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Красивые вещи

Курточка моя так хорошо сидит на ней: 30 пуховиков на любой вкус и бюджет

Диана Рубаева
Вчера в 19:38
Короткие и подлиннее, сдержанных цветов и поярче, с паттернами и без — показываем 30 крутых зимних курток.

В первую очередь стоит определиться с тем, насколько теплый пуховик вам нужен. При создании курток бренды применяют разные утеплители — как натуральные, так и синтетические биоальтернативы. Из натуральных производители обычно используют перья и пух в разных пропорциях. Из синтетических — полиэстер, синтепон, холлофайбер. Также существует, например, экопух, он состоит из растительных волокон и полимера.

В городской среде все наполнители справляются с холодом на ура. Важно обращать внимание на плотность набивки: тонкий гусиный пух будет греть меньше, чем толстый синтетический наполнитель. В зависимости от региона есть смысл рассмотреть модель потоньше, чтобы при необходимости утеплять ее дополнительным слоем — например, флисовым или худи.

Чтобы куртка прослужила дольше, после каждого сезона нужно отдавать ее в проверенную химчистку: в домашних условиях обычных порошок может навредить ее материалам

А вот и сами куртки!

Shu
21 990 р.
Streetbeat
29 999 р.
Solo U
24 980 р.
Gloria Jeans
6999 р.
Finn Flare
15 291 р.
Finn Flare
28 049 р.
Shu
17 990 р.
Kakvata
42 990 р.
MSGM
41 995 р.
Pop Trading Company
36 950 р.
thisisneverthat
36 990 р.
Alpha Industries
30 199 р.
FANAT
50 000 р.
Novaya
30 600 р.
Lost Management Cities
36 290 р.
ZNY
17 900 р.
Adidem Asterisks
26 945 р.
Timberland
25 990 р.
Streetbeat
25 999 р.
Krakatau
33 990 р.
Quiksilver
17 490 р.
Stussy
45 990 р.
Krakatau
34 990 р.
Red September
52 990 р.
Krakatau
29 990 р.
The North Face
44 999 р.
KidSuper
76 800 р.
SokolovaBogorodskaya
52 500 р.
The North Face
38 999 р.
thisisneverthat
28 990 р.
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