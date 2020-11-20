Шерлок Холмс — один из наиболее часто экранизируемых персонажей кино: на сегодня о нем снято более ста фильмов. К выходу «Шерлока в России» вместе с Okko и видеосервисом Start мы составили хронологию главных киноадаптаций приключений великого детектива — от немого кино до современности.
- 1900
- 1905
- 1916
- 1939
- 1959
- 1970
- 1979
- 1985
- 1996
- 2009
- 2010
- 2011
- 2020
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«Озадаченный Шерлок Холмс»
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«Приключения Шерлока Холмса»
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«Шерлок Холмс»
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«Приключения Шерлока Холмса»
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«Собака Баскервилей»
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«Частная жизнь Шерлока Холмса»
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«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
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«Молодой Шерлок Холмс»
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«Приключения Ширли Холмс»
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«Шерлок Холмс»
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«Шерлок»
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«Шерлок Холмс: Игра теней»
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«Шерлок в России»
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Первый в истории фильм о знаменитом детективе (длиной в 30 секунд) снял американский режиссер Артур Марвин. По сюжету вор, который может неожиданно появляться и исчезать, крадет у сыщика по имени Шерлок Холмс мешок с вещами, а любая попытка ему помешать оборачивается провалом.
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Немой фильм Джеймса Стюарта Блэктона, в котором Шерлок Холмс спасает похищенного ребенка, стал второй экранизацией истории о британском детективе, а на экране впервые появился бессменный помощник сыщика — доктор Ватсон.
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Эта постановка Артура Бертелета могла бы посоревноваться в хронометраже с современным авангардом — основанный на сразу трех повестях Конан Дойла «Шерлок» длится 117 минут. Фильм долго считался утраченным, но был обнаружен в 2014 году и показан на фестивале немого кино в Сан-Франциско.
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Американский сериал из 14 фильмов с Бэзилом Рэтбоуном и Найджелом Брюсом в главных ролях снимался во время Второй мировой войны. Это отразилось на сюжете — Шерлок и Ватсон борются не столько со случайными преступниками, сколько с апологетами нацизма.
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«Cобака Баскервилей» Теренса Фишера снята с предельным вниманием к одноименной повести Конан Дойла, однако детективная история в адаптации режиссера превратилась в фильм ужасов. Нетривиальная экранизация приключений Шерлока Холмса дает хорошее представление о хоррорах поздних 1950-х.
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Создатель «В джазе только девушки» Билли Уайлдер снял одну из самых необычных экранизаций Шерлока в истории, сделав сыщика гомосексуалом, который боится признаться в собственных чувствах. Режиссерский ход получился выдающимся: на сегодня это единственная гендерно-неконформная киноистория.
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Первая русскоязычная адаптация повестей Конан Дойла считается классической — она превратила Шерлока Холмса в культового персонажа и закрепила в повседневной речи легендарные фразы вроде «Элементарно, Ватсон!».
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Фильм-предыстория о приключениях сыщика: амбициозный студент Шерлок Холмс знакомится в колледже с немного застенчивым Джоном Ватсоном. Они объединяются на почве любви к детективам, начинают вести расследования и вместе раскрывают первое крупное преступление.
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Первый сериал с родственницей Шерлока в центре сюжета: обычная школьница Ширли находит на чердаке сундук с завещанием Шерлока Холмса, узнает, что она внучатая племянница великого сыщика, и начинает расследовать мелкие городские преступления.
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Не классическая, но культовая интерпретация конан-дойловского цикла в исполнении Гая Ричи. Несмотря на то что фильм не основан на какой‑либо конкретной повести, он переполнен литературными аллюзиями, а потому представляет для зрителя не только развлечение, но и сложную головоломку.
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Британский сериал от сценаристов «Доктора Кто» Стивена Моффата и Марка Гатисса. Актерское мастерство Бенедикта Камбербатча и закрученный сюжет обеспечили «Шерлоку» зрительскую любовь и высокие оценки критиков, а потому сериал растянулся на целых четыре сезона — последний вышел в 2017-м.
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Сиквел фильма Гая Ричи, в котором режиссер куда более внимателен к оригинальному тексту. Сюжет основан на рассказе «Последнее дело Холмса», а главным антагонистом детектива становится хорошо знакомый фанатам Шерлока злой математический гений — профессор Мориарти.
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Расследуя дело о загадочных убийствах в Лондоне, Холмс углубляется в детали и осознает, что нити следствия ведут в Российскую империю. Ватсон ранен и остается в Лондоне, но добавляются новые персонажи (главный злодей — обер-полицмейстер Знаменский) и необычный исторический контекст.
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