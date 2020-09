Где в кино про юность и воспитание чувств пролегает граница между нежным ностальгическим интересом к подросткам и неопрятным вуайеризмом? Или, может быть, они всегда шагают рядом? Ответ на этот вопрос — единственная, в общем-то, серьезная задача, которую должен решить для себя зритель сериала «Мы те, кто мы есть» (в России со вторника — на more.tv), адриатической «Эйфории», в остальном не слишком энергозатратной.

В своем предыдущем опыте на этой территории, отроческом гей-романсе «Зови меня своим именем», режиссер Лука Гуаданьино использовал в качестве защитного фильтра нарочитую литературность материала. «We Are Who We Are» — несколько другая история, хотя здесь тоже не обошлось без литераторов: один из сценаристов — Паоло Джордано, автор популярного десятилетие назад среди тонко чувствующих личностей романа «Одиночество простых чисел».

Дело происходит на американской военной базе, недалеко от Венеции. Туда приезжает из Нью-Йорка 14-летний Фрейзер (Джек Дилан Грейзер) со своими двумя мамами: одну из них, армейского полковника (Хлоя Севиньи), назначили новым командиром базы. Фрейзер знакомится с американо-итальянской компанией местных тинейджеров — в основном это дети персонала. И у него начинается то ли платонический роман, то ли дружба с Кэйтлин (Джордан Кристин Симон), дочерью душевной нигерийки (Фэйс Алаби) и строгого американца (Скотт Мескади, он же рэпер Кид Кади).