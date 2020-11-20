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Скучали по мне? Киновселенная Шерлока Холмса в спецпроекте «Афиши Daily»
Шерлок Холмс — самый экранизируемый литературный персонаж в истории мирового кино. Он появлялся на экране более ста раз в различных инкарнациях и локациях: от обаятельного джентльмена до дерзкого хулигана, от лондонских дворцов до нью-йоркских пригородов.
Этой осенью великому детективу достался новый образ: в сериале «Шерлок в России» харизматичный британец отправляется в Российскую империю. По этому случаю мы вспоминаем 120-летнюю историю персонажа Артура Конан Дойла на киноэкранах и рассказываем о Шерлоках разных эпох.
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Популярность Шерлока Холмса в кино всегда складывалась из нескольких компонентов: актерского таланта, непревзойденного стиля и режиссерского мастерства. История киновоплощений Холмса — это рассказ о великих актерах последнего столетия, гид по стилю великого сыщика объясняет его нетривиальный склад ума, а подборка главных фильмов о нем поможет разобраться в многообразии детективных сюжетов.
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