Сдержанного интеллигентного Шерлока советского времени не раз называли каноническим детективом. Одежда его тоже не отличалась какими‑то новшествами. Узнаваемый плащ с крыльями — инвернесский кейп, — костюмеры переняли не у Конан Дойла, а у актера Уилльяма Джиллетта, который исполнял роль Шерлока в постановках начала XX века. Правда, в повседневной жизни книжный Холмс вряд ли б надел такой плащ — обычно его носили как дождевик или во время охоты, чтобы чувствовать себя свободно при стрельбе. Еще один охотничий атрибут образа Шерлока — кепка с двумя козырьками дирстокер, которую, впрочем, тоже не носили нигде, кроме как на охоте.

Во многих сериях «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» главный герой ходит с головы до ног в твиде — начиная от костюма-тройки и заканчивая бабочкой и головным убором. А отправляясь на поиски призрачной собаки в Баскервиль-холл, Холмс меняет рубашку и галстук на утепленный свитер под пиджак.