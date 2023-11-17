Курточка моя так хорошо сидит на ней: 30 пуховиков на любой вкус и бюджет

В первую очередь стоит определиться с тем, насколько теплый пуховик вам нужен. При создании курток бренды применяют разные утеплители — как натуральные, так и синтетические биоальтернативы. Из натуральных производители обычно используют перья и пух в разных пропорциях. Из синтетических — полиэстер, синтепон, холлофайбер. Также существует, например, экопух, он состоит из растительных волокон и полимера.