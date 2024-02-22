Новая мода

Где покупать одежду, обувь и товары для дома вместо Zara и IKEA: 26 российских брендов

Сегодня в 11:21
Почти два года назад из России начали уходить крупные иностранные бренды одежды и товаров для дома. За это время отечественным производителям пришлось значительно прокачать свои коллекции. «Афиша Daily» собрала лучшие российские бренды, которые быстро адаптировались под новые условия и успели хорошо себя зарекомендовать.

Одежда

Limé

За последний год Limé значительно расширил ассортимент, занял ниши ушедших брендов и даже обогнал Zara по обороту. Здесь появились отделы базовой, мужской и детской одежды, а еще собственная линейка нижнего белья и спортивных товаров. Так что Limé стал наиболее универсальным магазином для широкой аудитории: тут найдутся и премиум-позиции из натуральной кожи, и удобные джинсы с любой посадкой, и трендовые жилеты и платья, и стильная обувь.

1/3

Блуза с оборками, 7999 р.

2/3

Кардиган с металлическими пуговицами, 6999 р.

3/3

Джинсы с разрезами, 6999 р.

Для кого:

женщины, мужчины и дети

Ценовой диапазон:

от 999 р. за базовую футболку до 49 999 р. за пальто из кашемира и шерсти

Страны производства:

Китай и Турция

Inspire Girls

Эстетичный бренд женской одежды прямиком с Байкала, который фокусируется на женственных силуэтах и лаконичных моделях. В коллекциях есть как базовые свитера и рубашки, так и смелые авторские решения — например, косуха из пальтовой ткани или сетчатый джемпер. А еще тут можно найти недорогие базовые украшения и яркие капоры и балаклавы.

1/3

Оверсайз джемпер, 6990 р.

2/3

Шерстяной капор, 590 р.

3/3

Косуха из пальтовой ткани, 18 990 р.

Для кого:

женщины

Ценовой диапазон:

от 180 р. за серьги до 18 990 р. за куртку-косуху

Страна производства:

Россия

Look Online

После недавнего ребрендинга этот динамичный бренд стал по-настоящему заметен на рынке масс-маркета. Этой зимой он быстро подхватил тренд на эстетику на slavic coreТренд из тик-тока: под ускоренную версию песни «Мой мармеладный» Кати Лель люди наряжаются в шубы, меховые шапки и золото, представляя себя состоятельными женщинами из Восточной Европы. и выпустил трендовые эко-шубы, без которых теперь сложно представить ленту соцсетей. Есть и другие смелые элементы гардероба: «голое» платье, потертые заниженные джинсы, свитера с прикольными надписями и лонгсливы с открытыми плечами. Коллекции пополняются раз в неделю.

1/3

Джемпер, 3999 р.

2/3

Укороченная шуба из экомеха, 8999 р.

3/3

Кардиган с бантиками, 5990 р.

Для кого:

женщины

Ценовой диапазон:

от 290 р. за носки до 14 990 р. за эко-шубу

Страны производства:

Россия, Китай, Киргизия

Ln Family

Этот бренд по-настоящему заменил ASOS тем, кто искал там наряды на особый случай. В каталоге Ln Family появились платья для свиданий, выпускных, вечерних мероприятий и даже свадеб. Помимо них, тут найдутся корсеты в духе Pinterest, твидовые костюмы под Chanel и модные в этом сезоне брюки палаццо. В общем, если хотите купить что‑то роскошное и надеть один раз, то вам сюда.

1/3

Платье-фартук из фатина, 16 800 р.

2/3

Блуза, 6500 р.

3/3

Платье-футляр, 32 900.

Для кого:

женщины

Ценовой диапазон:

от 900 р. за заколку до 32 900 р. за платье

Страны производства:

Россия

TopTop

Фишка этого бренда — быстро подхватывать тренды мировой моды, будь то сумки-багеты или офисные оверсайз-костюмы прямо с ковровых дорожек. Сюда, как раньше в Zara, можно смело идти за последними новинками с оглядкой на зарубежных дизайнеров — высокими казаками, дутыми бомберами, mermaid coreТак называемый «русалочий стиль». лонгсливами и кокетливыми платьями с воротниками.

