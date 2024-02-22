Где покупать одежду, обувь и товары для дома вместо Zara и IKEA: 26 российских брендов

Одежда
За последний год Limé значительно расширил ассортимент, занял ниши ушедших брендов и даже обогнал Zara по обороту. Здесь появились отделы базовой, мужской и детской одежды, а еще собственная линейка нижнего белья и спортивных товаров. Так что Limé стал наиболее универсальным магазином для широкой аудитории: тут найдутся и премиум-позиции из натуральной кожи, и удобные джинсы с любой посадкой, и трендовые жилеты и платья, и стильная обувь.
Для кого:
женщины, мужчины и дети
Ценовой диапазон:
от 999 р. за базовую футболку до 49 999 р. за пальто из кашемира и шерсти
Страны производства:
Китай и Турция
Эстетичный бренд женской одежды прямиком с Байкала, который фокусируется на женственных силуэтах и лаконичных моделях. В коллекциях есть как базовые свитера и рубашки, так и смелые авторские решения — например, косуха из пальтовой ткани или сетчатый джемпер. А еще тут можно найти недорогие базовые украшения и яркие капоры и балаклавы.
Для кого:
женщины
Ценовой диапазон:
от 180 р. за серьги до 18 990 р. за куртку-косуху
Страна производства:
Россия
После недавнего ребрендинга этот динамичный бренд стал по-настоящему заметен на рынке масс-маркета. Этой зимой он быстро подхватил тренд на эстетику на slavic coreТренд из тик-тока: под ускоренную версию песни «Мой мармеладный» Кати Лель люди наряжаются в шубы, меховые шапки и золото, представляя себя состоятельными женщинами из Восточной Европы. и выпустил трендовые эко-шубы, без которых теперь сложно представить ленту соцсетей. Есть и другие смелые элементы гардероба: «голое» платье, потертые заниженные джинсы, свитера с прикольными надписями и лонгсливы с открытыми плечами. Коллекции пополняются раз в неделю.
Для кого:
женщины
Ценовой диапазон:
от 290 р. за носки до 14 990 р. за эко-шубу
Страны производства:
Россия, Китай, Киргизия
Этот бренд по-настоящему заменил ASOS тем, кто искал там наряды на особый случай. В каталоге Ln Family появились платья для свиданий, выпускных, вечерних мероприятий и даже свадеб. Помимо них, тут найдутся корсеты в духе Pinterest, твидовые костюмы под Chanel и модные в этом сезоне брюки палаццо. В общем, если хотите купить что‑то роскошное и надеть один раз, то вам сюда.
Для кого:
женщины
Ценовой диапазон:
от 900 р. за заколку до 32 900 р. за платье
Страны производства:
Россия
Фишка этого бренда — быстро подхватывать тренды мировой моды, будь то сумки-багеты или офисные оверсайз-костюмы прямо с ковровых дорожек. Сюда, как раньше в Zara, можно смело идти за последними новинками с оглядкой на зарубежных дизайнеров — высокими казаками, дутыми бомберами, mermaid coreТак называемый «русалочий стиль». лонгсливами и кокетливыми платьями с воротниками.
Для кого:
женщины
Ценовой диапазон:
от 4590 р. за шарф до 69 990 р. за кожаную куртку
Страны производства:
Россия, Беларусь, Португалия, Турция, Китай
Неплохой масс-маркет, который после не очень удачного старта исправился и завоевал аудиторию прикольными коллаборациями: переосмыслением линейки NASA с «Роскосмосом» и гламурным гранжем с группой «Мумий Тролль». Сегодня Incity — это новый H&M с кучей базовых вещей от джинсов до дутых курток по приятным ценам. Тут можно собрать капсулу на каждый день — модели перекликаются с коллекциями более дорогого Limé. Берите трендовые рубашки со змеиным и леопардовым принтами, а еще яркие розовые и салатовые блейзеры. Найти здесь можно буквально все: и хорошую домашнюю одежду, и нижнее белье, и обувь.
