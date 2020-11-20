Этой осенью стартовал сериал «Шерлок в России», где всем известный сыщик вслед за Джеком-потрошителем прибывает в Петербург и остается на расследование еще парочки дел. Разбираем эту и другие главные современные инкарнации героя Артура Конан Дойла.

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«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979–1986) Исполнитель роли — Василий Ливанов

© «Ленфильм»

Несмотря на то что до выхода серии телевизионных фильмов Игоря Масленникова уже существовало больше пятидесяти адаптаций дойловских сюжетов (на сегодня число давно перевалило за двести пятьдесят), именно в ней созданный Ливановым образ считается классическим . На момент съемок первой серии актеру было 45 лет, а за спиной — огромный производственный опыт. Например, голосом Ливанова говорит добрая сотня персонажей советской анимации, а в ряде мультфильмов он выступал и в качестве режиссера. Запомнился ливановский Холмс прежде всего его ухмылкой, трубкой и исключительными джентльменскими манерами. За эти характерные детали, но и не только, в 2006 году Ливанов получил почетное членство ордена Британской империи, а годом позднее — и памятник Холмса с его лицом у Британского посольства в Москве . Отношение к первоисточнику В пяти фильмах Масленников довольно дотошно (иногда дословно) адаптирует двенадцать произведений Дойла, от «Пестрой ленты» и «Этюда в багровых тонах» до «Скандала в Богемии» и «Его прощального поклона», собирая некоторые из них в единый сюжет. Из‑за этого ряд событий форсируется. Опускается и то, что Шерлок был наркозависимым и довольно часто покуривал опиум. При этом ни время, ни место действия в этой версии по большей части не отличаются от оригинальных. Любопытный факт Ставшая культовой цитата Холмса «Элементарно, Ватсон!» никогда не произносилась на страницах повестей и рассказов Дойла, зато уже звучала в первой же звуковой экранизации — «Возвращение Шерлока Холмса» (1929).

«Шерлок Холмс»/«Шерлок Холмс: Игра теней» (2009/2011) Исполнитель — Роберт Дауни-младший

© Warner Bros.

Аккурат перед началом съемок в новой франшизе Гая Ричи Дауни успел буквально переродиться, что позволило 35-летнему актеру самому буквально напроситься в проект (Ричи искал кого‑то помоложе). Долгое время актер пребывал в студийном стоп-листе из‑за мощной наркозависимости , и только к середине нулевых он начал получать заметные роли. Но настоящим прорывом стал «Железный человек» Marvel, вышедший за полгода до работы над «Шерлоком Холмсом» и утвердивший Дауни как боеспособную единицу. И образ сыщика только упрочил его позиции. Дерзкий и обаятельный, как и почти все персонажи Гая Ричи (ну разве что герои «Аладдина» выбиваются из ряда), этот Шерлок вышел этаким трикстером, плутом, которого Дауни буквально наградил собственными же повадками. Примерно таким же он предстает и в «Поцелуе навылет», какие‑то черты озорничетсва можно углядеть и в Тони Старке. Отношение к первоисточнику Первоначально Ричи задумывал свой фильм как адаптацию комикса Лайонела Уигрэма, который, в свою очередь, вдохновлялся ранними картинами того же Ричи. Но смысловой каламбур не состоялся, так как комикс попросту не вышел. Хотя пару сюжетных коллизий сценаристы «Шерлока Холмса» (среди них — режиссер и сценарист «Люди Икс: Темный феникс» Саймон Кинберг) у Уигрема позаимствовали. Ровно как и наполнили ленту массой отсылок к первоисточнику Дойла, от цитат до драматургических приемов отдельных сцен.

Любопытный факт Одним из самых заметных появлений Холмса стала сцена в поезде из «Игры теней», где Дауни-младший примерил на себя платье. Просто оставим этот эпизод здесь.

«Шерлок» (2010–2017) Исполнитель роли — Бенедикт Камбербатч

© BBC

Еще до «Шерлока» британец Бенедикт Камбербатч снимался довольно активно, но, как принято говорить, слава все не наступала. И действительно, путевку в большое кино актер получил лишь в 34 года , когда шоураннеры Стивен Моффат и Марк Гатисс (первый долгое время занимался фантастическим сериалом «Доктор Кто», а второй — не менее показательной для национальной индустрии адаптацией «Пуаро» Агаты Кристи) предложили сняться в пилоте возможного проекта «Шерлок». Эта серия, кстати, была позже переснята, но оригинал продолжает ходить по сети. И в самом деле, только после работы в лондонских декорациях актер получил возможность и озвучить дракона в трилогии «Хоббит», и в образе Доктора Стрэнджа занять свое особое место во вселенной Marvel. Главная заслуга этого Шерлока, который здесь, наверное, впервые терял свое знаменитое обаяние и оказывался социопатом и жутким мизантропом, — то, что ему удалось изменить шаблон героя . По прошествии уже первого сезона атипично высокий, несколько несуразный и раздражающий детектив приобрел значительную фанатскую базу. Многие из поклонников до сих пор продолжают цитировать колкости, которые персонаж позволял себе в разных сериях. Отношение к первоисточнику Но все же главное хулиганство Моффата и Гатисса заключалось не в кастинге, а в переносе всех событий в наши дни. Этот ход на старте вызывал еще больший скепсис со стороны будущих зрителей. Но дойловские герои (и конечно, его же умело адаптированные сюжеты) довольно быстро освоили технические преимущества 2010-х и обжились в современном Лондоне. Сегодня уже и помыслить встречи Шерлока и Мориарти не в бассейне или на крыше решительно невозможно.

