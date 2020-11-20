К выходу сериала «Шерлок в России» в Okko по подписке Start мы вспомнили главные фильмы о британском детективе — от советской классики до современных интерпретаций.

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«Шерлок Холмс» (2009) Постмодернистская классика с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу

1890 год. Шерлок Холмс (Роберт Дауни-младший) успешно раскрывает серию крупных преступлений, за организацией которой стоит аристократ — лорд Блэквуд. Злодеи арестованы, Блэквуд приговорен к повешению, а Холмс лично убеждается в том, что приговор исполнен, и погружается в повседневную скуку. Но вскоре выясняется, что могильную плиту лорда выбили изнутри, сам он бесследно исчез, а таинственные преступления продолжаются. Раскрыть этот заговор и предстоит Холмсу на пару с доктором Ватсоном (Джуд Лоу), а мешать им в этом будут личные интересы. Почти до неузнаваемости измененные персонажи конандойловского цикла и слишком вольная интерпретация стоили Гаю Ричи высоких оценок кинокритиков , однако обновленная история Холмса и Ватсона по праву заслужила звание неканонической классики. Ричи выбирает почти постмодернистский способ работы с оригиналом: он свободно и непринужденно выстраивает повествование, но фильм переполнен отсылками к классике — как сразу же бросающимися в глаза, так и изящно замаскированными. Таким образом, фильм превращается не только в увлекательную детективную историю, но и в сложную головоломку для зрителя.

«Шерлок Холмс: Игра теней» «Последнее дело Холмса» в свободной трактовке Гая Ричи

Полгода спустя — уже в 1891-м — по всей Европе происходят таинственные убийства, а их квинтэссенцией становятся серии терактов в Вене и Страсбурге. Шерлок Холмс видит за хаотичным набором преступлений математическую логику высшего порядка. Дело, которое начинается со случайно попавшего сыщику в руки письма, постепенно приводит Холмса к единственно возможному автору шифра — профессору Мориарти (Джаред Харрис), злому гению математики. Сиквел Гая Ричи подбирается куда ближе к оригиналу, чем первый фильм цикла: часть повествования (по меньшей мере завязка) повторяет сценарий рассказа «Последнее дело Холмса», а к центральным персонажам фильма прибавляется главный антагонист конандойловских повестей. Тем не менее режиссера куда больше интересует форма, чем содержание, — в визуальной насыщенности «Игре теней» не откажешь — а от зрителя не требуется досконального знания легенды о Холмсе.

«Шерлок Холмс против Конана Дойла» (2018) Документальное кино об отношениях писателя с собственным персонажем

Французский режиссер Эммануэль Нобекорт мог бы составить компанию Гаю Ричи в исследовании взаимоотношений между автором произведения и его ключевыми персонажами. Но если Ричи лишь намекает на собственный ответ по этому вопросу, то Нобекорт заходит с противоположной стороны — его главным инструментом становится документалистика. Сравнительно короткий (52 минуты) «Шерлок Холмс против Конана Дойла» представляет собой жизнеописание британского писателя, снятое с временной дистанцией в почти 130 лет, — за это время Холмс обрел вторую жизнь в многочисленных интерпретациях, а о Конане Дойле вспоминают лишь в контексте собственной литературной фантазии. Однако Нобекорт предлагает зрителю сперва взглянуть на контекст создания легендарного цикла и лишь после сделать выводы о том, может ли персонаж жить отдельно от собственного творца .

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«Холмс и Ватсон» (2018) Недостаточно плохая комедия Итана Коэна

