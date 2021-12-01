Со 2 по 6 декабря в Гостином дворе пройдет главное книжное событие года — ярмарка non/fiction. Советуем полсотни книг, которые стоит купить на ней.
Если вы хотите прочитать одну книгу про главную поп-группу в истории, то это она.
Настоящий Mr. Worldwide: мемуары Уилла Смита вышли одновременно в 50 странах — в том числе и в России.
Секты, первобытные люди и птеродактили — первый том классических приключений самой обаятельной героини французских комиксов.
Монография о важнейших годах самого влиятельного советского фотографа.
Карантинный дневник испанского режиссера и четыреста страниц текстов о нем и его фильмах.
Детская книга о первом — теперь уже из трех — русском лауреате Нобелевской премии мира.
Предаваться апокалиптичным настроениям лучше всего с классическими гравюрами Дюрера.
Книга о том, как благодаря политикам прошлое бывает еще более непредсказуемым, чем будущее.
Как группа американских военных решила сделать войну более гуманной, внедрив прицельное бомбометание вместо коврового.
Беседы с автором «Москвы — Петушков» и сборник текстов о нем.
Москва, весна и рыбка на окне: собрание работ самого романтичного из московских концептуалистов.
Головокружительный и почти документальный роман о первой военной фоторепортерке.
Чума в Англии XVII века: отличный роман для эпохи самоизоляции.
Рисованная версия классического модернистского романа, из которого вышла вся новая скандинавская литература.
Кафка на албанском пляже: фантасмагорический роман о стране, где слишком серьезно относятся к снам.
Работа в государственных учреждениях культуры как особый вид адских мытарств.
Купите эту книгу, чтобы узнать, как изменится мир, в котором люди перестанут все время что‑то покупать.
Дерзкая рисованная биография мастера «дегенеративного искусства» (по версии нацистов) и великого немецкого графика (по версии всех остальных).
В начале XIX века путешественница Анна Листер с неофициальной супругой путешествует по России.
Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang.
Автобиография на фоне экологической катастрофы: великий натуралист напоминает, что, уничтожая природу, мы в первую очередь вредим самим себе.
Почти детективная история о неудавшейся попытке свергнуть династию Медичи, проиллюстрированная лучшими полотнами эпохи Возрождения.
Маленький большой роман об эвакуации психиатрической больницы в октябре 1941-го.
«Пифагорейская школа посреди большого советского концлагеря»: история советских ученых, которые навсегда изменили лингвистику.
Как мировое похолодание повлияло на революции, эпидемии и завоевание Америки за столетия до того, как началось глобальное потепление.
Нейроученый и музыкальный продюсер — о том, как наш мозг эволюционировал вместе с музыкой, которую мы слушаем.
От Болотной до Сирии: исторический проект Парфенова вплотную подбирается к сегодняшнему дню.
Сборник новой китайской фантастики — и это не только Лю Цысинь.
Портретная галерея современных художников — от Юрия Альберта и Евгения Антуфьева до Recycle Group и Pussy Riot.
«Семья — это то, что случается со всеми». Русскоязычные авторы — в рассказах и стихах показывают, какой бывает современная семья.
Это Тарантино. Какие еще доводы вам нужны?
Трогательная, уморительная и печальная книга о том, как пережить потерю близкого человека и подружиться с самой собой.
Комикс о том, почему с мертвыми нельзя говорить.
Впервые на русском собрание стихов американского поэта в переводах Галиной, Кружкова, Немцова, Оборина и других мастеров.
Детективка Мишка Миронова расследует убийство журналиста: книга для тех, кто любит Стига Ларсона и не падает в обморок от феминитивов.
Продолжение самой трогательной в мире книжки про дружбу мальчика и лиса.
В современной русскоязычной литературе вряд ли есть что‑то важнее фемпоэзии, и здорово, что теперь появилась простая и ясная книга о ней.
Женщины в тюрьме, торговля детьми и мировая война: сборник статей главной женщины в истории расследовательской журналистики.
Итальянский философ — о том, почему комедия и древнее, и глубже трагедии.
Сеанс магии с разоблачением: Акунин показывает, как увлекательно писать едва ли не в любом «массовом» жанре, и щедро делится советами.
Книга про сестру Льва Николаевича, которая, возможно, стала одним из прототипов Анны Карениной.
Соратник Картье-Брессона и Роберта Капы дружелюбно раскрывает секреты своих лучших фотографий.
Во Франции 1960-х студентка обнаруживает, что беременна, и решается на подпольный аборт. Фильм по автобиографической книге получил «Золотого льва».
Что такое каддл-вечеринки, как всех [залюбить] и в чем сакральный смысл оливье: новый сборник Печейкина, который наверняка разлетится на цитаты.
Эксперты и друзья «Тотального диктанта» учат не бояться заимствований, распознавать лингвофриков и говорить о русском языке без пафоса.
Все, что ваши дети хотели знать о смерти, но боялись спросить.
Муха Бейонсе и жук Гитлер: как и зачем животных называют в честь людей.
Что, если бы ружья, микробы и сталь были на стороне инков и они приплыли бы в Европу? Альтернативная история от автора «HHhH».
Страшные истории от Людмилы Стефановны: идеальное святочное чтение.
Скандал в бостонской религиозной общине: ученик вылетел из школы за то, что посмел сфотографировать девочку.