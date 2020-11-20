Этой осенью видеосервис Start показывает премьеру сериала о приключениях Шерлока Холмса — «Шерлок в России». Сюжет неожиданный и оригинальный — Холмс приезжает в Российскую империю, чтобы поймать Джека Потрошителя. Как и в других экранизациях и адаптациях рассказов об английском детективе, стиль главного героя отражает и эпоху, и характер сыщика.
Василий Ливанов
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979–1986)
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Сдержанного интеллигентного Шерлока советского времени не раз называли каноническим детективом. Одежда его тоже не отличалась какими‑то новшествами. Узнаваемый плащ с крыльями — инвернесский кейп, — костюмеры переняли не у Конан Дойла, а у актера Уилльяма Джиллетта, который исполнял роль Шерлока в постановках начала XX века. Правда, в повседневной жизни книжный Холмс вряд ли б надел такой плащ — обычно его носили как дождевик или во время охоты, чтобы чувствовать себя свободно при стрельбе. Еще один охотничий атрибут образа Шерлока — кепка с двумя козырьками дирстокер, которую, впрочем, тоже не носили нигде, кроме как на охоте.
Во многих сериях «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» главный герой ходит с головы до ног в твиде — начиная от костюма-тройки и заканчивая бабочкой и головным убором. А отправляясь на поиски призрачной собаки в Баскервиль-холл, Холмс меняет рубашку и галстук на утепленный свитер под пиджак.
Роберт Дауни-мл.
«Шерлок Холмс» (2009), «Шерлок Холмс: Игра теней» (2011)
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Холмс в интерпретации Гая Ричи — полная противоположность классическому герою. Взбалмошный характер детектива подчеркивают и костюмы. На Дауни-младшем многослойный наряд, который будто собран из других образов: одежда сделана из нетипичных материалов — от атласа до вельвета, а узоры на ней и не собираются сочетаться. Образ не то сыщика, не то преступника дополняет и вечно взъерошенная прическа героя.
Бенедикт Камбербатч
«Шерлок» (2010–2017)
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Пиджак Zara6999 р.
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Британское осовременивание рассказов о Холмсе Марка Гатисса и Стивена Моффата превратилось в настоящую драму. Сам Шерлок в ней тоже отошел от образа исключительно детектива и хоть и ненадолго, но превратился в депрессивного любовника, друга, брата и даже чересчур трагического врага. Отсюда и драматические тона в одежде: минимум банального черного, зато с избытком темно-синего и глубокого бордового. А еще как незаметный, но важный штрих — алая обметка отверстий для пуговиц на пальто.
Максим Матвеев
«Шерлок в России» (2020)
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Шерлок перемещается из викторианской Англии в Российскую империю, прихватив с собой цилиндр, привычный жилет и снова надев кейп. Его он, кстати, носит поверх пальто, чтобы накидка, как и положено, выполняла функции дождевика.
В готическом внешнем виде главного героя обыгрываются и жестокие убийства, и любовная линия сериала. Всматриваться в костюмы не обязательно, даже в обычной рубашке Шерлок — Матвеев с удлиненными волосами и проседью смотрится мрачно.
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