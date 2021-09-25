Станислав Зельвенский — о скрытом подо льдами пятичасовом арктическом триллере с удивительной ролью Колина Фаррелла. Не пропустите.
Параллельно с минисериалом «Чепелуэйт», в котором китобой Броди охотится на вампиров, на BBC (с 11 сентября — на «Кинопоиске») вышел минисериал, в котором действие разворачивается в той же середине XIX века, и китобои тоже сталкиваются со злом — уже не сверхъестественным, правда, но от того не менее инфернальным. «Северные воды» — пятичасовая экранизация прекрасного романа Иэна МакГуайра, опубликованного в 2016 году, — своего рода ответ «Террору» американца Дэна Симмонса из бывшей метрополии и владычицы морей. Сценарист и режиссер — Эндрю Хей, один из ведущих английских режиссеров последнего десятилетия («Выходные», «45 лет», «Положись на Пита»).
Главного героя зовут Патрик Самнер (Джек О’Коннелл); довольно молодой, но уже повидавший виды рыжебородый хирург родом из Ирландии оказывается в английском Халле и принимает предложение скользкого судовладельца Бакстера (Том Кортни) поработать врачом на его китобойном судне «Volunteer», которое вот-вот отчалит в северные воды. Что привлекло Самнера в этой не самой престижной вакансии, станет яснее со временем, но сразу понятно, что это скорее бегство, чем поиск: в недавнем прошлом у него служба в Индии и досрочная отставка. На Востоке доктор пристрастился к опиуму, и корабельная аптечка — надежный источник лауданума.
У капитана Браунли (Стивен Грэм) тоже дурная репутация — он уже погубил один корабль, — но Бакстера это устраивает, поскольку тайная цель экспедиции — вовсе не китовый жир, а деньги: Браунли должен правдоподобно затопить «Volunteer» во льдах ради огромной страховки (другой капитан в доле подхватит команду). Из экипажа в курсе аферы только беспринципный первый помощник Кавендиш (Сэм Спрьюэлл, злой близнец Алексея Кравченко).
Но главный антагонист — не они, а гарпунщик Генри Дракс (Колин Фаррелл), который уже в первые двадцать минут хладнокровно убивает человека просто потому, что они повздорили в распивочной. Дракс — не викторианский маньяк и не романтический злодей, упивающийся самим фактом злодеяния, а скорее то, что сейчас принято называть социопатом: он искренне не видит интересов и инстинктов, кроме собственных, в житейском смысле весьма хитер и всегда готов к смертельной конфронтации. В мире затяжных экспедиций и портовых городов сочетание в прямом смысле убийственное. То, как Фаррелл играет угрожающую сопящую тушу Дракса (титры пилота буквально озвучены его эротическим рычанием), напоминает знаменитый перформанс Дэниела Дей-Льюиса в фильме «Нефть». Вырвавшаяся из‑под земли черная жижа здесь превращается в кровь умирающего кита, которая бьет фонтаном на прекрасных и страшных, незабываемых кадрах, и остается на одеждах и лицах китобоев, охваченных почти религиозным восторгом.
Тема религии, как выяснится во второй части сериала, тут важнее, чем природоохранная повестка, но и к ней «Воды» не свести — как хорошие приключенческие романы позапрошлого века, этот сразу про все важное: про человечность, про цивилизацию, про то, кто человек человеку, и правда ли, что мир, как сообщает эпиграф из Шопенгауэра, — это ад, в котором люди охотно выполняют функции и грешников, и мучающих их чертей.
Это не очень, наверное, легкое зрелище, но Хей никогда не злоупотребляет зрительским доверием и не уходит в эксплуатацию страданий: скорее уж его чуть-чуть заносит в избыточную живописность, особенно когда корабельную тесноту и смрад сменяет величественная белизна Арктики, часто снятая головокружительными общими планами. И, может быть, в чрезмерную литературность, тем более что один из важных голосов — дневник Самнера, который он зачитывает за кадром. Но даже если все кубики, из которых сложены «Северные воды», уже попадались нам прежде в книгах, фильмах, картинах про выживание и поиски себя в арктических льдах, этот старомодный экзистенциальный триллер и захватывает медвежьей хваткой, и успевает поцарапать сердце гарпуном.