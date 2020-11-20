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Скучали по мне? Киновселенная Шерлока Холмса в спецпроекте «Афиши Daily»

Шерлок Холмс — самый экранизируемый литературный персонаж в истории мирового кино. Он появлялся на экране более ста раз в различных инкарнациях и локациях: от обаятельного джентльмена до дерзкого хулигана, от лондонских дворцов до нью-йоркских пригородов.

Этой осенью великому детективу достался новый образ: в сериале «Шерлок в России» харизматичный британец отправляется в Российскую империю. По этому случаю мы вспоминаем 120-летнюю историю персонажа Артура Конан Дойла на киноэкранах и рассказываем о Шерлоках разных эпох.

Смотрите сериал «Шерлок в России» в Okko по подписке Start в пакете «Премиум».

Популярность Шерлока Холмса в кино всегда складывалась из нескольких компонентов: актерского таланта, непревзойденного стиля и режиссерского мастерства. История киновоплощений Холмса — это рассказ о великих актерах последнего столетия, гид по стилю великого сыщика объясняет его нетривиальный склад ума, а подборка главных фильмов о нем поможет разобраться в многообразии детективных сюжетов.

Шерлок Холмс в кино: таймлайн главных фильмов о легендарном детективе

Элементарно, Ватсон: «Шерлок в России» и другие киновоплощения великого сыщика

Детектив, наркоман, выдумка: главные фильмы о Шерлоке Холмсе

Как одеться в стиле Шерлока — от Камбербатча до Матвеева

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