Со 2 по 6 декабря в Гостином дворе пройдет главное книжное событие года — ярмарка non/fiction. Советуем полсотни книг, которые стоит купить на ней.

«One Two Three Four. "Битлз" в ритме времени» Крейга Брауна

Если вы хотите прочитать одну книгу про главную поп-группу в истории, то это она.

Издательство «КоЛибри»
«Will» Уилла Смита и Марка Мэнсона

Настоящий Mr. Worldwide: мемуары Уилла Смита вышли одновременно в 50 странах — в том числе и в России.

Издательство «Бомбора»
«Адель Блан-Сек. Необыкновенные приключения» Жака Тарди

Секты, первобытные люди и птеродактили — первый том классических приключений самой обаятельной героини французских комиксов.

Издательство «КомпасГид»
«Александр Родченко. 1920–1930»

Монография о важнейших годах самого влиятельного советского фотографа.

Издательство Still Art и Галерея Люмьер
«Альмодовар»

Карантинный дневник испанского режиссера и четыреста страниц текстов о нем и его фильмах.

Издательство «Искусство кино», подписные издания
«Андрей Сахаров. Человек, который не боялся» Ксении Новохатько

Детская книга о первом — теперь уже из трех — русском лауреате Нобелевской премии мира.

Издательство «Самокат»
«Апокалипсис» Альбрехта Дюрера

Предаваться апокалиптичным настроениям лучше всего с классическими гравюрами Дюрера.

Издательство «Арт-Волхонка»
«Битва за прошлое» Ивана Куриллы

Книга о том, как благодаря политикам прошлое бывает еще более непредсказуемым, чем будущее.

Издательство «Альпина Паблишер»
«Бомбардировочная мафия» Малкольма Гладуэлла

Как группа американских военных решила сделать войну более гуманной, внедрив прицельное бомбометание вместо коврового.

Издательство «Альпина Паблишер»
«Венедикт Ерофеев и о Венедикте Ерофееве»

Беседы с автором «Москвы — Петушков» и сборник текстов о нем.

Издательство «Новое литературное обозрение»
«Виктор Пивоваров» (в двух томах)

Москва, весна и рыбка на окне: собрание работ самого романтичного из московских концептуалистов.

Издательство Garage
«Герда Таро: двойная экспозиция» Хелены Янечек

Головокружительный и почти документальный роман о первой военной фоторепортерке.

Издательство «Книжники»
«Год чудес» Джералдин Брукс

Чума в Англии XVII века: отличный роман для эпохи самоизоляции.

Издательство Phantom Press
«Голод» Кнута Гамсуна и Мартина Эрнстсена

Рисованная версия классического модернистского романа, из которого вышла вся новая скандинавская литература.

Издательство «Городец»
«Дворец сновидений» Исмаиля Кадаре

Кафка на албанском пляже: фантасмагорический роман о стране, где слишком серьезно относятся к снам.

Издательство «Поляндрия NoAge»
«Девочки и институции» Дарьи Серенко

Работа в государственных учреждениях культуры как особый вид адских мытарств.

Издательство No Kidding Press
«День, когда мир перестал покупать» Джеймса Маккиннона

Купите эту книгу, чтобы узнать, как изменится мир, в котором люди перестанут все время что‑то покупать.

Издательство «Рипол Классик»
«Дж. Грос» Ларса Фиске

Дерзкая рисованная биография мастера «дегенеративного искусства» (по версии нацистов) и великого немецкого графика (по версии всех остальных).

Издательство «Бумкнига»
«Джентльмен Джек в России» Ольги Хорошиловой

В начале XIX века путешественница Анна Листер с неофициальной супругой путешествует по России.

Издательство «МИФ»
«Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности» Сары Гей Форден

Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang.

Издательство «Эксмо»
«Жизнь на нашей планете» Дэвида Аттенборо

Автобиография на фоне экологической катастрофы: великий натуралист напоминает, что, уничтожая природу, мы в первую очередь вредим самим себе.

Издательство «Бомбора»
«Загадка Монтефельтро. Династия Медичи. Ренессанс в Италии»

Почти детективная история о неудавшейся попытке свергнуть династию Медичи, проиллюстрированная лучшими полотнами эпохи Возрождения.

Издательство «Слово»
«Имени такого-то» Линор Горалик

Маленький большой роман об эвакуации психиатрической больницы в октябре 1941-го.

Издательство «Новое литературное обозрение»
«Лингвисты, пришедшие с холода» Марии Бурас

«Пифагорейская школа посреди большого советского концлагеря»: история советских ученых, которые навсегда изменили лингвистику.

Издательство «АСТ», редакция Елены Шубиной
«Малый ледниковый период» Брайана Фейгана

Как мировое похолодание повлияло на революции, эпидемии и завоевание Америки за столетия до того, как началось глобальное потепление.

