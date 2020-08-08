В августе в ограниченный прокат вышел фильм «Последние и первые люди» Йоханна Йоханнссона, озвученный Тильдой Суинтон. Рассказываем, почему этот первый и последний фильм исландского композитора не так уж легко вынести неподготовленному зрителю.

«Наберитесь терпения и слушайте», — предупреждает голос Тильды Суинтон. Чтобы смотреть этот минималистский фильм, терпение и впрямь понадобится. Тильда вещает из будущего: когда восемнадцатое поколение уникальных людей, живущих на планете Нептун, столкнулось с проблемой неминуемой гибели. Звезда по имени Солнце стала нагреваться, климат на Нептуне начал меняться, океаны высохли, люди переместились жить к полюсам, но и это их, увы, не спасло. Сквозь миллиарды лет они шлют свое послание из будущего предкам, смысл которого в том, что апокалипсис нельзя предотвратить.

Как будто предрекая свою будущую смерть, исландский композитор и музыкальный продюсер Йоханн Йоханнссон назвал свой дебютный фильм «Последние и первые люди». По иронии судьбы для него этот фильм стал первым и последним. Музыкант скончался у себя в берлинской квартире зимой 2018 года от передозировки наркотиков и средства от кашля, едва завершив фильм .

Его картина представляет собой вереницу черно-белых изображений архитектурных памятников, установленных где‑то на Балканах. Йоханнссон провел месяц, снимая эти «споменики» (что на сербско-хорватском языке как раз и означает «памятники»), которые чтят память об убитых в концлагерях и на месте других массовых преступлений эпохи Броз Тито. Оператором в фильме выступил тот самый человек, который снял немецкий фильм «Виктория» одним дублем, — норвежец Стурла Брандт Гревлен. На этот раз съемка тоже изысканна — на 16-миллиметровую пленку.

Странно, что этот фильм многие считают документальным. В его основе лежит чистейший фикшен — научно-фантастический утопический роман британца Олафа Стэплдона. Книга была написана в 1930 году под влиянием идей футурологического эссе генетика Джона Холдейна, опубликованного тремя годами ранее.