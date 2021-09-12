Главный приз Венецианского фестиваля получила французская картина «Событие»

Победителем Венецианского фестиваля в этом году стала картина француженки Одри Диван «Событие». Драма, удостоившаяся премии «Золотой лев Святого Марка», рассказывает о студентке с нежелательной беременностью.
Сюжет фильма разворачивается во Франции в 1963 году. В центре истории студентка Энни, которая узнает о своей беременности и не хочет оставлять ребенка. В стране действует запрет на аборты, поэтому девушка ищет разные пути, чтобы выбраться из этой ловушки.
Это вторая полнометражная работа постановщицы. Главную роль в фильме сыграла Анамария Вартоломей. Дата премьеры «События» в России пока не известна.
«Капитан Волконогов бежал» Алексея Чупова и Наташи Меркуловой остался без наград.
Список основных призеров 78-го Венецианского фестиваля:
- «Золотой лев» — «Событие» Одри Диван;
- «Серебряный лев» — «Рука бога» Паоло Соррентино;
- «Серебряный лев» за лучшую режиссуру — Джейн Кэмпион, «Власть пса»;
- Специальный приз жюри — «Дыра» Микеланджело Фраммартино;
- «Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль — Джон Арсилья, «На работе: Пропавшие 8»;
- «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль — Пенелопа Крус, «Параллельные матери»;
- Приз за лучший сценарий — Мэгги Джилленхол, «Потерянная дочь».
Жюри фестиваля возглавлял южнокорейский режиссер Пон Джун Хо, автор «Паразитов» и «Воспоминания об убийстве».