Издательство «Бомбора»
«На музыке» Дэниела Левитина

Нейроученый и музыкальный продюсер — о том, как наш мозг эволюционировал вместе с музыкой, которую мы слушаем.

Издательство «Альпина нон-фикшн»
«Намедни. Наша эра. 2011–2015»

От Болотной до Сирии: исторический проект Парфенова вплотную подбирается к сегодняшнему дню.

Издательство Corpus
«Невидимые планеты»

Сборник новой китайской фантастики — и это не только Лю Цысинь.

Издательство Fanzon (Эксмо)
«Неокончательная история. Современное русское искусство в лицах»

Портретная галерея современных художников — от Юрия Альберта и Евгения Антуфьева до Recycle Group и Pussy Riot.

Издательство Garage
«Одной цепью»

«Семья — это то, что случается со всеми». Русскоязычные авторы — в рассказах и стихах показывают, какой бывает современная семья.

Издательство «Есть смысл»
«Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино

Это Тарантино. Какие еще доводы вам нужны?

Издательство Individuum
«Ответы и другие вопросы» Элли Брош

Трогательная, уморительная и печальная книга о том, как пережить потерю близкого человека и подружиться с самой собой.

Издательство «Лайвбук»
«Отель „Лето“» Виталия Терлецкого и Алексея Герасимова

Комикс о том, почему с мертвыми нельзя говорить.

Издательство «Терлецки комикс»
«Открыто допоздна» Чарльза Симика

Впервые на русском собрание стихов американского поэта в переводах Галиной, Кружкова, Немцова, Оборина и других мастеров.

Издательство «Полифем»
«Охота» Максима Сонина

Детективка Мишка Миронова расследует убийство журналиста: книга для тех, кто любит Стига Ларсона и не падает в обморок от феминитивов.

Издательство Popcorn Books
«Пакс. Дорога домой» Сары Пеннипакер

Продолжение самой трогательной в мире книжки про дружбу мальчика и лиса.

Издательство «Самокат»
«Поэтика феминизма» Марии Бобылевой и Юлии Подлубной

В современной русскоязычной литературе вряд ли есть что‑то важнее фемпоэзии, и здорово, что теперь появилась простая и ясная книга о ней.

Издательство «АСТ»
«Профессия: репортерка» Нелли Блай

Женщины в тюрьме, торговля детьми и мировая война: сборник статей главной женщины в истории расследовательской журналистики.

Издательство Individuum
«Пульчинелла, или Развлечения для детей в четырех сценах» Джорджо Агамбена

Итальянский философ — о том, почему комедия и древнее, и глубже трагедии.

Издательство «Носорог»
«Русский в Англии. Самоучитель по беллетристике» Бориса Акунина

Сеанс магии с разоблачением: Акунин показывает, как увлекательно писать едва ли не в любом «массовом» жанре, и щедро делится советами.

Издательство «Альпина Паблишер»
«Сестра гения» Дарьи Еремеевой

Книга про сестру Льва Николаевича, которая, возможно, стала одним из прототипов Анны Карениной.

Издательство «Бослен»
«Слова молчуна» Марка Рибу

Соратник Картье-Брессона и Роберта Капы дружелюбно раскрывает секреты своих лучших фотографий.

Издательство «Клаудберри»
«Событие» Анни Эрно

Во Франции 1960-х студентка обнаруживает, что беременна, и решается на подпольный аборт. Фильм по автобиографической книге получил «Золотого льва».

Издательство No Kidding Press
«Стеклянный человек» Валерия Печейкина

Что такое каддл-вечеринки, как всех [залюбить] и в чем сакральный смысл оливье: новый сборник Печейкина, который наверняка разлетится на цитаты.

Издательство Inspiria (Эксмо)
«Сто текстов о языке. Книга вторая»

Эксперты и друзья «Тотального диктанта» учат не бояться заимствований, распознавать лингвофриков и говорить о русском языке без пафоса.

Издательство «Городец»
«Съест ли меня моя кошка?» Кейтлин Даути

Все, что ваши дети хотели знать о смерти, но боялись спросить.

Издательство «МИФ»
«Усоногий рак Чарльза Дарвина и паук Дэвида Боуи» Стивена Хёрда

Муха Бейонсе и жук Гитлер: как и зачем животных называют в честь людей.

Издательство «Альпина нон-фикшн»
«Цивилиzации» Лоран Бине

Что, если бы ружья, микробы и сталь были на стороне инков и они приплыли бы в Европу? Альтернативная история от автора «HHhH».

Издательство Ивана Лимбаха
«Черное пальто» Людмилы Петрушевской

Страшные истории от Людмилы Стефановны: идеальное святочное чтение.

Издательство «Альпина нон-фикшн»
«Широкий угол» Симоне Сомех

Скандал в бостонской религиозной общине: ученик вылетел из школы за то, что посмел сфотографировать девочку.

Издательство «Книжники»