Не классическая, но культовая интерпретация конан-дойловского цикла в исполнении Гая Ричи. Несмотря на то что фильм не основан на какой‑либо конкретной повести, он переполнен литературными аллюзиями, а потому представляет для зрителя не только развлечение, но и сложную головоломку.