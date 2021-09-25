Станислав Зельвенский — о скрытом подо льдами пятичасовом арктическом триллере с удивительной ролью Колина Фаррелла. Не пропустите.

Параллельно с минисериалом «Чепелуэйт», в котором китобой Броди охотится на вампиров, на BBC (с 11 сентября — на «Кинопоиске») вышел минисериал, в котором действие разворачивается в той же середине XIX века, и китобои тоже сталкиваются со злом — уже не сверхъестественным, правда, но от того не менее инфернальным. «Северные воды» — пятичасовая экранизация прекрасного романа Иэна МакГуайра , опубликованного в 2016 году, — своего рода ответ «Террору» американца Дэна Симмонса из бывшей метрополии и владычицы морей. Сценарист и режиссер — Эндрю Хей, один из ведущих английских режиссеров последнего десятилетия («Выходные», «45 лет», «Положись на Пита»). Главного героя зовут Патрик Самнер (Джек О’Коннелл); довольно молодой, но уже повидавший виды рыжебородый хирург родом из Ирландии оказывается в английском Халле и принимает предложение скользкого судовладельца Бакстера (Том Кортни) поработать врачом на его китобойном судне «Volunteer», которое вот-вот отчалит в северные воды. Что привлекло Самнера в этой не самой престижной вакансии, станет яснее со временем, но сразу понятно, что это скорее бегство, чем поиск: в недавнем прошлом у него служба в Индии и досрочная отставка. На Востоке доктор пристрастился к опиуму, и корабельная аптечка — надежный источник лауданума.

У капитана Браунли (Стивен Грэм) тоже дурная репутация — он уже погубил один корабль, — но Бакстера это устраивает, поскольку тайная цель экспедиции — вовсе не китовый жир, а деньги: Браунли должен правдоподобно затопить «Volunteer» во льдах ради огромной страховки (другой капитан в доле подхватит команду). Из экипажа в курсе аферы только беспринципный первый помощник Кавендиш (Сэм Спрьюэлл, злой близнец Алексея Кравченко ). Но главный антагонист — не они, а гарпунщик Генри Дракс (Колин Фаррелл), который уже в первые двадцать минут хладнокровно убивает человека просто потому, что они повздорили в распивочной. Дракс — не викторианский маньяк и не романтический злодей, упивающийся самим фактом злодеяния, а скорее то, что сейчас принято называть социопатом: он искренне не видит интересов и инстинктов, кроме собственных, в житейском смысле весьма хитер и всегда готов к смертельной конфронтации. В мире затяжных экспедиций и портовых городов сочетание в прямом смысле убийственное. То, как Фаррелл играет угрожающую сопящую тушу Дракса (титры пилота буквально озвучены его эротическим рычанием), напоминает знаменитый перформанс Дэниела Дей-Льюиса в фильме «Нефть» . Вырвавшаяся из‑под земли черная жижа здесь превращается в кровь умирающего кита, которая бьет фонтаном на прекрасных и страшных, незабываемых кадрах, и остается на одеждах и лицах китобоев, охваченных почти религиозным восторгом.

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