Например, вот такой мем.

Любопытный факт Создатели очень часто умышленно обращались к аудитории: давали, например, возможности читать блог Ватсона в интернете или влиять на будущий сюжет. Так, первый эпизод третьего сезона, где раскрываются подробности чудесного спасения Шерлока после падения, наполовину основан на реальных фанатских реакциях. Они же продиктовали и броманс между Шерлоком и Мориарти, персонажами Камбербатча и не менее мощного британского артиста Эндрю Скотта. Условная химия между Шерлоком и Ватсоном обсуждалась давно, но вот отношения между соперниками рассматривались впервые . И породили целую гору мемов.

«Элементарно» (2012–2019) Исполнитель роли — Джонни Ли Миллер

© CBS

В отличие от Камбербатча, Джонни Ли Миллер начал свой детективный путь актером с уже порядком отгремевшим, даже мировым именем: «Хакеры» Иэна Софтли с Анджелиной Джоли, «На игле» Дэнни Бойла или «Мрачные тени» Тима Бертона — конечно, этими тайтлами список не ограничивается. Предыдущие образы на тот момент 40-летнего Ли Миллера так или иначе отразились и на его Шерлоке. Герой, наконец, оказался, как и в оригинальных произведениях, наркоманом, правда, с приставкой «экс». Любопытно, что до работы в «Элементарно» актер не читал ни одной работы Конан Дойла, посвященной приключениям сыщика . Отношение к первоисточнику Шоураннер сериала «Медиум» Роб Доэрти для героя не открывал Америки. В прошлом на CBS выходило уже два проекта, где детектив переезжал в Новый Свет: «Возвращение Шерлока Холмса» (1987) и «Бейкер-стрит: Возвращение Шерлока Холмса» (1993). К слову, в тех двух проектах, как и в новом, Ватсон оказывалась женщиной, а не мужчиной. В «Элементарно» роль куратора от нью-йоркского рехаба Холмса исполнила Люси Лью. Кроме того, сериал довольно опосредованно относится к оригинальным произведениям, вплетая отдельные темы в типичный полицейскую процедурную драму и, конечно, жонглируя рядом аллюзий и отсылок к сюжетам и персонажам Дойла. К примеру, в «Элементарно» герой Ли Миллера занимается пчеловодством — оригинальный Шерлок доберется до этого занятия лишь в конце карьеры, в рассказе «Его прощальный поклон». Любопытный факт За год до запуска «Элементарно» и уже после запуска «Шерлока» Бенедикт Камбербатч будто бы передал Ли Миллеру шерлоковскую эстафету. Актеры встретились в рамках театральной постановки Дэнни Бойла «Франкенштейн», на разных показах которой они еще и меняются ролями Виктора Франкенштейна и его монстра.

«Шерлок в России» (2020) Исполнитель роли — Максим Матвеев

© «Среда»

38-летний Матвеев к работе с материалом Дойла успел подойти с бэкграундом, например, «Стиляг» Валерия Тодоровского и многострадального «Союза спасения». Не так давно обживший Санкт-Петербург актер и в проекте исследует Северную столицу — британский герой по сюжету вынужден на время приехать в царскую Россию. В помощь ему — не столько знаменитый дедуктивный метод, сколько харизма и знание всего на свете, подкованность едва ли не в любом вопросе. Его персонаж читал Достоевского в оригинале и свободно говорит по-русски, разве что с акцентом, который, в свою очередь, иногда пропадает. Отношение к первоисточнику Действие сериала происходит в Петербурге времен оригинальных произведений. Сценарист «Гоголя» Олег Маловичко заимствует только исходного героя и его бэкграунд, чтобы рассказать свою историю в реалиях петербургского прошлого. И хотя его несколько стимпанковский мир, скорее, плод сценарной фантазии, не заметить сходств русских персонажей с героями первоисточника довольно трудно . Так, в Трудном (Павел Майков) проглядывается Лестрейд, в Софье (Ирина Старшенбаум) — Ирэн Адлер, в докторе Карцеве (Владимир Мишуков) — доктор Ватсон, а в обер-полицмейстере Знаменском (режиссер, а теперь еще и актер Константин Богомолов) — профессор Мориарти. Любопытный факт В трейлере «Шерлока в России» звучит один из самых известных треков Бритни Спирс — «Toxic» (2004). Текст песни повествует о любви лирической героини к токсичному парню.