Где покупать одежду, обувь и товары для дома вместо Zara и IKEA: 26 российских брендов

Неплохой масс-маркет, который после не очень удачного старта исправился и завоевал аудиторию прикольными коллаборациями: переосмыслением линейки NASA с «Роскосмосом» и гламурным гранжем с группой «Мумий Тролль». Сегодня Incity — это новый H&M с кучей базовых вещей от джинсов до дутых курток по приятным ценам. Тут можно собрать капсулу на каждый день — модели перекликаются с коллекциями более дорогого Limé. Берите трендовые рубашки со змеиным и леопардовым принтами, а еще яркие розовые и салатовые блейзеры. Найти здесь можно буквально все: и хорошую домашнюю одежду, и нижнее белье, и обувь.