Один из постоянных авторов «Афиши Daily» Егор Беликов умудрился побывать на двух главных больших кинофестивалях 2020 года — Берлинском и Венецианском — и выбрал полюбившиеся фильмы года. Здесь собраны и те ленты, которые уже можно где‑то посмотреть, и те, которые скоро выйдут.
10. «Борат-2» («Borat Subsequent Moviefilm»)
Саша Барон Коэн достиг по-настоящему экзистенциальных высот в сиквеле импровизационной комедии, уделавшей Америку четырнадцать лет назад. Про его персонажа Бората и раньше не было понятно, кого же он вообще пародирует. Казахи думали, что издеваются именно над ними, поэтому первый фильм запретили и только ко второй части поняли, что для любого американца их страна — как самая желанная terra incognita, и сделали узнаваемую фразу Бората «Very Nice!» своим туристическим слоганом.
Но дело даже не в этом. Куда важнее посыл, который смелейший комик планеты вложил в «Бората-2», где в американском кино дебютирует удивительная болгарская актриса — натурально, открытие года — по имени Мария Бакалова в роли дочери Бората. Именно она перевоспитывает своего первобытного отца и весь свой выдуманный Казахстан, познает (и по дороге, разумеется, высмеивает) феминистические и прогрессивные ценности, наконец встречается с Руди Джулиани, адвокатом Трампа, который оказывается мерзким старикашкой-харассером — и это оказалось зафиксировано на камеры. Можно даже предположить, что эта картина хоть немного повлияла на выборы президента — а значит, «Борат-2», при всей его кажущейся примитивности и неприкрытой комедийности, изменил мир вокруг, что в 2020 году уже немало.
Но, кроме того, это важный комментарий на тему ближайшего будущего: новое поколение неизбежно переучит предшественников, и даже Борат поверит в то, что у женщины могут быть какие‑то общечеловеческие права.
9. «Человеческий голос» («The Human Voice»)
Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания, а только чтоб осуществилось желание — этот вечер он провел с тобой. Причем он — это Педро Альмодовар, гений мыльнооперной драмы, квира, глэма и соответствующего стиля. Вместо того чтобы городить в ковидный год новый номерной фильм, испанец снял монокартину длиной всего в полчаса. Но это не какая‑нибудь бездельная короткометражка: не важно, какой у вас хронометраж, главное — умение им пользоваться.
В этой камерной драме Тильда Суинтон в одно лицо разыгрывает пьесу великого Жана Кокто об актрисе, которая расстается со своим любовником навсегда по телефону. Нет нужды лишний раз описывать, насколько мощна Суинтон в любом образе, и ей не важно, какое время и место действия ей предоставлено. Здесь ее героиня проходит через все стадии принятия расставания, и чтобы прочувствовать ее боль, нам даже не нужно слышать, что ей отвечает в трубке ее погибшая любовь. И вот в финале она выходит из павильона, наконец-то сильная и независимая, в новую жизнь — и тем самым искусство навсегда зафиксировало то наше неописуемое ощущение, когда мы наконец выбрались из локдаун-убежищ на свет божий.
8. «Части женщины» («Pieces of a Woman»)
Вдумчивый венгерский режиссер Корнель Мундруцо вместе с девушкой, сценаристкой Катей Вебер, превратил личный опыт своей пары в поразительно трагичное и в то же время поэтичное произведение. Сюжет здесь построен вокруг одного выкидыша, то есть повседневной, обыденной медицинской жути, которой может закончиться всякая беременность. Сама сцена родов Марты (Ванесса Кирби, главная звезда Венецианского фестиваля-2020) снята без склеек, и эта псевдодокументальность придает происходящему еще больше древнегреческого по накалу трагизма. Впоследствии брак Марты с Шоном (Шайя ЛаБаф) развалится сам собой, а она сама начнет заново искать для себя в жизни, которую не дано было прожить ее сыну, хоть какой‑то смысл.
Внутренняя трансформация персонажей изысканно подчеркивается потаенными кинематографическими мотивами: в «Частях женщины» неспроста много демонстрируют строительство бостонского моста и агрономические эксперименты протагонистки, которая дома проращивает яблочные зерна. Удивительное кино, снятое на тему, о которой принято молчать и стыдливо скрывать выкидыши от всех, хотя в этом нет ничего стыдного. Выкидыш — это универсально понятная драма, и Мундруцо с Вебер, которые, судя по всему, сами пережили что‑то подобное, снимают ее со всей возможной откровенностью.