«Холмс и Ватсон, придворные сыщики в викторианской Англии, берутся за расследование загадочных убийств в Букингемском дворце. По всем приметам следующей жертвой преступника должна стать королева, поэтому времени на разгадку остается совсем немного». Если прочитать синопсис фильма без внимания к имени режиссера и не заглядывать в рецензии, может показаться, что «Холмс и Ватсон» — очередная интерпретация наиболее популярного рассказа Конана Дойла. Однако на деле классическая завязка оборачивается кульминацией второсортного юмора, состоящей из набора комедийных клише . Итан Коэн известен специфическими комедийными постановками и в попытке радикализировать юмор собственных героев обратился к каноническому сюжету для большего эффекта неожиданности. Классика, переложенная на насмешливый лад, может иронизировать как и над оригиналом, так и над собственным создателем, но «Холмс и Ватсон» не делает ни того, ни другого. Фильм задумывался как нарочито плохой фильм, однако Коэн будто бы совсем забыл, что плохое кино тоже имеет определенного зрителя и формальную структуру. Так что худший фильм 2019 года на самом деле недостаточно плох — и в этом его главная проблема .

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«Элементарно» (2012) Приключения англичанина в Нью-Йорке

Британский детектив и бывший наркоман Шерлок Холмс (Джонни Ли Миллер) оказывается в Нью-Йорке на реабилитации, а после присоединяется к местной полиции в качестве консультанта. Чтобы Холмс не вернулся к пагубным привычкам, его — в том числе и на местах преступлений — сопровождает специально нанятая его отцом доктор Джоан Ватсон (Люси Лю). Детектив и доктор не слишком ладят, однако от частых ссор через запутанные расследования им предстоит пройти — за семь сезонов экранного времени — к взаимопониманию и поддержке. Американская версия детективной саги радикально обходится с каноническими трактовками: Шерлок предстает в роли уязвимого физически и ментально человека, да и в ходе расследований зачастую совершает заметные ошибки, а Ватсон изначально оказывается в позиции власти . Сходство с оригиналом здесь стоит искать в скрытых от поверхностного взгляда деталях, если вообще стоит, — основным преимуществом сериала становится не нетривиальная интерпретация оригинала, а остроумная игра на различии культурных контекстов.

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«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979–1986) Классика советского кинематографа

Советская серийная экранизация повестей Конана Дойла считается канонической — как минимум из‑за ставших культовыми фраз вроде «Элементарно, Ватсон!» (которой, впрочем, не было в оригинальном произведении). Цикл фильмов, растянувшийся на шесть лет, почти побуквенно следует изначальному сценарию, а единственная режиссерская вольность — связки между сериями. Однако как минимум ради персонажа Ватсона и стоит смотреть эту в целом тривиальную постановку — в книгах Конана Дойла помощник Холмса не описан детально, а нарицательным именем в историях о Шерлоке его сделала (по меньшей мере для зрителя советского поколения) именно эта визуализация.

«Шерлок Холмс» (2013) Российская версия с фокусом на любовной линии

Спустя тридцать лет после первой русскоязычной экранизации появилась обновленная — в ней интерпретация оригинала уже более свободная, хотя содержание каждой серии в общих чертах все-таки соответствует определенной повести. Сменился и фокус фильма: описанию художественных деталей сценаристы «Шерлока» предпочли любовные линии и взаимодействие второстепенных персонажей . Режиссер Андрей Кавун не раз отмечал, что истории о Шерлоке сильно приукрашены, а потому намеревался придерживаться оригинала — но в итоге создал очередную версию легенды о британском детективе.

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«Шерлок в России» Приключения британского сыщика в Российской империи

В Лондоне конца XIX века Шерлок Холмс расследует серию загадочных убийств, будто специально совершенных назло детективу, — преступник каждый раз оставляет для Холмса послание. Когда он выходит на след убийцы, Джека-потрошителя, то понимает, что он сбежал в Российскую империю: там и разворачивается действие сериала. Режиссер Нурбек Эген следует тренду на свободные интерпретации классических сюжетов и оставляет от конандойловского Холмса лишь харизму и способность к дедуктивному мышлению. «Шерлок в России» — уже третий адаптированный сериал о британском детективе, но первый с оригинальным сюжетом. Сперва зрителю сложно свыкнуться с отсутствием привычных и разнообразием новых персонажей, но благодаря детальному историческому контексту они органично встраиваются во вселенную Шерлока. При этом фильм не делает привычный для подобных экспериментов акцент на культурных контрастах — российские реалии лишь обрамляют и без того закрученный сюжет.