Для кого:
женщины и мужчины
Ценовой диапазон:
от 799 р. за колье до 8999 р. за куртку
Страны производства:
Бангладеш, Китай, Вьетнам, Индия
Бренд занял нишу базовых, удобных и вместе с тем женственных вещей. В производстве Cocos стремится использовать только натуральные ткани — например, хлопок, лен или вискозу. Кажется, концепция зайдет всем, кто скучает по Oysho и Stradivarius: тут много комфортных спортивно-повседневных костюмов, легких платьев, базовых лонгсливов и футболок.
Для кого:
женщины
Ценовой диапазон:
от 1395 р. за шапку до 19 794 р. за пуховик
Страны производства:
Россия и Вьетнам
После ухода зарубежных брендов Gloria Jeans по-настоящему захватила Россию — сеть расширилась до 704 магазинов, а еще открыла огромный флагманский спот на месте бывшего H&M на Тверской. Раньше это был типичный фаст-фэшн, а теперь компания изменила стратегию и сделала упор на качество и актуальный пошив: появились база из натуральных тканей и капсулы для готовых образов.
Для кого:
женщины, мужчины, дети
Ценовой диапазон:
от 79 р. за ремень до 6999 р. за жакет
Страны производства:
Россия, Китай, Вьетнам, Турция, Индия
Нечто среднее между тем, что мы раньше искали в Bershka и Oysho. Бренд предлагает стильную одежду в бунтарском стиле, а также неплохие спортивные позиции. По-настоящему популярны свитшоты и худи Feelz (вы их узнаете по смелым принтам и ярким цветам), балаклавы, корсетные топы и «рваные» свитера, вирусящиеся у модных блогеров. Для мужчин коллекции более базовые и сдержанные — точно отпадет вопрос, где купить нормальный лонгслив.
Для кого:
женщины, мужчины
Ценовой диапазон:
от 790 р. за топ до 13 890 р. за куртку
Страна производства:
Россия
Локальный бренд, который продает базовую одежду из хлопка. Это аналог Uniqlo, где можно найти дутые пуховики, толстовки, футболки и платья для ежедневной носки, а также коллекции нижнего белья и спорт-позиций — некоторые продаются целыми комплектами. Из интересного — подписка на одежду за 1999 рублей. Участникам «клуба» каждый месяц привозят новые носки, толстовки и другие вещи.
Для кого:
женщины, мужчины
Ценовой диапазон:
от 159 р. за носки до 19 990 р. за пуховик
Страна производства:
Россия
Еще один вариант для любителей базовой одежды и функциональных и лаконичных вещей. Бренд, известный в первую очередь стильными дождевиками, сейчас выпускает сезонные коллекции и небольшие тематические линейки. Их фишка — четкие формы, отсутствие принтов и натуральные материалы. Ищите здесь просторные толстовки спокойных цветов, прямые и практичные платья, эстетичные жилетки на весну, а еще сдержанное и качественное постельное белье, полотенца и пледы.
Для кого:
женщины, мужчины
Ценовой диапазон:
от 990 р. за бутылку для воды до 21 990 р. за зимнюю куртку
Страна производства:
Россия
Из массмаркета с подростковым вайбом, как у Bershka, этот бренд превратился в разноформатный ритейлер. За последние годы ассортимент расширили и вывели за возрастные рамки — сейчас здесь можно найти и мейнстримно-смелые позиции, и сдержанный, но стильный офискор. А самое классное — неожиданные коллабы: например, коллекция со «Смешариками» или линейка дизайнерки Алины Соткиной в духе аниме «Евангелион».
