективные молодые актрисы — Сидни Суини из «Эйфории» и Мэдисон Айсман из «Проклятия Аннабель-3».

«Искатели правды» («Truth Seekers»)

Долгожданное возвращение комедийного дуэта Саймона Пегга и Ника Фроста, создателей так называемой Корнетто-трилогии, включающей в себя фильмы «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец». Сериал, первый сезон которого состоит из восьмичасовых серий, расскажет о группе энтузиастов, исследующих паранормальные явления по всей Великобритании. Понятное дело, что в результате своих расследований ребята наткнутся на зловещий всемирный заговор. Судя по трейлеру, получается эдакая комедийная версия «Секретных материалов». Пегг и Фрост не только сыграли в сериале, но и написали к нему сценарий. К сожалению, их персонажи на этот раз работают не в паре: Пегг исполняет роль злобного начальника персонажа Фроста.

С 30 октября на Amazon Prime Video

Hulu «Земля монстров» («Monsterland»)

Восьмисерийная хоррор-антология, в основе которой лежит сборник рассказов Натана Баллингруда «Озерные чудовища Северной Америки». Каждый эпизод — новая история, новый герой и новое место действия (события сериала разворачиваются в восьми разных штатах США). Создатели проекта — сценаристка «Неонового демона» Мэри Лоус и режиссер «Ран» Бабак Анвари, поставили себе целью не только напугать зрителей, но заставить их задуматься о различных социальных проблемах современного общества. «Земля монстров» недвусмысленно намекает на то, что настоящие монстры — это не зубастые русалки, падшие ангелы и прочая нечисть, населяющая Америку, а самые обыкновенные американцы, с которыми этим мифическим существам не посчастливилось столкнуться. Подробнее о сериале мы писали здесь.

С 2 октября «Амедиатеке» и Okko

«Книги крови» («Books of Blood»)

Фильм-альманах, в основе которого лежит знаменитый одноименный цикл рассказов Клайва Баркера, создателя «Восставшего из ада». Шесть томов серии, заставившие самого Стивена Кинга воскликнуть: «Я видел будущее хоррора, и имя ему Клайв Баркер», выходили в 1980-х и с тех пор стали настоящей классикой жанра. Специально для фильма Баркер придумал парочку-другую свежих историй, которые, по словам писателя, не пришли бы ему в голову тридцать лет назад. «Мир изменился, он стал еще более темным и пугающим местом. Невероятно, но это так, — заявил писатель. — Если ты планируешь напугать современную аудиторию, сначала напугай самого себя». Судя по оценкам критиков и зрителей, уже успевших посмотреть картину, усилия классика, к сожалению, были не вполне успешно реализованы.

С 7 октября на Hulu

«Хелстром» («Helstrom»)

Экранизация серии комиксов Marvel, из которой были вытравлены все связи с супергеройской вселенной и оставлена только хоррор-составляющая. По заявлению представителей Disney, это было сделано для того, чтобы дистанцировать бренд Marvel от хоррор-контента и не вводить в заблуждение зрителей, пытающихся найти что‑нибудь в духе марвеловской киновселенной. Также в открывающих титрах нет лого Marvel, как это обычно бывало с продукцией Marvel Television. В центре сюжета сериала — брат и сестра Дэймон и Ана (это все, что осталось от оригинального имени персонажа) Хелстром, дети известного серийного убийцы, которые в попытке хоть как‑то компенсировать жуткие деяния папаши охотятся за разного рода маньяками и злодеями по всему миру. Несмотря на не очень хорошие первые критические отзывы, сериал, по заверениям рецензента Comic Book Resources, может похвастаться одним важным достижением: в лице Аны Хелстром телевселенная Marvel приобрела своего самого яркого ЛГБТК-персонажа.

С 16 октября на Hulu

«Плохие волосы» («Bad Hair»)

Сатирический хоррор прямиком из конкурсной программы последнего «Сандэнса». Действие картины Джастина Симиена, которого часто сравнивают со Спайком Ли, разворачивается в конце 1980-х в Лос-Анджелесе. Главная героиня, амбициозная темнокожая девушка, мечтающая стать телеведущей, обнаруживает, что ее волосы после выпрямления в салоне красоты внезапно обрели собственный разум (!).

C 23 октября на Hulu

Другие VOD-платформы «Напугай меня» («Scare Me») Премьера — 1 октября (Shudder)

Еще один комедийный хоррор, полюбившийся многим критикам на последнем «Сандэнсе». Фред (Джош Рубен, по совместительству режиссер картины) решает начать жизнь с чистого листа и для этого снимает домик в лесной глуши, где пытается начать писать роман ужасов про оборотней. Но пока у Фреда на экране ноутбука только фраза «у оборотней были ружья» и мигающий курсор. Отправившись на прогулку после накрывшего его творческого кризиса, Фред знакомится с девушкой Фэнни (Ая Кэш, исполнительница роли Штормфронта во втором сезоне «Пацанов»), которая оказывается успешной писательницей, авторкой хоррор-бестселлера «Венера». Вечером, когда в округе отключают электричество, новые знакомые не придумывают ничего лучшего, чем рассказывать друг другу страшные истории в темноте. И тут Фред сталкивается со своим главным кошмаром: похоже, Фэнни действительно гораздо талантливей его.