1/3

Жакет, 7693 р.

2/3

Кардиган с анималистичным принтом, 4495 р.

3/3

Платье с каскадным воротником, 7990 р.

Для кого:

женщины

Ценовой диапазон:

от 4590 р. за шарф до 69 990 р. за кожаную куртку

Страны производства:

Россия, Беларусь, Португалия, Турция, Китай

Incity

Неплохой масс-маркет, который после не очень удачного старта исправился и завоевал аудиторию прикольными коллаборациями: переосмыслением линейки NASA с «Роскосмосом» и гламурным гранжем с группой «Мумий Тролль». Сегодня Incity — это новый H&M с кучей базовых вещей от джинсов до дутых курток по приятным ценам. Тут можно собрать капсулу на каждый день — модели перекликаются с коллекциями более дорогого Limé. Берите трендовые рубашки со змеиным и леопардовым принтами, а еще яркие розовые и салатовые блейзеры. Найти здесь можно буквально все: и хорошую домашнюю одежду, и нижнее белье, и обувь.

1/2

Блузка с принтом, 2199 р.

2/2

Платье-миди, 1999 р.

Для кого:

женщины и мужчины

Ценовой диапазон:

от 799 р. за колье до 8999 р. за куртку

Страны производства:

Бангладеш, Китай, Вьетнам, Индия

Cocos

Бренд занял нишу базовых, удобных и вместе с тем женственных вещей. В производстве Cocos стремится использовать только натуральные ткани — например, хлопок, лен или вискозу. Кажется, концепция зайдет всем, кто скучает по Oysho и Stradivarius: тут много комфортных спортивно-повседневных костюмов, легких платьев, базовых лонгсливов и футболок. 

1/3

Брюки из плотного трикотажа, 7490 р.

2/3

Лонгслив с открытыми плечами, 2495 р.

3/3

Куртка на синтепоне, 7996 р.

Для кого:

женщины

Ценовой диапазон:

от 1395 р. за шапку до 19 794 р. за пуховик

Страны производства:

Россия и Вьетнам

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Gloria Jeans

После ухода зарубежных брендов Gloria Jeans по-настоящему захватила Россию — сеть расширилась до 704 магазинов, а еще открыла огромный флагманский спот на месте бывшего H&M на Тверской. Раньше это был типичный фаст-фэшн, а теперь компания изменила стратегию и сделала упор на качество и актуальный пошив: появились база из натуральных тканей и капсулы для готовых образов.

1/3

Драповое пальто, 2199 р.

2/3

Мини-юбка в клетку, 2199 р.

3/3

Пижамные клетчатые брюки, 1399 р.

Для кого:

женщины, мужчины, дети

Ценовой диапазон:

от 79 р. за ремень до 6999 р. за жакет

Страны производства:

Россия, Китай, Вьетнам, Турция, Индия

Feelz

Нечто среднее между тем, что мы раньше искали в Bershka и Oysho. Бренд предлагает стильную одежду в бунтарском стиле, а также неплохие спортивные позиции. По-настоящему популярны свитшоты и худи Feelz (вы их узнаете по смелым принтам и ярким цветам), балаклавы, корсетные топы и «рваные» свитера, вирусящиеся у модных блогеров. Для мужчин коллекции более базовые и сдержанные — точно отпадет вопрос, где купить нормальный лонгслив.

1/3

Свитшот, 6990 р.

2/3

Платье с декоративным шнуром, 1990 р.

3/3

Свитер, 3990 р.

Для кого:

женщины, мужчины

Ценовой диапазон:

от 790 р. за топ до 13 890 р. за куртку

Страна производства:

Россия

«О, май»

Локальный бренд, который продает базовую одежду из хлопка. Это аналог Uniqlo, где можно найти дутые пуховики, толстовки, футболки и платья для ежедневной носки, а также коллекции нижнего белья и спорт-позиций — некоторые продаются целыми комплектами. Из интересного — подписка на одежду за 1999 рублей. Участникам «клуба» каждый месяц привозят новые носки, толстовки и другие вещи.