7. «Плохие сказки» («Favolacce»)
Загадочная картина братьев Д’Инноченцо (получили на Берлинале приз за лучший сценарий) замаскирована под coming-of-age-комедию, притом очень черную, из жизни современных итальянских бедных районов, но на самом деле все куда сложнее. Тут угадываются мотивы и из «Девственниц-самоубийц» Софии Копполы, и из невыносимо мизантропических работ Тодда Солондза, и «Что‑то не так с Кевином», и даже немного «Амаркорда» Феллини. Ни в чем не виноватые дети растут в ужасных обстоятельствах, и это травмирует их подспудно — к финалу мелкие странности в их поведении сложатся самым трагичным и пугающим образом.
6. «Ундина» («Undine»)
Переосмысляющая германскую мифологию и творчество Ганса Христиана Андерсена грустная сказка о любви в современном Берлине — несомненно, лучший немецкий фильм года (и один из лучших европейских). Эта картина лирично осмысляет современную человеческую жизнь, находит в ней будто бы ненастоящие детали, описанные в детских сказках. Даже в безвестной экскурсоводке (Паула Бир), живущей в унылой, пусть и уютной квартире-студии, настоящую живую русалку, которая просто спрятала где‑то в униформе рыбий хвост и еще проявит свою темную сторону.
Но это не хоррор, в который бы превратили подобный синопсис голливудские режиссеры. Кристиан Петцольд же вовсе не хочет никого напугать, а лишь грустно запевает о невозможности любви в большом городе, как сирена, завлекающая моряка на верную смерть.
Кроме того, здесь в крайне непривычном виде предстает перед нами Берлин — в виде своих пригородов, утопающих в зелени, как край платформ электричек и незастроенных водоемов, куда ныряет за своим счастьем задумчивый промышленный подводник Кристоф (Франц Роговски из фильма «Между рядами»), любовник Ундины, которому отведена роль Ивана-дурака, влюбившегося в недоступную Русалочку на дне морей.
5. «Лаверс-рок» («Lovers Rock»)
Dolbit normalno: в альманахе «Голос перемен» Стива МакКуина, лауреата «Оскара» в главной номинации за «12 лет рабства», посреди суконных и скучных картин о росте черного самосознания в Великобритании и полицейском беспределе (всех, конечно, жалко, но больше всего себя, раз ты это смотришь) находится удивительная картина. Этот шедевр не назовешь тихим: немудрящее, но насыщенное действие происходит под ритмы специфического поджанра регги, который так и называется — лаверс-рок, если калькировать — «рок для любовников». Две подружки найдут себе на закрытой домашней дискотеке и любовь, и беду на свои головы с тщательно уложенными прическами втайне от строгих набожных родителей.
Но вся суть этого фильма не в том, что происходит вдалеке от басящих колонок, а как раз перед ними. Вся наша жизнь — это танец под присмотром чуткого Бога, и «Лаверс-рок» доказывает это как нельзя более убедительно: на этой вечеринке будто рождаются и умирают целые галактики, настолько тщательно МакКуин поставил в этой картине групповые танцевальные номера, которые больше напоминают шаманские ритуалы. В общем, этот часовой обманчиво простой фильм создает эффект личного присутствия зрителя на рейве — грех от такого отказываться, учитывая, что в сегодняшней реальности это попросту опасно.
4. «Дни» («Rizi»)
Цай Минлян, тайваньский гений-тихушник, уже давно снимает свои фильмы будто бы не камерой, а собственными глазами, которые видят явно не так, как все остальные. В его чрезвычайно медленных, наблюдательных, молчаливых картинах в последние годы почти ничего не происходит, но каждый внимательный зритель только этому и рад — у этого режиссера получается заворожить, ничего толком для этого не делая.
«Дни» в этом плане — очередная вершина для него: сюжет данного фильма даже сюжетом не назовешь, так, небольшая и ничего не значащая встреча больного и смертельно уставшего человека с массажистом-гастарбайтером в большом городе. Это обычная, сиюминутная драма, которых случается по сто штук в день. Наверняка у всех бывало, когда вы с кем‑то подолгу, сами не зная почему, смотрите друг на друга в метро — отворачиваетесь, стыдливо убираете глаза, но все равно украдкой и улыбкой продолжаете поглядывать, а потом он или она выходит на своей остановке. Примерно такая же любовь со сроком годности в несколько минут показана и в фильме «Дни», но благодаря сверхъестественной режиссуре Цая эта история ощущается как твоя собственная, тобою прожитая.