Для кого:
женщины, мужчины
Ценовой диапазон:
от 99 р. за набор резинок до 8999 р. за тренч
Страны производства:
Китай, Бангладеш, Индия, Узбекистан, Вьетнам
Если раньше мы ходили сюда за одеждой на особый случай, то сейчас делаем это скорее ради спортивных и кэжуал-позиций. В каталоге теперь и моделирующие леггинсы для тренировок, и бунтарские джинсовые комбинезоны, и шифоновые платья с трендовыми принтами, и базовые футболки и блейзеры. В общем, не твидом и макси-платьями едиными. А еще в этом году бренд обещает запустить линейки купальников и косметики — есть вероятность, что он заменит нам Oysho и Victoria’s Secret.
Для кого:
женщины
Ценовой диапазон:
от 1399 р. за серьги до 25 999 р. за брюки из натуральной кожи
Страны производства:
Китай, Бангладеш, Индия, Узбекистан, Вьетнам
Обувь
Отличная замена Miu Miu и Prada c многообразием романтичных балеток и мюлей: найдете тут любую обувь, которую видели на ногах зарубежных и отечественных инфлюенсеров. Например, пушистые «тедди»-туфли, ярко-красные балетки Мэри Джейн, золотые и серебристые пары для вечерних выходов, а еще сапоги и ботильоны с квадратным мысом. Короче говоря, никакая Zara не нужна — Lalou смело подхватывает модные тенденции и интересно их докручивает.
Для кого:
женщины
Ценовой диапазон:
от 6900 р. за туфли до 17 300 р. за сапоги
Страна производства:
Россия
В прошлом году компания провела ребрендинг — теперь в приоритете лаконичность, высокое качество и универсальность моделей. Здесь вы вряд ли найдете туфли с причудливым каблуком или яркими принтами, зато можно обратить внимание на лодочки с прозрачной вставкой, универсальные леопардовые балетки и босоножки цвета манго на высокой шпильке.
Для кого:
женщины
Ценовой диапазон:
от 7990 р. за тапочки до 39 990 р. за сапоги
Страны производства:
Россия, Италия, Китай, Юго-Восточная Европа, Бразилия
Где искать:
Москве, Петербурге, Воронеже, Самаре, Перми, Иркутске, Улан-Удэ, Барнауле, Владивостоке, Оренбурге
Это суббренд Ekonika — более расслабленный и яркий. В каталоге футуристичные мюли с цветными разводами, туфли с эффектными камнями, фигурные каблуки и нагруженные ремнями ботинки с тракторной платформой. Раньше такие модели можно было найти, пожалуй, только в молодежной Bershka. Отличный вариант для того, чтобы заявить о своей индивидуальности.
Для кого:
женщины
Ценовой диапазон:
от 6990 р. за лоферы до 24 990 р. за полусапоги
Страны производства:
Россия, Италия, Китай, Юго-Восточная Европа, Бразилия
Самый дерзкий бренд в подборке — неожиданно из Петербурга. Тут массивные подошвы, бунтарские квадратные носы, обилие шнуровки и смелые устойчивые каблуки. Несмотря на неординарные модели, фокус-цветов тут немного — в основном, белый, черный и красный. Приходите сюда за трендовыми ботфортами выше колена (которые раньше все покупали в Stradivarius) и кокетливыми туфлями на фактурной подошве.
Для кого:
женщины
Ценовой диапазон:
от 8900 р. за мюли до 16 900 р. за ботфорты
Страна производства:
Россия
Еще один не самый классический бренд, у которого можно найти отличные стильные угги с «пирсингом», мягкие сандалии в духе Oysho и блестящие серебристые лодочки для свиданий. Здесь нет базовой обуви вроде белых кед или балеток, зато собраны практически все тренды: и джинсовая фактура, и крупные блестящие «сердца» на остром носу, и твидовые босоножки.
Для кого:
женщины
Ценовой диапазон:
от 4995 р. за туфли до 24 590 р. за сапоги-трансформеры
Страны производства:
Россия, Китай
Российский производитель кроссовок на все случаи жизни. Да, на Lamoda до сих пор можно купить Nike и Puma, зато у Sigma на порядок ниже цены, а модели не уступают по актуальности. В каталоге классические белые пары для эстетичных образов, яркие варианты с амортизаторами для стрит-стайл луков и пробежек, а еще лаконичные кеды под винтаж.