1/3

Пуховик-дутик, 9995 р.

2/3

Толстовка с воротником на кнопках, 2445 р.

3/3

Платье-мини на бретельках с открытой спиной, 1995 р.

Для кого:

женщины, мужчины

Ценовой диапазон:

от 159 р. за носки до 19 990 р. за пуховик

Страна производства:

Россия

Shu

Еще один вариант для любителей базовой одежды и функциональных и лаконичных вещей. Бренд, известный в первую очередь стильными дождевиками, сейчас выпускает сезонные коллекции и небольшие тематические линейки. Их фишка — четкие формы, отсутствие принтов и натуральные материалы. Ищите здесь просторные толстовки спокойных цветов, прямые и практичные платья, эстетичные жилетки на весну, а еще сдержанное и качественное постельное белье, полотенца и пледы.

1/3

Оверсайз рипстоп плащ, 8390 р.

2/3

Удлиненное хлопковое платье, 2190 р.

3/3

Ночные шорты, 2990 р.

Для кого:

женщины, мужчины

Ценовой диапазон:

от 990 р. за бутылку для воды до 21 990 р. за зимнюю куртку

Страна производства:

Россия

Befree

Из массмаркета с подростковым вайбом, как у Bershka, этот бренд превратился в разноформатный ритейлер. За последние годы ассортимент расширили и вывели за возрастные рамки — сейчас здесь можно найти и мейнстримно-смелые позиции, и сдержанный, но стильный офискор. А самое классное — неожиданные коллабы: например, коллекция со «Смешариками» или линейка дизайнерки Алины Соткиной в духе аниме «Евангелион».

1/3

Укороченный жакет-кардиган из твида, 3999 р.

2/3

Свитшот с вареным эффектом и принтом «Смешарики», 3299 р.

3/3

Укороченная блузка-рубашка с галстуком, 1799 р.

Для кого:

женщины, мужчины

Ценовой диапазон:

от 99 р. за набор резинок до 8999 р. за тренч

Страны производства:

Китай, Бангладеш, Индия, Узбекистан, Вьетнам

Love Republic

Если раньше мы ходили сюда за одеждой на особый случай, то сейчас делаем это скорее ради спортивных и кэжуал-позиций. В каталоге теперь и моделирующие леггинсы для тренировок, и бунтарские джинсовые комбинезоны, и шифоновые платья с трендовыми принтами, и базовые футболки и блейзеры. В общем, не твидом и макси-платьями едиными. А еще в этом году бренд обещает запустить линейки купальников и косметики — есть вероятность, что он заменит нам Oysho и Victoria’s Secret.

1/3

Спортивный топ, 3599 р.

2/3

Джинсовая блузка, 6999 р.

3/3

Полупрозрачное платье из шифона, 6999 р.

Для кого:

женщины

Ценовой диапазон:

от 1399 р. за серьги до 25 999 р. за брюки из натуральной кожи

Страны производства:

Китай, Бангладеш, Индия, Узбекистан, Вьетнам

Обувь

Lalou

Отличная замена Miu Miu и Prada c многообразием романтичных балеток и мюлей: найдете тут любую обувь, которую видели на ногах зарубежных и отечественных инфлюенсеров. Например, пушистые «тедди»-туфли, ярко-красные балетки Мэри Джейн, золотые и серебристые пары для вечерних выходов, а еще сапоги и ботильоны с квадратным мысом. Короче говоря, никакая Zara не нужна — Lalou смело подхватывает модные тенденции и интересно их докручивает.

1/3

Туфли Jane Red, 10 300 р.

2/3

Сапоги Prima Wine, 12 600 р.

3/3

Туфли Teddy Beige, 11 400 р.

Для кого:

женщины

Ценовой диапазон:

от 6900 р. за туфли до 17 300 р. за сапоги

Страна производства:

Россия

Ekonika

В прошлом году компания провела ребрендинг — теперь в приоритете лаконичность, высокое качество и универсальность моделей. Здесь вы вряд ли найдете туфли с причудливым каблуком или яркими принтами, зато можно обратить внимание на лодочки с прозрачной вставкой, универсальные леопардовые балетки и босоножки цвета манго на высокой шпильке.