«Не оглядывайся» («Don’t Look Back») Премьера — 16 октября (VOD-платформы)

Новый фильм создателя хоррор-франшизы «Пункт назначения» Джеффри Реддика. Главная героиня (Кортни Белл) вместе с несколькими зеваками становится свидетелем того, как неизвестный прямо посреди дня в парке избил до смерти человека. Никто не вмешался, а некоторые снимали происходящее на смартфон. Теперь кто‑то или что‑то охотится за ними и, похоже, не остановится, пока погибший не будет отомщен. «Карма достанет нас всех», — заявляет слоган картины. «Любовь и монстры» («Love and Monsters») Премьера — 16 октября (VOD-платформы)

Спустя семь лет после Монстроапокалипсиса (!) Джоэл и остальные выжившие вынуждены жить под землей, так как на поверхности нашей планеты теперь хозяйничают гигантские монстры. Связавшись по радио со своей школьной девушкой Эми, Джоэл, несмотря на все опасности, подстерегающие его на поверхности, решает во что бы то ни стало добраться до ее убежища. Бодренький трейлер, озвученный неувядающей «You Really Got Me» The Kinks, намекает на то, что «Любовь и монстры» — это комедийный фильм о монстрах в духе киносериала «Дрожь земли». В главной роли — Дилан О’Брайен, который, похоже, отлично натренировался выживать в постапокалиптическом мире благодаря франшизе «Бегущий в лабиринте».

«Ведьмы» («The Witches») Премьера — 22 октября (HBO Max)

В последний момент к хеллоуинскому марафону присоединилась новая экранизация «Ведьм» Роальда Даля, снятая Робертом Земекисом. Из‑за всем известных причин картина, минуя кинотеатры, сразу будет показана на HBO Max. В 1989 году уже выходила довольно страшная адаптация этой сказки с Анджеликой Хьюстон в роли Великой Верховной Ведьмы, предводительницы всех ведьм на планете Земля, которая путешествует по всему миру, устраивая конференции, где ведьмы отчитываются о достижениях в своем основном занятии — похищении детей. Эта версия до сих смотрится отлично и, надо сказать, выполняет одну из своих главнейших функций — пугает особенно впечатлительных (для британского проката, например, некоторые сцены пришлось перемонтировать, чтобы получить желаемый возрастной рейтинг). У новых ведьм, судя по трейлеру и уже полученному детскому цензу, таких проблем не возникнет. В версии 2020 года вместо инфернальной Хьюстон Верховную Ведьму играет комичная Энн Хэтэуэй, и, похоже, под человеческой личиной у нее теперь все не так уж и страшно. К тому же события в новой экранизации перенесены из туманной и зловещей Норвегии в сельскую Алабаму (у Земекиса, похоже, некоторая фиксация на этом штате). Нужна ли миру новая приглаженная и, похоже, с не таким уж жуткими ведьмами и милыми компьютерными мышками — вопрос открытый. Вся надежда на продюсеров Альфонсо Куарона и Гильермо дель Торо, которые, скорее всего, внесли приличную долю дегтя в бочку меда Земекиса.

«Колдовство: Наследие» («The Craft: Legacy») Премьера — 27 октября (VOD-платформы), 19 ноября (российский прокат)

Продолжение культового подросткового триллера 1996 года «Колдовство», разобранного на миллион гифок в новом тысячелетии. Главную роль исполняет Кейли Спэни, известная по роли агендера-программиста Линдона из сериала «Разрабы». Мишель Монахан играет маму героини, а Дэвид Духовны — нового мужа мамы. Создатели «Наследия» настаивают на том, что их детище — это полноценный сиквел, а не ребут, хотя сюжеты оригинального и нового фильмов весьма схожи. Оба фильма рассказывают о новенькой старшекласснице в католической школе, которая заводит дружбу с троицей аутсайдерш, практикующих ведьмовство и насылающих проклятия на тех, кто над ними издевается. Оригинальный фильм, несмотря на неоднозначные рецензии, впоследствии стал культовым и породил целую волну кино и сериалов на схожие темы. Вряд ли новую версию «Колдовства» ждет похожая судьба, но время, как говорится, покажет. Судя по комментариям на YouTube, новое поколение зрителей не очень-то нуждается в переосмыслении феминистического наследия 1990-х.