3. «Земля кочевников» («Nomadland»)
Фрэнсис МакДорманд едет на автодоме — так выглядит лучший американский фильм 2020 года. В этом бесконечном путешествии из ниоткуда в никуда нет никакой тайны и никакого саспенса, наоборот, нам почти сразу дают исчерпывающее объяснение тому, почему героиня одной из важнейших характерных актрис мира, прославленной фильмами Коэнов, оказалась в таком незавидном положении.
Все несложно и грустно: ее муж ушел из жизни, а следом за ним вымер и заводской городок, где они жили. Из соображений экономии, не повязанная больше никакими обязательствами и почти никому не нужная, Ферн (протагонистку зовут почти так же, как актрису, которая ее играет, и это намек на то, что сама МакДорманд в жизни не так уж сильно отличается от своего экранного образа) пускается в путешествие без пункта назначения. Странница встретит множество таких же, как она, кочевников, выявит целую философию в методе выживания подобных дауншифтеров, но не раскроет свою истинную сущность и сама по себе как человек останется для нас загадкой.
Впрочем, рассматривая бесконечно красивые американские пейзажи глазами Ферн, мы понимаем, что для нее избранный лайфстайл сродни акту возвращения к земле и своей естественной сущности, насколько это вообще возможно. Подобная репатриация к природе — один из важнейших трендов последних лет, и немудрено, если такое дальновидное и в то же время медитативное кино отметит через несколько месяцев Американская киноакадемия — как минимум за инсайт в недалекое будущее человечества.
2. «Последние и первые люди» («Last and First Men»)
Просто светит солнце, просто во вселенной, а вот разобраться с тем, что из себя представляет эта первая, последняя и посмертно вышедшая картина исландского композитора Йоханссона («Пленницы», «Убийца», «Прибытие» Дени Вильнева), будет не так уж тривиально. С одной стороны, это вроде бы не игровое кино, а документалистика: на экране не демонстрируют ничего, кроме циклопических каменных военных памятников, построенных на территории бывшей Югославии, снятых на пленку и в ч/б. С другой — здесь есть и немало актерской игры: за кадром Тильда Суинтон зачитывает сложную компиляцию из одноименного научно-фантастического романа, написанного в 1930-е годы. Хотя и роман этот был не то чтобы сюжетный, скорее экспериментальный, там описывалось, как в далеком будущем будут жить следующие биологические виды, которые придут на замену человеку с ходом эволюции, и их трагическая тотальная гибель.
Используя такие разнополярные художественные техники, Йоханссон еще до своей гибели вследствие передозировки собрал удивительное кино, уже не игровое и не документальное, а что‑то выше и сложнее: и каменные глыбы, и голос Тильды Суинтон хором навевают зрителю уникальное внутреннее ощущение, состоящее одновременно из неизбывного страха смерти и трепета перед масштабами вселенной — такой большой, а мы в ней такие маленькие.
1. «Снега больше не будет» («Śniegu już nigdy nie będzie»)
Над этой картиной польской режиссерки Малгожаты Шумовской, хочется верить, еще покорпит не одно поколение киноведов. В ней так много необъяснимого и чарующего: таинственный украинский Вольф Мессинг в облике массажиста (Алек Утгофф из «Очень странных дел», как рассказывает постановщица, благодаря своему актерскому непослушанию и отказу следовать сценарию фактически сделал эту картиной такой, какая она в итоге получилась), польский Твин Пикс в виде частного таунхаус-поселка, буквальная визуализация потустороннего мира — туманный лес, по которому ходит призрак женщины, погибшей из‑за аварии на Чернобыльской АЭС. И это только начало разговора.
Считается вульгарным сравнивать какие бы то ни было картины с Тарковским, но здесь это напрашивается: виртуозно совмещая айдентику «Зеркала» и «Сталкера», Шумовская разговаривает напрямую с вечностью. Причем важно, что странность картины «Снега больше не будет» вовсе не фантасмагорической природы, сюжет плотно привязан к нашей с вами действительности: там можно найти немало нарочно недоговоренных, но четко очерченных политических, экологических и социальных подтекстов. Название фильма означает ровно то, что написано: скоро, уже через несколько лет, по донесениям экологов, над Европой пройдет последний снегопад. Шумовская сняла фильм о том, что как только из рождественских и новогодних праздников может неиллюзорно улетучиться все счастье без снега на улицах, так и из мира вскоре исчезнет вся магия. И это ощущение грядущей потери данная поразительная, одна на миллион, картина очень точно транслирует.