1/3

Туфли, 17 990 р.

2/3

Женские демисезонные челси, 8990 р.

3/3

Демисезонные сапоги, 34 990 р.

Для кого:

женщины

Ценовой диапазон:

от 7990 р. за тапочки до 39 990 р. за сапоги

Страны производства:

Россия, Италия, Китай, Юго-Восточная Европа, Бразилия

Где искать:

Москве, Петербурге, Воронеже, Самаре, Перми, Иркутске, Улан-Удэ, Барнауле, Владивостоке, Оренбурге

Portal

Это суббренд Ekonika — более расслабленный и яркий. В каталоге футуристичные мюли с цветными разводами, туфли с эффектными камнями, фигурные каблуки и нагруженные ремнями ботинки с тракторной платформой. Раньше такие модели можно было найти, пожалуй, только в молодежной Bershka. Отличный вариант для того, чтобы заявить о своей индивидуальности.

1/3

Ботинки, 10 990 р.

2/3

Ботильоны, 8990 р.

3/3

Босоножки, 6990 р.

Для кого:

женщины

Ценовой диапазон:

от 6990 р. за лоферы до 24 990 р. за полусапоги

Страны производства:

Россия, Италия, Китай, Юго-Восточная Европа, Бразилия

Sintezia

Самый дерзкий бренд в подборке — неожиданно из Петербурга. Тут массивные подошвы, бунтарские квадратные носы, обилие шнуровки и смелые устойчивые каблуки. Несмотря на неординарные модели, фокус-цветов тут немного — в основном, белый, черный и красный. Приходите сюда за трендовыми ботфортами выше колена (которые раньше все покупали в Stradivarius) и кокетливыми туфлями на фактурной подошве.

1/3

Туфли LOTTA, 11 990 р.

2/3

Сандалии CUT, 8990 р.

3/3

Утепленные ботфорты OVER, 13 520 р.

Для кого:

женщины

Ценовой диапазон:

от 8900 р. за мюли до 16 900 р. за ботфорты

Страна производства:

Россия

Lera Nena

Еще один не самый классический бренд, у которого можно найти отличные стильные угги с «пирсингом», мягкие сандалии в духе Oysho и блестящие серебристые лодочки для свиданий. Здесь нет базовой обуви вроде белых кед или балеток, зато собраны практически все тренды: и джинсовая фактура, и крупные блестящие «сердца» на остром носу, и твидовые босоножки.

1/3

Полусапоги, 10 990 р.

2/3

Туфли, 7794 р.

3/3

Сандалии, 6990 р.

Для кого:

женщины

Ценовой диапазон:

от 4995 р. за туфли до 24 590 р. за сапоги-трансформеры

Страны производства:

Россия, Китай

Sigma

Российский производитель кроссовок на все случаи жизни. Да, на Lamoda до сих пор можно купить Nike и Puma, зато у Sigma на порядок ниже цены, а модели не уступают по актуальности. В каталоге классические белые пары для эстетичных образов, яркие варианты с амортизаторами для стрит-стайл луков и пробежек, а еще лаконичные кеды под винтаж.

1/3

Кроссовки, 6000 р.

2/3

Кеды, 4900 р.

3/3

Кроссовки, 4900 р.

Для кого:

женщины, мужчины, дети

Ценовой диапазон:

от 3500 р. до 9000 р. за кроссовки

Страны производства:

Россия, Китай

«Два мяча»

Еще один бренд спортивной обуви — неплохая замена «конверсам» и «вансам». Он, как и полюбившийся российским модникам «Запорожец», воссоздает советскую эстетику 60-70-х в кедах и кроссовках. Берите низкие красные кеды с фирменной белой строчкой или стильную теплую пару, которая заменит зимние ботинки.

1/3

Кеды DBA, 5900 р.

2/3

Кеды 1971, 5900 р.

3/3

Зимние ботинки DBA, 4950 р.

