Скучали по мне? Киновселенная Шерлока Холмса в спецпроекте «Афиши Daily»

Популярность Шерлока Холмса в кино всегда складывалась из нескольких компонентов: актерского таланта, непревзойденного стиля и режиссерского мастерства. История киновоплощений Холмса — это рассказ о великих актерах последнего столетия, гид по стилю великого сыщика объясняет его нетривиальный склад ума, а подборка главных фильмов о нем поможет разобраться в многообразии детективных сюжетов.