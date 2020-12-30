Так ли был страшен 2020 год, как его хорроры? По традиции в канун праздников Станислав Зельвенский составляет отдельный список хоррор-итогов, чтобы все могли ими насладиться на новогодних каникулах.
«Астрал. Онлайн» («Host»)
Не то чтобы грандиозное достижение, но примечательный курьез — сделанный во время карантина на энтузиазме британский хоррор, действие которого полностью происходит в зуме. Пятеро подруг (плюс один ненадежный мужчина) устраивают спиритический сеанс онлайн — с печальными, естественно, последствиями. «Ведьма из Блэр» образца 2020-го — мягко говоря незатейливо, зато жизненно и идет всего час. (Изысканные названия здесь и далее из‑за того, что почти всем фильмам повезло или еще повезет попасть в российский прокат.)
«Все ради Джексона» («Anything for Jackson»)
Пожилая пара сатанистов похищает глубоко беременную девушку, чтобы с помощью книги вроде «Некрономикона» поселить в ее будущем ребенке душу своего внука, погибшего в автокатастрофе. Поначалу кажется, что это будет черная комедия, но чем дальше, тем менее весело и более страшно: братья Коэн переснимают «Восставшего из ада».
«В чужой шкуре» («Possessor»)
Кровавый фантастический триллер с элемента боди-хоррора, снятый Кроненбергом-младшим в духе папиной «Экзистенции» (и даже с участием Дженнифер Джейсон Ли): хайтек-киллерша, овладев сознанием мужчины с помощью специального импланта, его руками пытается убить неприятного миллионера. Очень интригующий фильм, элегантный, умный и модный.
«Гретель и Гензель» («Gretel and Hansel»)/«Первая ведьма» («The Wretched»)
«Гретель и Гензель»
«Первая ведьма»
Два фильма про ведьм в лесу. «Гретель и Гензель» талантливого Оза Перкинса — жуткая сказочка, в конечном итоге напоминающая не столько братьев Гримм, сколько супергеройскую origin story, но ужасно красивая и уверенно сжимающая у зрителя на шее свои черные пальцы. «Первая ведьма» — симпатичный привет 80-м про подростка на каникулах и ворующее детей страшилище из‑под земли.
«Мы призываем тьму» («We Summon the Darkness»)
Легкомысленный, но совсем не глупый слешер с сюрпризом. События происходят на американском Среднем Западе в конце 80-х, в период сатанинской паники: три девушки во главе с божественной Александрой Даддарио приезжают на хеви-металический концерт и знакомятся там с тремя пареньками.
«Оборотень» («The Wolf of Snow Hollow»)
В заснеженном городке кто‑то — предположительно, оборотень — убивает женщин, а у фактического начальника полиции — нервный срыв. Второй фильм многообещающего инди-режиссера Джима Каммингса с ним же в главной роли; определенно странный, но по-своему убедительный и очень личный микс комедии, хоррора и мелодрамы.
«Охота» («The Hunt»)/«Вздрюченные» («Get Duked!»)
«Охота»
«Вздрюченные»
Две черные комедии, использующие один из самых заслуженных хоррор-тропов: охоту на человека. В «Охоте» либеральный обком истребляет избирателей Трампа, пока на его пути не встает решительная блондинка (на редкость выразительная роль Бетти Гилпин). В британских «Вздрюченных» за компанией трудных подростков, отправленной в поход, гоняется шотландская знать; социальная сатира тут щедро разбавлена глупыми и часто очень смешными гэгами на тему зумеров, провинциальной полиции и кроличьих экскрементов.
«Погребальные байки» («The Mortuary Collection»)
Зловещий хозяин морга рассказывает девушке, пришедшей устраиваться на работу, страшные истории про своих клиентов. Ироническая стилизация под хоррор-антологии прошлого и одновременно честная попытка сделать что‑то подобное. Как всегда в таких случаях, фильм неровный, плюс автор (он тут один) слегка перегнул по части «меты», но в целом — и задорно, и кроваво, и готический антураж на зависть большим студиям.
«Пустошь тьмы и зла» («The Dark and the Wicked»)/«Реликвия» («Relic»)
«Пустошь тьмы и зла»
«Реликвия»
Два смертельно серьезных фильма, в которых ужасы работают метафорой физического и душевного угасания. В «Пустоши» Брайана Бертино взрослые брат и сестра приезжают на ферму, где при смерти лежит их отец и вовсю орудует дьявол. В австралийской «Реликвии» фигурируют три поколения женщин и старческая деменция. И там и там очень страшно. «Пустошь», иногда достигающая уровня «Экзорциста», — пожалуй, самый убедительный хоррор года: хочется повеситься, но это, как выясняется, еще не конец.
«Цвет из иных миров» («Color out of Space»)/«Пляжный домик» («The Beach House»)
«Цвет из иных миров»
«Пляжный домик»
Лавкрафт с нами. «Цвет», экранизация одноименного рассказа, возвращение культового режиссера Ричарда Стэнли после тридцатилетней паузы, — дикий, нелепый, завораживающий психоделический кошмар с Николасом Кейджом, непростым метеоритом и ламами. «Домик», лавкрафтианский не по букве, но по духу, — скромный, но очень интересный дебют, меланхоличная зарисовка на тему апокалипсиса, о котором в этому году сложно было не задумываться.