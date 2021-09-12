Главный приз Венецианского фестиваля получила французская картина «Событие»

Победителем Венецианского фестиваля в этом году стала картина француженки Одри Диван «Событие». Драма, удостоившаяся премии «Золотой лев Святого Марка», рассказывает о студентке с нежелательной беременностью.

Сюжет фильма разворачивается во Франции в 1963 году. В центре истории студентка Энни, которая узнает о своей беременности и не хочет оставлять ребенка. В стране действует запрет на аборты, поэтому девушка ищет разные пути, чтобы выбраться из этой ловушки.