Для кого:
женщины, мужчины, дети
Ценовой диапазон:
от 3500 р. до 9000 р. за кроссовки
Страны производства:
Россия, Китай
Еще один бренд спортивной обуви — неплохая замена «конверсам» и «вансам». Он, как и полюбившийся российским модникам «Запорожец», воссоздает советскую эстетику 60-70-х в кедах и кроссовках. Берите низкие красные кеды с фирменной белой строчкой или стильную теплую пару, которая заменит зимние ботинки.
Для кого:
женщины, мужчины
Ценовой диапазон:
от 3500 р. за кеды до 10 900 р. за зимние кроссовки
Страна производства:
Россия
Товары для дома
Невозможно не скучать по IKEA, но Pushe хотя бы скрасит вашу грусть. Тут классные цветные кресла и диваны, большой выбор кроватей — от огромных двуспальных до детских «домиков», а еще готовые кухни на случай, если вы всерьез обустраиваете новую квартиру. Конечно, найдутся и всякие безделушки — милые подушки и забавные ночники.
Ценовой диапазон:
от 700 р. за подушку до 428 910 р. за диван
Страна производства:
Россия
Молодой бренд для дома работает только с органическим хлопком, с которым комфортно взаимодействовать каждый день. Советуем постельное белье, текстиль для кухни, декоративные подушки с вышивкой и домашнюю одежду из муслина. Тут есть как базовые модели, так и интересные лимитированные коллекции — например, дроп Ethnic с бахромой и яркими тактильными принтами.
Ценовой диапазон:
от 1490 р. за чехол на подушку до 13990 р. за покрывало
Страны производства:
Индия, Португалия, Литва, Турция, Пакистан
Магазин стильных и минималистичных аксессуаров для дома — раньше такие можно было найти в Zara Home или Jysk. Здесь стоит искать бохо-табуреты, невесомые настенные полки и многочисленные вариации приставных столиков. Вся мебель выглядит футуристично — вешалка похожа на инопланетное дерево, а зеркало так и притягивает стильные луки для селфи.
Ценовой диапазон:
от 800 р. за крючок-держатель до 119 700 р. за стол
Страна производства:
Россия
Теперь мы покупаем минималистичную посуду не в IKEA, а в «Доме высокой культуры быта». Тут можно собрать зумерский сервиз из керамических и пузатых чашек и плоских и глубоких тарелок. Никаких цветочных принтов и забавных надписей — только качественная кухонная база, но с яркими оттенками и акварельной абстракцией. Такое и в соцсети выложить не стыдно.
Ценовой диапазон:
от 490 р. за флет до 4990 р. за столовые приборы
Страна производства:
Россия
Если ищете органайзеры для кухни, баночки для круп, кондитерские мешки, милые тарелки, необычные формы для выпечки, силиконовые коврики и другие интересные предметы, с которыми готовка становится веселее, — вам сюда (купить можно, например, в магазинах Fix Price). Ассортимент приятный: точно понравится тем, кто любит выдержанные в едином стиле элементы декора.
Ценовой диапазон:
от 39 р. за кулинарную лопатку до 249 р. за салатник
Страна производства:
Китай
Другой бренд с минималистичной посудой — что‑то похожее мы раньше покупали в Zara Home. Здесь создали специальный раздел тарелок и кружек для ресторанов, которые будут хорошо смотреться на любой кухне. Например, есть тактильный набор «Бейс» с лаконичными формами и универсальным молочным цветом и «Амальфи» — сервиз с гладкой монохромной керамикой и ненавязчивыми ажурными краями. А еще — базовое постельное белье и одежда из хлопка.
Ценовой диапазон:
от 700 р. за соусник до 1480 р. за чайник
Страна производства:
Россия