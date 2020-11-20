Этой осенью видеосервис Start показывает премьеру сериала о приключениях Шерлока Холмса — «Шерлок в России». Сюжет неожиданный и оригинальный — Холмс приезжает в Российскую империю, чтобы поймать Джека Потрошителя. Как и в других экранизациях и адаптациях рассказов об английском детективе, стиль главного героя отражает и эпоху, и характер сыщика.

партнерский материал
партнерский материал

Василий Ливанов

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979–1986)

Пиджак H&M

5999 р.

Кепка Purdey

£124,82

Бабочка ViaVestis

1349 р.

Рубашка Zara

1999 р.

Жилет Kingsman

£278,26

Свитер H&M

2299 р.

Брюки Beams Plus

£239,28

Сдержанного интеллигентного Шерлока советского времени не раз называли каноническим детективом. Одежда его тоже не отличалась какими‑то новшествами. Узнаваемый плащ с крыльями — инвернесский кейп, — костюмеры переняли не у Конан Дойла, а у актера Уилльяма Джиллетта, который исполнял роль Шерлока в постановках начала XX века. Правда, в повседневной жизни книжный Холмс вряд ли б надел такой плащ — обычно его носили как дождевик или во время охоты, чтобы чувствовать себя свободно при стрельбе. Еще один охотничий атрибут образа Шерлока — кепка с двумя козырьками дирстокер, которую, впрочем, тоже не носили нигде, кроме как на охоте.

Во многих сериях «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» главный герой ходит с головы до ног в твиде — начиная от костюма-тройки и заканчивая бабочкой и головным убором. А отправляясь на поиски призрачной собаки в Баскервиль-холл, Холмс меняет рубашку и галстук на утепленный свитер под пиджак.

Роберт Дауни-мл.

«Шерлок Холмс» (2009), «Шерлок Холмс: Игра теней» (2011)

Бандана Zara

899 р.

Пальто Zara

18 999 р.

Жилет Favourbrook

£296,93

Брюки Zara

3299 р.

Рубашка H&M

1599 р.

Текстурирующий спрей для волос Evo Salty Dog

2090 р.

Холмс в интерпретации Гая Ричи — полная противоположность классическому герою. Взбалмошный характер детектива подчеркивают и костюмы. На Дауни-младшем многослойный наряд, который будто собран из других образов: одежда сделана из нетипичных материалов — от атласа до вельвета, а узоры на ней и не собираются сочетаться. Образ не то сыщика, не то преступника дополняет и вечно взъерошенная прическа героя.

Бенедикт Камбербатч

«Шерлок» (2010–2017)

Пальто Mango

11 999 р.

Шарф Mango

3299 р.

Брюки Zara

3299 р.

Рубашка H&M

1199 р.

Пиджак Zara

6999 р.

Крем-шелк для укрощения вьющихся волос Oribe

3170 р.

Британское осовременивание рассказов о Холмсе Марка Гатисса и Стивена Моффата превратилось в настоящую драму. Сам Шерлок в ней тоже отошел от образа исключительно детектива и хоть и ненадолго, но превратился в депрессивного любовника, друга, брата и даже чересчур трагического врага. Отсюда и драматические тона в одежде: минимум банального черного, зато с избытком темно-синего и глубокого бордового. А еще как незаметный, но важный штрих — алая обметка отверстий для пуговиц на пальто.

Максим Матвеев

«Шерлок в России» (2020)

Кейп 12 storeez

15 980 р.

Помада для укладки волос Layrite Supershine

1650 р.

Рубашка Zara

3299 р.

Платок Canali

6388 р.

Жилет H&M

1599 р.

Брюки Zara

4299 р.

Шерлок перемещается из викторианской Англии в Российскую империю, прихватив с собой цилиндр, привычный жилет и снова надев кейп. Его он, кстати, носит поверх пальто, чтобы накидка, как и положено, выполняла функции дождевика.

В готическом внешнем виде главного героя обыгрываются и жестокие убийства, и любовная линия сериала. Всматриваться в костюмы не обязательно, даже в обычной рубашке Шерлок — Матвеев с удлиненными волосами и проседью смотрится мрачно.

Смотрите сериал «Шерлок в России» в Okko по подписке Start в пакете «Премиум».