Для кого:

женщины, мужчины

Ценовой диапазон:

от 3500 р. за кеды до 10 900 р. за зимние кроссовки

Страна производства:

Россия

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Товары для дома

Pushe

Невозможно не скучать по IKEA, но Pushe хотя бы скрасит вашу грусть. Тут классные цветные кресла и диваны, большой выбор кроватей — от огромных двуспальных до детских «домиков», а еще готовые кухни на случай, если вы всерьез обустраиваете новую квартиру. Конечно, найдутся и всякие безделушки — милые подушки и забавные ночники.

1/3

Диван-кровать, 98 178 р.

2/3

Кресло, 14 990 р.

3/3

Прикроватная тумба, 11 990 р.

Ценовой диапазон:

от 700 р. за подушку до 428 910 р. за диван

Страна производства:

Россия

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Tkano

Молодой бренд для дома работает только с органическим хлопком, с которым комфортно взаимодействовать каждый день. Советуем постельное белье, текстиль для кухни, декоративные подушки с вышивкой и домашнюю одежду из муслина. Тут есть как базовые модели, так и интересные лимитированные коллекции — например, дроп Ethnic с бахромой и яркими тактильными принтами.

1/3

Чехол на подушку, 1752 р.

2/3

Комплект постельного белья, 7990 р.

3/3

Маска для сна из шелка, 1550 р.

Ценовой диапазон:

от 1490 р. за чехол на подушку до 13990 р. за покрывало

Страны производства:

Индия, Португалия, Литва, Турция, Пакистан

Swog

Магазин стильных и минималистичных аксессуаров для дома — раньше такие можно было найти в Zara Home или Jysk. Здесь стоит искать бохо-табуреты, невесомые настенные полки и многочисленные вариации приставных столиков. Вся мебель выглядит футуристично — вешалка похожа на инопланетное дерево, а зеркало так и притягивает стильные луки для селфи.  

1/2

Напольная вешалка, 45 500 р.

2/2

Дизайнерское кресло, 47 200 р.

Ценовой диапазон:

от 800 р. за крючок-держатель до 119 700 р. за стол

Страна производства:

Россия

DVKB

Теперь мы покупаем минималистичную посуду не в IKEA, а в «Доме высокой культуры быта». Тут можно собрать зумерский сервиз из керамических и пузатых чашек и плоских и глубоких тарелок. Никаких цветочных принтов и забавных надписей — только качественная кухонная база, но с яркими оттенками и акварельной абстракцией. Такое и в соцсети выложить не стыдно.

1/3

Чашка БРЕЙК ИН БЕД, 1700 р.

2/3

Флет БРАШ, 1090 р.

3/3

Набор столовых приборов СТИЛ, 4990 р.

Ценовой диапазон:

от 490 р. за флет до 4990 р. за столовые приборы

Страна производства:

Россия

O’Kitchen

Если ищете органайзеры для кухни, баночки для круп, кондитерские мешки, милые тарелки, необычные формы для выпечки, силиконовые коврики и другие интересные предметы, с которыми готовка становится веселее, — вам сюда (купить можно, например, в магазинах Fix Price). Ассортимент приятный: точно понравится тем, кто любит выдержанные в едином стиле элементы декора.

1/3

Подставка для столовых приборов, 199 р.

2/3

Заварочный чайник, 299 р.

3/3

Доска разделочная, 149 р.

Ценовой диапазон:

от 39 р. за кулинарную лопатку до 249 р. за салатник

Страна производства:

Китай

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«Дымов Керамика»

Другой бренд с минималистичной посудой — что‑то похожее мы раньше покупали в Zara Home. Здесь создали специальный раздел тарелок и кружек для ресторанов, которые будут хорошо смотреться на любой кухне. Например, есть тактильный набор «Бейс» с лаконичными формами и универсальным молочным цветом и «Амальфи» — сервиз с гладкой монохромной керамикой и ненавязчивыми ажурными краями. А еще — базовое постельное белье и одежда из хлопка.

1/3

Порционная сковородка, 1020 р.

2/3

Чайная пара «Нерль», 1990 р.

3/3

Салатник, 1000 р.

Ценовой диапазон:

от 700 р. за соусник до 1480 р. за чайник

Страна производства:

Россия

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