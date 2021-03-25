В Историческом музее открывается выставка-блокбастер: более 140 подлинников Альбрехта Дюрера — в том числе серия гравюр «Апокалипсис». Это графическая версия последней книги Нового Завета, которую он создал в конце XV века. А вы знаете, что делать, когда наступит конец света?
[«Видение Иоанном семи светильников»] В руках у Бога книга. Как думаете, стоит ли в нее заглянуть?
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[«Четыре всадника Апокалипсиса»] Поскольку это Апокалипсис — вот и его всадники. Что будете делать?
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[«Снятие пятой и шестой печатей»] На гравюре «Снятие пятой и шестой печатей» можно увидеть две группы людей. К какой присоединитесь?
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[«Наложение печати на избранных»] А вот группа людей столпилась перед ангелом. Встанете в очередь?
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[«Поклонение Богу и агнцу»] Во время Апокалипсиса в какой‑то момент вы увидите ягненка. Что сделаете?
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[«Четыре ангела Смерти»] На этой гравюре четыре ангела смерти убивают людей. Как будете выкручиваться, оказавшись в толпе?
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[«Зверь с семью головами и зверь с рогами агнца»] Вот еще одно создание — многоголовый дракон, который явно не прочь пообщаться. Послушаете, что он скажет?
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